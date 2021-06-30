Опасность кофе в жару: эксперт предупредила о рисках для здоровья

Кофе опасно пить в жару / УНИАН

Кофе обладает мочегонным действием и способствует выведению жидкости из организма. Как заявила врач-кардиолог, диетолог Асият Хачирова, в жару сохранение водного баланса приобретает особое значение.

По ее словам, количество кофе, употребляемого в жару, должно регулироваться самоощущениями, передает Радио Спутинк.

Употребление кофе в жару: на что обратить внимание

Медик говорит, что если после очередной чашки кофе появляется тревожность, чувство беспокойства, тахикардия, значит, норма превышена.

По ее словам, до такого состояния людям лучше не доводить, ограничив объем употребляемого в жару кофе.

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Эксперт обратила внимание на то, что сочетание кофе с энергетиком создает дополнительную нагрузку на сердце, пояснила она.

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"Кофе и энергетик — это дополнительная нагрузка на сердце, а в жару сердце у нас и так работает в несколько напряженном режиме, это может вызвать нежелательные последствия для организма", — отметила кардиолог.

Она также отметила высокую калорийность кофе с апельсиновым соком.

"Сочетание кофе с соком не вредно, но нужно помнить, что свежевыжатый апельсиновый сок содержит быстрые углеводы. То есть мы фактически добавляем в кофе фруктозу, сахар, это прибавляет калорийность, но не дает насыщения", — заключила Хачирова.

Напомним, ранее сообщалось, что мягкие сорта мороженого, которое продается на развес, могут быть небезопасны. Как заявила эксперт по поведенческим факторам риска Центра общественного здоровья Минздрава Наталья Усенко, лучше всего покупать мороженое в упаковке.