От жира на животе можно избавиться быстро: что делать

Одним из главных факторов является самоконтроль / MSN

Нет реального способа мгновенно избавиться от жира на животе, как бы вам не хотелось быстрого решения проблемы. Жир с живота часто трудно сбросить, потому что он отличается от других видов жира.

Часть, которую вы можете увидеть и пощипать, - это подкожный жир, который находится прямо под кожей, но он также включает висцеральный жир, который окружает внутренние органы в пределах брюшных стенок.

"Поддержание здорового уровня висцерального жира полезно для вашего здоровья", - говорит Марикрис Лапаикс, персональный тренер и тренер по питания.

Избыточный висцеральный жир является одним из основных факторов сердечно-сосудистых заболеваний и других заболеваний, поэтому важно избавляться от жира на животе, сообщает Insider.

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Можно ли избавиться от жира на животе за неделю?

Диеты и тенденции, которые утверждают, что убивают жир на животе в считанные дни, нереалистичны и вредны для здоровья. Что касается физических упражнений, упражнения для пресса могут помочь тонизировать живот, но вам все равно нужно сбросить вес в целом, чтобы значительно уменьшить жир на животе.

Поскольку нет никакого способа контролировать, где ваше тело теряет вес, чтобы избавиться от жира на животе, вам нужно уменьшить общий вес тела. "Лучшие методы избавления от жира на животе - это баланс между активным образом жизни, питательной диетой и поддержанием низкого уровня стресса", - говорит Лапе.

Вот продукты и упражнения, которые помогут вам избавиться от жира на животе и когда ожидать результатов.

Какие продукты помогают избавиться от жира на животе?

Чтобы избавиться от жира в целом, вам потребуется дефицит калорий, а это значит, что вы сжигаете больше калорий, чем потребляете.

"Важно сократить потребление продуктов с высоким содержанием трансжиров, рафинированных углеводов и продуктов с высокой степенью переработки с добавлением сахара", - говорит Лапе. Однако отказ от групп продуктов питания для сжигания жира на животе - это только временное решение, вызванное дефицитом калорий, и реальный ключ к сохранению жира на животе в долгосрочной перспективе - это создание индивидуальной сбалансированной диеты, которую вы можете поддерживать в долгосрочной перспективе, - говорит она. .

Продукты, которых следует избегать при попытке избавиться от жира на животе, включают:

Напитки с сахаром: высокое потребление напитков, таких как газированные безалкогольные напитки, спортивные напитки, кофейные напитки и газированные напитки, связано с увеличением веса из-за чрезмерного содержания сахара.

Алкоголь: чрезмерное употребление алкоголя или употребление алкоголя более семи раз в неделю увеличивает риск увеличения веса и ожирения. Пиво с высоким содержанием калорий и углеводов связано с общим набором веса. Возможно, вы слышали термин "пивной живот", хотя идея о том, что пиво только увеличивает жир вокруг талии, в значительной степени является мифом. Однако это приводит к общему увеличению веса, что может привести к увеличению жира на животе.

Рафинированное зерно и сахарные продукты: такие продукты, как кукурузные хлопья, вафли, рогалики и пончики, имеют более высокий гликемический индекс, чем фрукты и овощи, что означает, что они могут вызвать скачок сахара в крови. Диеты с этими продуктами связаны с увеличением веса, поэтому их следует избегать. Продукты с высоким содержанием сахара легко переедать, что также может привести к увеличению веса.

Фаст-фуд: из-за больших размеров порций и плохого питания фаст-фуд связан с увеличением веса и менее успешным поддержанием веса. Небольшое исследование 2018 года, в котором анализировалось 300 студентов университета, показало, что потребление фаст-фуда, такого как пицца и жареный цыпленок, связано с ожирением, особенно с избыточным жиром на животе.

Обработанное мясо: потребление мяса связано с более высоким потреблением насыщенных жиров и общего количества калорий, что способствует увеличению веса. Ограничьте потребление мясных продуктов, таких как копченая свинина, колбасы, ветчина и бекон.

Высококалорийные батончики: избегайте шоколадных батончиков и энергетических батончиков, потому что они часто содержат мало питательных веществ и много сахара, жира и калорий. Даже батончики мюсли и протеиновые батончики могут быть вредными для здоровья, если они содержат много сахара и высококалорийны, поэтому проверьте этикетку "Пищевая ценность", чтобы узнать количество жиров и сахара в продукте.

Продукты, способствующие сжиганию жира на животе:

Продукты с высоким содержанием белка: такие продукты, как курица, индейка, бобовые, орехи, цельные яйца, рыба и молочные продукты, являются отличными источниками белка, которые дольше сохраняют чувство сытости. Это также помогает вам похудеть, потому что диета с высоким содержанием белка требует больше энергии для переваривания вашего тела, что, в свою очередь, сжигает жир.

Продукты, богатые клетчаткой: употребление большого количества клетчатки помогает контролировать вес и способствует снижению веса, поэтому ешьте больше продуктов, богатых клетчаткой, таких как миндаль, овес, чернослив, ягоды, брокколи, брюссельская капуста и стручковая фасоль. Употребление фруктов и овощей, богатых клетчаткой, также связано с потерей веса.

Вода: употребление достаточного количества воды ускоряет обмен веществ, что помогает похудеть. Лимонная вода, которую часто любят, может помочь похудеть, если использовать ее вместо сладких напитков. Однако у него нет доказанных дополнительных преимуществ по сравнению с обычной водой.

Цельнозерновые: американцы часто потребляют избыточное количество очищенных зерен, таких как белый хлеб или белый рис. Чтобы снизить и контролировать массу тела, гораздо лучше придерживаться диеты, богатой цельнозерновыми продуктами, такими как пшеница, коричневый рис, ячмень, овес и рожь.

"Более важно выбрать устойчивую диету и узнать, какие продукты работают для вас в долгосрочной перспективе, а не" быстро исправить ". Это то, что приводит к результатам и поддержанию результаты похудания ", - говорит Лапе.

Какие упражнения сжигают больше всего жира на животе?

Вы не можете контролировать, где вы набираете или теряете вес. Иногда это называют "целевой потерей веса" (также известной как точечное снижение), и это нереально, - говорит Лапикс. Например, одних упражнений на пресс недостаточно, чтобы избавиться от жира на животе или уменьшить его.

"Хотя часто можно услышать о программах тренировок, нацеленных на определенные области, вы не можете выбрать те области, на которые хотите нацелить для потери веса", - говорит Лапе.

Например, тренировка с отягощениями направлена ​​на развитие мышц путем подъема тяжестей или использования таких вещей, как эспандеры. В то время как основная цель аэробных тренировок - сжигание калорий с помощью кардио, таких как бег или прыжки со скакалкой.

"Сочетание тренировок с отягощениями и аэробных тренировок будет полезно для увеличения общей силы тела и поможет снизить общий уровень жировых отложений", - говорит Лапе.

Кроме того, наличие большей мышечной массы (то есть процентной доли вашего тела, состоящего из мышц) увеличит количество калорий, которые ваше тело сжигает естественным образом (это также известно как BMR).

Упражнения, которые задействуют все тело и нарастают мышцы, лучше всего подходят для уменьшения жира на животе. Наличие большей мышечной массы (то есть процентной доли вашего тела, состоящего из мышц) увеличит количество калорий, которое ваше тело сжигает естественным образом (это также известно как BMR).

Упражнения, сжигающие жир на животе:

Приседания с подъемом над головой

Боковой кроль

Берпи

Отжимания

Результаты не мгновенны, поэтому последовательность является ключевым моментом. Кроме того, не стоит вообще отказываться от тренировок и переходить к действительно интенсивным тренировкам, - говорит Лапикс, который рекомендует постепенно увеличивать интенсивность тренировок, чтобы избежать травм.

Как быстро можно реально избавиться от жира на животе?

Уменьшение общего количества жира в организме приведет к сокращению жира на животе. Однако это не процесс, который происходит в одночасье или даже в течение нескольких дней после начала вашего пути к снижению веса. "Здоровая потеря веса составляет от 0,5 до 1 кг в неделю", - говорит Лапе.

Однако "есть много факторов, которые необходимо учитывать при составлении тела, включая возраст, пол, текущий вес, жировые отложения и мышечную массу, и это лишь некоторые из них", - говорит Лапе. "Это повлияет на скорость, с которой кто-то худеет, какой план питания следует соблюдать, а также на соответствующий уровень активности".

Сочетание физических упражнений и здоровой диеты более эффективно, чем любой из этих факторов по отдельности, но другие методы также могут помочь в уменьшении жира на животе, например:

Самоконтроль, например ежедневный дневник питания

Завтракать

Высыпаться

По словам Лапа, более высокий уровень стресса также может вызывать задержку жира в организме, поэтому найдите здоровые способы справиться со стрессом и избегайте нездорового поведения, такого как курение и употребление алкоголя.