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Передозировка жевательными витаминами: что случится

13 февраля 2021, 15:35

Жевательные поливитамины содержат множество витаминов и минералов.

Витамины
Жевательные поливитамины содержат множество витаминов и минералов/ iPhones

Хотя жевательные витамины, несомненно, более аппетитны, чем обычные витамины, детям сложно отличить их от конфет. Это может вызвать непреднамеренное чрезмерное потребление.

Фактически, токсикологические центры сообщают, что им каждый день звонят по телефону о том, что дети едят большое количество жевательных витаминов - иногда 20, 30 или даже 40 за раз.

Вот что происходит, когда вы или ребенок принимаете слишком много жевательных витаминов, и когда вам нужно обратиться за медицинской помощью.

Возможна ли передозировка жевательными витаминами?

Можно принимать слишком много жевательных витаминов, но часто это не требует медицинской помощи.

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Жевательные поливитамины содержат множество витаминов и минералов, некоторые из которых токсичны в больших дозах, а другие - нет. К ним относятся:

Водорастворимые витамины: к ним относятся витамин С, биотин, пантотеновая кислота, витамин B12, фолиевая кислота и витамин B6, которые обычно содержатся в жевательных конфетах. Организм не накапливает водорастворимые витамины, поэтому избыточное количество выводится с мочой и не вызывает передозировки.

Жирорастворимые витамины: к ним относятся витамин A, витамин D и витамин E. Эти витамины хранятся в жире, поэтому возможно накопление токсичных количеств, хотя симптомы часто от умеренных до легких.

Минералы: к ним относятся калий, кальций, натрий и цинк. Минералы поддерживают водный баланс в организме и выполняют определенные задачи, например, способствуют свертыванию крови или укреплению костей. Вы можете передозировать минералы, но большинство из них вызывает рвоту до того, как это произойдет.

Общий совет: важно отметить, что все жевательные витамины различаются по рекомендуемой дозировке.

Что произойдет, если вы съедите слишком много жевательных витаминов?

Возможные побочные эффекты зависят от того, какие добавки входят в состав мармеладных витаминов и сколько вы их принимаете.

Общие симптомы передозировки витаминов:

  • Расстройство желудка
  • Диарея
  • Рвота
  • Запор
  • Головная боль
  • Раздражительность
  • Тошнота
  • Высокая температура

"Как правило, вы, вероятно, не заметите никаких эффектов от однократной передозировки, но все равно должны вызвать врача", - говорит Сьюзан Б. Дейли, доктор медицины, педиатр, которую цитирует Insider.

Что делать, если вы или ваш ребенок съели слишком много жевательных витаминов

Если вы считаете, что вы или ваш ребенок приняли слишком много жевательных витаминов, Дейли рекомендует предпринять следующие шаги:

  • Немедленно позвоните врачу
  • Постарайтесь задокументировать, сколько витаминов было принято и в какое время ваш ребенок их принимал.
  • Следуйте рекомендациям
  • Они могут даже порекомендовать вам отвезти ребенка в отделение неотложной помощи, где они наблюдают за симптомами и выводят токсины.
  • Пейте много воды

Если ваш ребенок постоянно принимал дозу мармеладных витаминов, превышающую рекомендованную, в течение длительного периода времени, у него может развиться хроническая токсичность, что требует посещения врача.

Признаки хронической токсичности включают:

  • Боль в мышцах и костях
  • Потеря волос
  • Отложения кальция
  • Желудочно-кишечные расстройства
  • Головная боль
витамин D
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