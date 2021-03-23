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Перепелиные яйца: от чего защищает яичная миниатюра

23 марта 2021, 14:26

Перепелиные яйца не намного полезнее обычных куриных яиц.

Перепелиное_яйцо
Перепелиное яйцо - уникальный продукт / Pixabay

Перепелиные яйца быстро набирают популярность в кулинарии как крошечная и симпатичная альтернатива куриным яйцам.

На вкус они удивительно похожи на куриные яйца, но имеют небольшие размеры - обычно всего треть стандартного куриного яйца. У них кремовая скорлупа с коричневыми пятнами и темно-желтые желтки.

Для своего размера они богаты питательными веществами, но при работе с ними следует соблюдать некоторые меры предосторожности, особенно если вы беременны или страдаете аллергией на яйца, пишет Healthline.

В этой статье рассматривается все, что вам нужно знать о перепелиных яйцах.

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Перепелиные яйца маленькие, поэтому три-четыре из них примерно соответствуют размеру порции одного куриного яйца.

Одно перепелиное яйцо (9 грамм) содержит:

  • Калорийность: 14
  • Белки: 1 грамм
  • Жиры: 1 грамм
  • Углеводы: 0 грамм
  • Клетчатка: 0 грамм
  • Холин: 4% дневной нормы (DV)
  • Рибофлавин: 6% от суточной нормы.
  • Фолиевая кислота: 2% дневной нормы
  • Пантотеновая кислота: 3% дневной нормы
  • Витамин А: 2% дневной нормы
  • Витамин B12: 6% дневной нормы
  • Железо: 2% от суточной нормы
  • Фосфор: 2% дневной нормы
  • Селен: 5% дневной нормы

Эти маленькие яйца удивительно богаты питательными веществами.

Одно перепелиное яйцо обеспечивает значительную часть ваших ежедневных потребностей в витамине B12, селене, рибофлавине и холине, а также немного железа - и все это в порции, содержащей всего 14 калорий.

Селен и рибофлавин - важные питательные вещества, которые помогают вашему организму расщеплять пищу, которую вы едите, и превращать ее в энергию. Селен также помогает обеспечить здоровую функцию щитовидной железы.

Между тем, витамин B12 и железо способствуют здоровому функционированию нервной системы и помогают поддерживать оптимальный уровень энергии благодаря своей роли в образовании красных кровяных телец.

Кроме того, холин жизненно важен для того, чтобы помочь вашему организму вырабатывать ацетилхолин, нейромедиатор, который отправляет сообщения от вашей нервной системы к вашим мышцам.

Преимущества

Перепелиные яйца богаты питательными веществами и полны полезных для здоровья антиоксидантов, которые могут помочь обратить вспять повреждение клеток и лечить симптомы аллергии.

Одно 7-дневное исследование с участием 77 человек с аллергическим ринитом показало, что такие симптомы, как чихание, заложенность носа и насморк, улучшились в течение 1 часа после приема антиоксидантной добавки из перепелиных яиц и цинка. Однако неясно, были ли полезны только яичные соединения.

Кроме того, исследование на мышах показало, что желток перепелиного яйца облегчает симптомы эозинофильного эзофагита, тяжелого воспалительного состояния, вызванного пищевой аллергией.

Перепелиные яйца также изучаются в качестве потенциального средства лечения инфекции сальмонеллы, поскольку яйца содержат уникальные антитела против сальмонеллы.

Хотя эти результаты обнадеживают, необходимы дополнительные исследования на людях.

Меры предосторожности

Большинство перепелиных яиц непастеризованы, то есть их не нагревали для уничтожения вредных бактерий, которые могут находиться на скорлупе.

Из-за этого беременным женщинам и людям с ослабленной иммунной системой следует избегать перепелиных яиц или перед употреблением убедитесь, что они полностью приготовлены без жидкого или студенистого желтка.

Кроме того, если у вас аллергия на куриные яйца, у вас также может быть аллергия на перепелиные яйца. Вам следует проявлять особую осторожность, если вы хотите проверить свою переносимость перепелиных яиц, и делать это только под наблюдением медицинского работника.

Также возможна аллергия на перепелиные яйца, даже если у вас нет аллергии на куриные яйца. Если у вас есть какие-либо проблемы, вам следует обсудить их со своим врачом.

Как они сравниваются с куриными яйцами

Перепелиные яйца намного меньше куриных, примерно в треть их размера.

Однако для своих размеров у перепелиных яиц желтки крупные. Поскольку многие питательные вещества в яйцах содержатся в желтке, некоторые люди утверждают, что перепелиные яйца более питательны, чем куриные яйца, а это означает, что они содержат больше питательных веществ по сравнению с массой.

Перепелиные яйца содержат больше жира и белка по весу, вдвое больше железа и рибофлавина и примерно на треть больше витамина B12, чем куриные яйца. С другой стороны, куриные яйца содержат больше холина.

Перепелиные яйца также труднее найти и дороже. Из-за их размера вам понадобится больше, чем куриных яиц, если вы хотите использовать их в качестве источника белка, что приведет к увеличению расходов.

Перепелиные яйца полезны, но по питательности не намного превосходят куриные. Вам решать, добавлять ли их в свой рацион.

Использование и как их приготовить

Перепелиные яйца можно приготовить теми же способами, что и куриные, хотя время приготовления значительно короче из-за их меньшего размера.

В Японии перепелиные яйца считаются деликатесом и используются в суши, часто в сыром виде. Другие азиатские страны, такие как Южная Корея и Индонезия, регулярно используют перепелиные яйца в качестве закуски или сопровождения к другим блюдам.

В странах Южной Америки яйца используются в качестве начинки для таких продуктов, как хот-доги и гамбургеры.

Один из простых способов попробовать эти яйца - сварить их вкрутую. Их можно есть в качестве закуски, добавлять в салаты или нарезать, чтобы придать яичный салат уникальности.

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