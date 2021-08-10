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Pfizer vs Moderna: ученые раскрыли, какая вакцина эффективнее от Дельта-штамма

10 августа 2021, 10:14

Пациентам в течение 6-12 месяцев может потребоваться дополнительная третья доза препарата и Moderna, и Pfizer.

вакцина Moderna
Вакцина Moderna оказалась более эффективной против индийского штамма коронавируса/ Фото Reuters

Вакцина от коронавируса американской компании Moderna может эффективнее защищать от штамма COVID-19 Дельта, чем препарат, разработанный немецкой биотехнологической компанией BioNTech при сотрудничестве с американской Pfizer и китайской Fosun Pharma.

Исследования относительно эффективности вакцин провели в США и Канаде. Данные были размещены на сайте medRxiv.

В первом исследовании принимали участие более 50 тысяч пациентов клиники Майо, во втором – постояльцы дома престарелых в Онтарио.

В частности, в США ученые выяснили, что эффективность Moderna снизилась с 86% в начале года до 76% в июле, когда в стране доминировал "индийский" вариант коронавируса. За этот же период эффективность Pfizer упала почти в два раза – с 76% до 42%.

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При этом ученые отмечают, что оба препарата оставались эффективными для предотвращения госпитализаций.

Результаты исследования, проведенного в канадском Онтарио, показали, что иммунитет от COVID-19 был более сильным у тех, кому давали вакцину Moderna.

Исследователи добавили, что пациентам в течение 6-12 месяцев может потребоваться дополнительная третья доза препарата и Moderna, и Pfizer. Особенно это касается пожилых людей.

Штамм коронавируса Дельта - о чем ранее писал Главред:

Последние научные исследования показали наибольшую эффективность от Дельта-штамма коронавируса двух вакцин – Pfizer и Moderna. Они - лучшего качества, заявил председатель комиссии по биобезопасности и биологической защите при Совете национальной безопасности и обороны, академик НАН Украины Сергей Комисаренко.

Штамм коронавируса Дельта может стать конечной точкой коронавирусной инфекции, заявил профессор Нориджской медицинской школы Университета Восточной Англии Пол Хантер. Британский ученый уверен, что худшая часть пандемии COVID-19 может быть уже позади.

Врач из штата Луизиана в США Джо Кантер назвал основные симптомы штамма коронавируса Дельта. По его словам, признаки индийского штамма COVID-19 можно легко спутать с сезонной аллергией. В частности, вакцинированные от коронавируса люди, которые получили положительный результат на COVID-19, сообщали о чихании как о симптоме болезни.

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