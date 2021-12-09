Пища, которая согревает: как правильно питаться зимой

Зимой наш организм нуждается в специальном рационе питания, чтобы пополнять запасы энергии и питательных веществ.
Чтобы эффективно пополнять запасы энергии зимой и получать достаточно витаминов необходимо изменить свой рацион питания и включить в свое ежедневное меню питательные продукты и блюда.
Есть ряд питательных веществ, запасы которых важно тщательно пополнять зимой, рассказала диетолог Лиза Бернетт в интервью для ресурса Healthessential от Cleveland Clinic.
Какие питательные вещества нужны организму зимой
Белок
Для пополнения запасов белка стоит есть бобовые, орехи, рыбу, яйца, мясо.
Витамин D
Зимой нужно увеличить потребление этого витамина, уверяет диетолог. Во-первых, он нужен для здоровья мышц и костей, во-вторых, недостаток этого витамина ослабляет наш иммунитет и приводит к быстрой утомляемости.
Почему мы должны больше следить за пополнением запасов этого витамина именно зимой? Потому что витамин D человек преимущественно получает от солнечного света, которого в это время года недостаточно. Поэтому в рацион нужно добавить источники этого витамина – молочные продукты, рыбу (лосось и тунец).
Витамин C
Витамин C улучшает иммунитет, поэтому в пору зимних холодов поможет защитить ваш организм от болезней. Чтобы пополнить его запасы, можно употреблять 2-3 порции фруктов и 3 порции овощей ежедневно.
Среди овощей больше всего этого витамина есть в болгарском перце, а среди фруктов – в цитрусовых и клюкве.
Витамин E
Он поможет избавиться от сухости, зуда и жжения кожи, которые довольно часто донимают именно зимой. Ведь наши руки не выдерживают постоянных перепадов температур – от мороза на улице и до сухого теплого воздуха в отапливаемых помещениях.
Витамин E может уменьшить воспаление и улучшить состояние кожи. Организм может получить его из растительных масел, орехов, тыквенных семечек, красного болгарского перца, манго и авокадо.
Витамины группы B
Эти витамины также важны, ведь влияют на уровень энергии и функционирования мозга. Они содержатся в листовой зелени и бобовых (фасоль и чечевица).
Какие продукты стоит добавить в рацион зимой
Эксперты советуют включить в свой рацион больше овощей, фруктов и цитрусовых. Так, стоит употреблять:
- лук,
- чеснок;
- брюссельскую и цветную капусту,
- шпинат,
- морковь,
- фасоль,
- тыква,
- имбирь,
- гранат,
- мандарины.
Также в рационе должны быть грецкие орехи, лосось, курятина, специи (копченая паприка, порошок карри, тмин).
От каких блюд лучше отказаться зимой
Часто зимой мы соблазняемся на более сытную и тяжелую пищу, перегружая таким образом наш организм. Диетолог советует не злоупотреблять крахмалистыми продуктами, среди которых хлеб и картофель.
В холодное время года очень популярны супы. Однако, употребляя их, нужно следить за содержанием соли – ведь превышение ее нормы может вызвать проблемы с сердцем. Крем-супы, которые готовятся на основе сливок, лучше заменить легкими бульонами.
В качестве альтернативы для свежих овощей и фруктов лучше использовать замороженные. А вот консервацией лучше не злоупотреблять, ведь консервированные овощи содержат слишком много соли, а фрукты "из банок" – много сахара.
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