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Пища, которая согревает: как правильно питаться зимой

9 декабря 2021, 04:20

Зимой наш организм нуждается в специальном рационе питания, чтобы пополнять запасы энергии и питательных веществ.

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Зимой организм нуждается в специальном рационе питания / ua.depositphotos.com

Чтобы эффективно пополнять запасы энергии зимой и получать достаточно витаминов необходимо изменить свой рацион питания и включить в свое ежедневное меню питательные продукты и блюда.

Есть ряд питательных веществ, запасы которых важно тщательно пополнять зимой, рассказала диетолог Лиза Бернетт в интервью для ресурса Healthessential от Cleveland Clinic.

Какие питательные вещества нужны организму зимой

Белок

Для пополнения запасов белка стоит есть бобовые, орехи, рыбу, яйца, мясо.

Витамин D

Зимой нужно увеличить потребление этого витамина, уверяет диетолог. Во-первых, он нужен для здоровья мышц и костей, во-вторых, недостаток этого витамина ослабляет наш иммунитет и приводит к быстрой утомляемости.

Почему мы должны больше следить за пополнением запасов этого витамина именно зимой? Потому что витамин D человек преимущественно получает от солнечного света, которого в это время года недостаточно. Поэтому в рацион нужно добавить источники этого витамина – молочные продукты, рыбу (лосось и тунец).

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Витамин C

Витамин C улучшает иммунитет, поэтому в пору зимних холодов поможет защитить ваш организм от болезней. Чтобы пополнить его запасы, можно употреблять 2-3 порции фруктов и 3 порции овощей ежедневно.

Среди овощей больше всего этого витамина есть в болгарском перце, а среди фруктов – в цитрусовых и клюкве.

Витамин E

Он поможет избавиться от сухости, зуда и жжения кожи, которые довольно часто донимают именно зимой. Ведь наши руки не выдерживают постоянных перепадов температур – от мороза на улице и до сухого теплого воздуха в отапливаемых помещениях.

Витамин E может уменьшить воспаление и улучшить состояние кожи. Организм может получить его из растительных масел, орехов, тыквенных семечек, красного болгарского перца, манго и авокадо.

Витамины группы B

Эти витамины также важны, ведь влияют на уровень энергии и функционирования мозга. Они содержатся в листовой зелени и бобовых (фасоль и чечевица).

Какие продукты стоит добавить в рацион зимой

Эксперты советуют включить в свой рацион больше овощей, фруктов и цитрусовых. Так, стоит употреблять:

  • лук,
  • чеснок;
  • брюссельскую и цветную капусту,
  • шпинат,
  • морковь,
  • фасоль,
  • тыква,
  • имбирь,
  • гранат,
  • мандарины.

Также в рационе должны быть грецкие орехи, лосось, курятина, специи (копченая паприка, порошок карри, тмин).

От каких блюд лучше отказаться зимой

Часто зимой мы соблазняемся на более сытную и тяжелую пищу, перегружая таким образом наш организм. Диетолог советует не злоупотреблять крахмалистыми продуктами, среди которых хлеб и картофель.

В холодное время года очень популярны супы. Однако, употребляя их, нужно следить за содержанием соли – ведь превышение ее нормы может вызвать проблемы с сердцем. Крем-супы, которые готовятся на основе сливок, лучше заменить легкими бульонами.

В качестве альтернативы для свежих овощей и фруктов лучше использовать замороженные. А вот консервацией лучше не злоупотреблять, ведь консервированные овощи содержат слишком много соли, а фрукты "из банок" – много сахара.

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