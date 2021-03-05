УкрРус
  1. Главная
  3. Здоровье

Побочные эффекты парацетамола: кому не подходит лекарство

5 марта 2021, 15:18

Парацетамол может действовать как пусковой механизм.

Боль
Парацетамол может действовать как пусковой механизм. / Pixabay

Обезболивающее лекарство творит чудеса через час и подходит для большинства людей, за исключением тех, у кого есть аллергическая реакция.

Но есть признаки, которые указывают на то, что вам не подходит парацетамол. Национальный институт здравоохранения и передового опыта (NICE) предупреждает о бронхоспазме как о возможном побочном эффекте приема обезболивающего. Эксперты Винчестерской больницы объяснили: "Бронхоспазм - это обратимое сужение дыхательных путей в ответ на раздражитель".

Парацетамол может действовать как пусковой механизм, заставляя чувствительные дыхательные пути сужаться, набухать и выделять излишки слизи.

  • Признаки бронхоспазма могут включать:
  • Кашель
  • Стеснение в груди
  • Хрипы
  • Одышка
  • Затрудненное дыхание

Факторы, повышающие риск бронхоспазма, включают наличие в семейном анамнезе астмы.

Воздействие химических веществ, дыма или паров на рабочем месте может повысить вероятность развития бронхоспазма.

К опасным профессиям относятся пожарные, полиция, работники аварийных служб, уборщики, фермеры и сварщики.

NHS советует людям, у которых ранее была аллергическая реакция на парацетамол, проконсультироваться с фармацевтом, прежде чем принимать болеутоляющее.

Есть и другие группы людей, которым также следует с осторожностью принимать парацетамол.

Сюда входят люди с проблемами печени или почек, те, кто употребляет более 14 единиц алкоголя в неделю, и те, кто принимает лекарства от эпилепсии.

Кроме того, любой, кто принимает варфарин, разжижающий кровь, также должен поговорить с фармацевтом, прежде чем принимать парацетамол.

Другие причины частого кашля

По мере того, как бушует пандемия коронавируса, одним из основных симптомов инфекции Covid является частый кашель.

Национальная служба здравоохранения описывает: "Новый непрерывный кашель означает сильный кашель в течение более часа или трех или более эпизода кашля в течение 24 часов (если у вас обычно кашель, он может быть хуже, чем обычно)".

Наличие одного только этого симптома гарантирует бесплатный тест на коронавирус NHS в ближайшем доступном месте.

Сезонная аллергия, такая как сенная лихорадка, также может привести к частому кашлю, подтвердила Гарвардская медицинская школа.

Причина кашля может варьироваться от простуды, бронхита до пневмонии.

Большинство случаев кашля, сопровождающего острые заболевания, проходят в течение дня или недель. Однако, если вы страдаете хроническим кашлем, курение является основной причиной.

Рано или поздно у большинства курильщиков развивается хронический "кашель курильщика", поскольку организм раздражается химическими веществами, вдыхаемыми при курении.

Эти опасные химические вещества могут вызвать бронхит, эмфизему, пневмонию и рак легких.

У некурящих есть пять основных причин, по которым у вас может быть хронический кашель, а именно:

  • После носовых капель
  • Астма
  • Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ)
  • Хронический бронхит
  • Лечение ингибиторами АПФ
здоровье
Сейчас вы просматриваете новость «Побочные эффекты парацетамола: кому не подходит лекарство». Другие новости медицины читайте в разделе «Здоровье». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Эти люди живут дольше: ученые назвали черту характераЭти люди живут дольше: ученые назвали черту характера Названы самые здоровые масла для жарки: как их использоватьНазваны самые здоровые масла для жарки: как их использовать Магнитная буря красного уровня опасности ударит по здоровью: что делатьМагнитная буря красного уровня опасности ударит по здоровью: что делать Врач назвала самые опасные фрукты для организмаВрач назвала самые опасные фрукты для организма Мясо и консервы опасны для жизни: к какому состоянию может привестиМясо и консервы опасны для жизни: к какому состоянию может привести
Следующий материал

Последние новости

16:10
Компания Harman привезла в Украину TWS-наушники нового поколения
16:08
Гороскоп для всех на 6 марта: заразная болезнь и запрет на мясо Видео
16:07
С 8 Марта – поздравления для самых красивых: открытки и тексты Видео
15:32
Кацуба утверждал, что передал Луценко десятки миллионов
15:24
В Кривом Роге копы раскрыли "чат смерти" во главе со школьницей
Реклама
15:18
Побочные эффекты парацетамола: кому не подходит лекарство Видео
15:14
Украинцев предупредили о возвращении зимы с морозами и снегопадами Видео
15:04
В областном центре Украины "штурмовали" секонд-хенд Видео
14:59
В Киеве завхоз школы в лифте напал и изнасиловал 10-летнюю девочку Видео
14:51
"Проект Росомаха": подробности экспериментального гаджета от Google
14:48
У Зеленского объявили о требованиях по вступлению Украины в НАТО Видео
14:38
Под Днепром наглотавшаяся таблеток школьница угодила в реанимацию Видео
14:26
Тараса Шевченко на Прикарпатье "поздравили" отрезанной головой
14:18
Украина внесла в список стран красной зоны популярные страны-курорты Видео
14:13
Михаил Поплавский выпустил новый яркий клип с эротическими танцами Фото Видео актуально
13:58
"Х*й тебе в рот": нардеп Лерос в Раде обругал Ермака Видео
13:57
Valve отказалась от поддержки игры Artifact и сделала её бесплатной Видео
13:56
Названы области с зашкаливающим уровнем госпитализации из-за COVID-19 Видео
13:29
Полоскание соленой водой: от чего помогает и когда применять Видео
13:25
Экс-соратник Порошенко раздул языковой скандал и рассказал о "сепарах"
Реклама
13:04
В королевскую битву Apex Legends грядёт новый большой ивент Видео
13:02
Ляшко объяснил, откуда берется вакцина для знаменитостей Украины Видео
12:54
Известную украинскую биатлонистку назвали "тварью" и затравили в Сети
12:46
Гороскоп на 5 марта для всех: воплощение сна, запретные дела и сделки Видео
12:27
Google пообещала перестать "шпионить" за пользователями
12:25
Степанов предупредил о новом ударе COVID-19 и назвал сроки Видео
11:58
Когда в Украину нагрянет теплая весна - прогноз синоптиков Видео
11:30
Украинцам пообещали двойное гражданство, но предупредили о запретах Видео
11:28
Moneyveo поддержит информационную кампанию #ЗнайСвоїПрава реклама
11:02
Новый соцопрос вывел Слугу народа в лидеры на выборах Рады
10:56
"Слуга народа" попался на просмотре фото обнаженных девушек в Раде
10:51
С какими симптомами нельзя колоть вакцину от COVID-19 - Минздрав Видео
10:29
Кого украинцы избрали бы президентом - свежий президентский рейтинг
10:23
Обещанная Украине вакцина КНР показала неоднозначные результаты – СМИ Видео
10:07
Тука спрогнозировал, что ждет Украину после ухода Путина с поста Видео
10:07
Как научиться меньше пить алкоголя: пять советов Видео
10:01
Эксперт ЮНИСЕФ назвала сроки введения локдауна в Украине Видео
09:35
"Слуга народа" заявил о том, что вакцина от COVID-19 вредит организму Видео
09:00
Мэр города привился от COVID-19 с портретом Путина в руках Видео
08:58
В Турции разразился скандал с российским Крымом на карте
Реклама
08:49
Украинская чиновница угодила в секс-скандал и лишилась работы
08:34
Не корми троля: почему Украине стоило дождаться извинений от Словакии мнение
08:21
COVID-19 атакует Украину: второй день подряд более 10 тыс. диагнозов
08:15
В Дании озвучили новые сроки достройки Северного потока-2 Видео
07:33
YouTube принял новое решение об аккаунте Трампа Видео
07:00
Зеленский ввел в действие решение СНБО о двойном гражданстве Видео
06:55
Всплывшие "плёнки Медведчука" ставят Порошенко в неудобное положение мнение
06:35
Кравчук озвучил способ защитить независимость Украины
06:30
У Кравчука назвали условие, при котором Россия уйдет из Донбасса Видео
06:00
EA намекает, что действия Battlefield 6 развернутся в Казахстане Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять