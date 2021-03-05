Побочные эффекты парацетамола: кому не подходит лекарство

Парацетамол может действовать как пусковой механизм. / Pixabay

Обезболивающее лекарство творит чудеса через час и подходит для большинства людей, за исключением тех, у кого есть аллергическая реакция.

Но есть признаки, которые указывают на то, что вам не подходит парацетамол. Национальный институт здравоохранения и передового опыта (NICE) предупреждает о бронхоспазме как о возможном побочном эффекте приема обезболивающего. Эксперты Винчестерской больницы объяснили: "Бронхоспазм - это обратимое сужение дыхательных путей в ответ на раздражитель".

Парацетамол может действовать как пусковой механизм, заставляя чувствительные дыхательные пути сужаться, набухать и выделять излишки слизи.

Признаки бронхоспазма могут включать:

Кашель

Стеснение в груди

Хрипы

Одышка

Затрудненное дыхание

Факторы, повышающие риск бронхоспазма, включают наличие в семейном анамнезе астмы.

Воздействие химических веществ, дыма или паров на рабочем месте может повысить вероятность развития бронхоспазма.

К опасным профессиям относятся пожарные, полиция, работники аварийных служб, уборщики, фермеры и сварщики.

NHS советует людям, у которых ранее была аллергическая реакция на парацетамол, проконсультироваться с фармацевтом, прежде чем принимать болеутоляющее.

Есть и другие группы людей, которым также следует с осторожностью принимать парацетамол.

Сюда входят люди с проблемами печени или почек, те, кто употребляет более 14 единиц алкоголя в неделю, и те, кто принимает лекарства от эпилепсии.

Кроме того, любой, кто принимает варфарин, разжижающий кровь, также должен поговорить с фармацевтом, прежде чем принимать парацетамол.

Другие причины частого кашля

По мере того, как бушует пандемия коронавируса, одним из основных симптомов инфекции Covid является частый кашель.

Национальная служба здравоохранения описывает: "Новый непрерывный кашель означает сильный кашель в течение более часа или трех или более эпизода кашля в течение 24 часов (если у вас обычно кашель, он может быть хуже, чем обычно)".

Наличие одного только этого симптома гарантирует бесплатный тест на коронавирус NHS в ближайшем доступном месте.

Сезонная аллергия, такая как сенная лихорадка, также может привести к частому кашлю, подтвердила Гарвардская медицинская школа.

Причина кашля может варьироваться от простуды, бронхита до пневмонии.

Большинство случаев кашля, сопровождающего острые заболевания, проходят в течение дня или недель. Однако, если вы страдаете хроническим кашлем, курение является основной причиной.

Рано или поздно у большинства курильщиков развивается хронический "кашель курильщика", поскольку организм раздражается химическими веществами, вдыхаемыми при курении.

Эти опасные химические вещества могут вызвать бронхит, эмфизему, пневмонию и рак легких.

У некурящих есть пять основных причин, по которым у вас может быть хронический кашель, а именно: