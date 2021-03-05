Побочные эффекты парацетамола: кому не подходит лекарство

Парацетамол может действовать как пусковой механизм.
Обезболивающее лекарство творит чудеса через час и подходит для большинства людей, за исключением тех, у кого есть аллергическая реакция.
Но есть признаки, которые указывают на то, что вам не подходит парацетамол. Национальный институт здравоохранения и передового опыта (NICE) предупреждает о бронхоспазме как о возможном побочном эффекте приема обезболивающего. Эксперты Винчестерской больницы объяснили: "Бронхоспазм - это обратимое сужение дыхательных путей в ответ на раздражитель".
Парацетамол может действовать как пусковой механизм, заставляя чувствительные дыхательные пути сужаться, набухать и выделять излишки слизи.
- Признаки бронхоспазма могут включать:
- Кашель
- Стеснение в груди
- Хрипы
- Одышка
- Затрудненное дыхание
Факторы, повышающие риск бронхоспазма, включают наличие в семейном анамнезе астмы.
Воздействие химических веществ, дыма или паров на рабочем месте может повысить вероятность развития бронхоспазма.
К опасным профессиям относятся пожарные, полиция, работники аварийных служб, уборщики, фермеры и сварщики.
NHS советует людям, у которых ранее была аллергическая реакция на парацетамол, проконсультироваться с фармацевтом, прежде чем принимать болеутоляющее.
Есть и другие группы людей, которым также следует с осторожностью принимать парацетамол.
Сюда входят люди с проблемами печени или почек, те, кто употребляет более 14 единиц алкоголя в неделю, и те, кто принимает лекарства от эпилепсии.
Кроме того, любой, кто принимает варфарин, разжижающий кровь, также должен поговорить с фармацевтом, прежде чем принимать парацетамол.
Другие причины частого кашля
По мере того, как бушует пандемия коронавируса, одним из основных симптомов инфекции Covid является частый кашель.
Национальная служба здравоохранения описывает: "Новый непрерывный кашель означает сильный кашель в течение более часа или трех или более эпизода кашля в течение 24 часов (если у вас обычно кашель, он может быть хуже, чем обычно)".
Наличие одного только этого симптома гарантирует бесплатный тест на коронавирус NHS в ближайшем доступном месте.
Сезонная аллергия, такая как сенная лихорадка, также может привести к частому кашлю, подтвердила Гарвардская медицинская школа.
Причина кашля может варьироваться от простуды, бронхита до пневмонии.
Большинство случаев кашля, сопровождающего острые заболевания, проходят в течение дня или недель. Однако, если вы страдаете хроническим кашлем, курение является основной причиной.
Рано или поздно у большинства курильщиков развивается хронический "кашель курильщика", поскольку организм раздражается химическими веществами, вдыхаемыми при курении.
Эти опасные химические вещества могут вызвать бронхит, эмфизему, пневмонию и рак легких.
У некурящих есть пять основных причин, по которым у вас может быть хронический кашель, а именно:
- После носовых капель
- Астма
- Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ)
- Хронический бронхит
- Лечение ингибиторами АПФ