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Почему мужчины в браке умирают чаще холостяков - ответ экспертов

23 июня 2021, 23:58

Исследование основано на обширных медицинских данных, полученных в результате 32-летних исследований, которые отслеживали мужчин и их смертность.

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Почему мужчины в браке умирают чаще холостяков / Roxy Mystic / flickr.com/

Неудовлетворенность супружеской жизнью – одна из причин преждевременной смерти женатых мужчин. К такому выводу пришли психологи из Тель-Авивского университета. Об этом сообщает портал The Times Of Israel.

Новое исследование показывает, что неудовлетворенность браком по своему влиянию на продолжительность жизни среди мужчин может сравниться с такими факторами риска, как курение и отсутствие физической активности. Исследование основано на обширных медицинских данных, полученных в результате 32-летних исследований, которые отслеживали 10 тысяч израильских мужчин и их смертность.

"Когда мы больше знаем о связи между психологическим благополучием и физическим здоровьем, мы обнаружили, что удовлетворенность браком в начале исследования была прогностическим фактором смерти в целом и смерти от инсульта", — сказал доктор Шахар Лев-Ари (Shahar Lev-Ari), руководитель Департамента укрепления здоровья медицинского факультета Саклера Тель-Авивского университета.

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Напомним, ранее ученые выяснили: несмотря на стереотип - мол, все до единого мужчины изменяют партнершам - в реальности к этому склонны только отдельные особи "сильного пола".

В Сети опубликовали топ-3 причин, почему женщины ищут секс на стороне.

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