Почему народными средствами нельзя лечить простуду

Медик в мельчайших деталях рассказала, почему ни в коем случае не стоит налегать на народные методы в период, когда организм нужно вылечить от простуды.
Простуду наши люди часто стараются одолеть с помощью народных средств. Но порой это совершенно бессмысленно. Медик Ирина Добрецова в комментарии порталу Greenpost рассказала, какие народные методы в лечении простуды чаще всего не работают.
Один из самых неэффективных и опасных для тела методов ‒ ингаляция над кастрюлей паром от картошки. Такая штука часто приводит к ожогу слизистых. Поэтому медики категорически против такого метода (особенно, если им пытаются лечить детей).
Также не стоит парить ноги в горячей воде — бесполезное средство в борьбе с простудой. Разве что такие ванночки помогут немного расслабиться.
Не нужно верить, что быстро справиться с простудой помогут лимоны, аскорбинки и прочие вещи с витамином С. Добрецова отметила, что данный витамин не влияет на восприимчивость организма к инфекции.
Впрочем, чеснок не менее бесполезен в лечении простуды
"Носить чеснок на шее или в кармане — прекрасный способ, если вы хотите отпугнуть ваших коллег и соседей. Особенно если кто-то из них вампир. Шутка. Но это отличная мера санитарной дистанции, что особенно актуально во время пандемии коронавируса", — отметила врач.
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