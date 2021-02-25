Почему народными средствами нельзя лечить простуду / УНИАН

Простуду наши люди часто стараются одолеть с помощью народных средств. Но порой это совершенно бессмысленно. Медик Ирина Добрецова в комментарии порталу Greenpost рассказала, какие народные методы в лечении простуды чаще всего не работают.

Один из самых неэффективных и опасных для тела методов ‒ ингаляция над кастрюлей паром от картошки. Такая штука часто приводит к ожогу слизистых. Поэтому медики категорически против такого метода (особенно, если им пытаются лечить детей).

Также не стоит парить ноги в горячей воде — бесполезное средство в борьбе с простудой. Разве что такие ванночки помогут немного расслабиться.

Не нужно верить, что быстро справиться с простудой помогут лимоны, аскорбинки и прочие вещи с витамином С. Добрецова отметила, что данный витамин не влияет на восприимчивость организма к инфекции.

Впрочем, чеснок не менее бесполезен в лечении простуды

"Носить чеснок на шее или в кармане — прекрасный способ, если вы хотите отпугнуть ваших коллег и соседей. Особенно если кто-то из них вампир. Шутка. Но это отличная мера санитарной дистанции, что особенно актуально во время пандемии коронавируса", — отметила врач.

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