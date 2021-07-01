Почему не следует наносить SPF руками: врачи дали ответ

Загар - признак того, что ваша кожа повреждена, что повышает риск рака кожи./ Getty

Солнцезащитный крем следует использовать каждый день, чтобы защитить от рака кожи, и он действительно быстро намазывается. Однако большинство из нас не наносят солнцезащитный крем должным образом или почти недостаточно.

Express.co.uk побеседовал с экспертом Harley Street SPF и основателем линейки солнцезащитных средств, доктором Марио Лукой Руссо, чтобы узнать, как наносить солнцезащитный крем и зачем использовать щетку.

Солнечный ожог увеличивает риск рака кожи.

Хотя загар может казаться здоровым и придавать вашей коже сияние, на самом деле нет безопасного или здорового способа получить загар.

Загар - признак того, что ваша кожа повреждена, что повышает риск рака кожи.

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Вы должны использовать как минимум SPF 30 с как минимум четырехзвездочной защитой от UVA каждый день, чтобы защитить свою кожу.

Согласно сайту NHS, большинство людей не наносят достаточное количество солнцезащитного крема.

В качестве ориентира взрослым следует стремиться нанести около двух чайных ложек солнцезащитного крема, если вы просто покрываете голову, руки и шею, или две столовые ложки, если вы покрываете все свое тело в купальном костюме.

Если солнцезащитный крем наносится слишком тонким слоем, степень защиты, которую он дает, снижается.

Если вы беспокоитесь, что наносите недостаточно SPF30, вы можете использовать солнцезащитный крем с более высоким SPF.

Солнцезащитный крем следует наносить на все открытые участки кожи, включая лицо, шею, уши и голову, если у вас истончение волос или их нет, но лучше использовать шляпу с широкими полями.

Его также необходимо повторно наносить обильно и часто в соответствии с инструкциями производителя.

Проблема с большинством солнцезащитных кремов заключается в том, что, хотя они сообщают вам SPF и сообщают, что вам нужно повторно наносить продукт каждые несколько часов, они на самом деле не говорят вам, сколько вам нужно наносить, чтобы оставаться защищенными от солнца.

Доктор Руссо добавил: "На самом деле, исследования показали, что большинство людей наносят только 25–50 процентов от количества продукта, используемого в процессе тестирования, чего просто недостаточно для обеспечения адекватной защиты кожи. Это касается как лосьонов, так и спреев".

Так как же убедиться, что наносишь достаточно солнцезащитного крема правильно и равномерно? Используйте кисть.