Почему я просыпаюсь посреди ночи: эксперты назвали причины

Если вы просыпаетесь в 3 часа ночи или в другое время и не можете снова заснуть, это может быть по нескольким причинам. / Pixabay

Пробуждение среди ночи - не редкость. Большинство людей на самом деле просыпаются несколько раз ночью, даже не замечая этого, потому что они быстро засыпают.

Если вы просыпаетесь в 3 часа ночи или в другое время и не можете снова заснуть, это может быть по нескольким причинам. К ним относятся более легкие циклы сна, стресс или сопутствующие заболевания.

Пробуждение в 3 часа ночи может происходить нечасто и не иметь ничего серьезного, но такие регулярные ночи могут быть признаком бессонницы.

Изменение привычек сна, снижение стресса и консультации с врачом о факторах, которые могут вызвать нарушение сна, могут помочь вам избежать этих нежелательных пробуждений, сообщает Healthline.

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Циклы сна и ночные пробуждения

Ночной сон состоит из нескольких циклов сна. Нередко во время этих циклов человек просыпается несколько раз за ночь, хотя в большинстве случаев после этого вы снова засыпаете.

Эти циклы происходят в течение 7-9 часов сна, которые обычно необходимы взрослым.

Этапы цикла сна

Этапы цикла сна включают:

переход от бодрствования ко сну

легкий сон

глубокий сон

быстрый сон

Продолжительность каждого этапа будет меняться в течение ночи. У вас более длинные циклы глубокого сна ночью и более длинные циклы быстрого сна по мере приближения утра. Когда снятся сны, быстрый сон - это более легкий сон.

Причины, по которым вы можете проснуться в 3 часа ночи

Существует множество причин, по которым вы можете просыпаться в 3 часа ночи. Во время стресса вы можете просыпаться нечасто. Или пробуждение в 3 часа ночи может быть признаком бессонницы.

Может быть трудно определить причину этих надоедливых нарушений сна, но вот несколько причин, по которым вы можете проснуться в 3 часа ночи.

Стресс

Стресс может быть первым делом, о котором стоит подумать, если пробуждение в 3 часа ночи - это что-то новое. Когда вы чувствуете стресс, ваше тело активирует симпатический нервный симптом, и вы можете проснуться посреди ночи.

У вас может наблюдаться учащение пульса и артериального давления. Эти телесные изменения могут затруднить повторное засыпание.

Уровень стресса может повыситься, если что-то в вашей жизни вызывает беспокойство или тревогу. Стресс может быть связан с изменениями или неуверенностью в вашей работе, отношениях, здоровье или финансах.

Вам следует обсудить с врачом уровень стресса, если он продолжительный. Терапия или изменение образа жизни также могут снизить стресс.

Бессонница

Бессонница - это диагностируемое состояние сна, при котором вам трудно снова засыпать после пробуждения ночью. Значительная часть населения страдает бессонницей.

Одно исследование показало, что от 10 до 20 процентов населения страдает бессонницей, а у пожилых людей этот показатель увеличился до 40 процентов.

Старение

Старение играет огромную роль в циклах сна. Когда вы становитесь старше, ваши циклы сна меняются, вы можете принимать лекарства, которые изменяют ваш режим сна, и у вас может развиться другое состояние, которое влияет на сон.

С возрастом качество вашего сна снижается, так как вы проводите меньше времени в глубоком сне. Следовательно, вы более подвержены пробуждению от внешних факторов, таких как шум и свет. Время сна и бодрствования также может меняться с возрастом. Вы можете лечь спать и проснуться раньше, чем в более молодом возрасте.

Обсудите возрастные изменения сна со своим врачом, если вы страдаете бессонницей или у вас нестандартный режим сна. Одно исследование показало, что когнитивно-поведенческая терапия и световая терапия могут улучшить качество вашего сна.

Лекарства

Вы можете принимать лекарства, которые мешают вам спать по ночам. Они могут включать:

антидепрессанты

бета-блокаторы

кортикостероиды

безрецептурные средства от простуды

Поговорите со своим врачом, если вы подозреваете, что лекарство заставляет вас просыпаться посреди ночи. Возможно, вы сможете попробовать другое лекарство от вашего состояния или внести изменения в образ жизни, способствующие качественному сну.

Другие состояния здоровья

У вас может развиться заболевание, которое влияет на ваш сон и вызывает пробуждение в 3 часа ночи. Некоторые из этих условий включают:

Апноэ во сне. Это состояние вызывает остановку дыхания во время сна.

Желудочно-кишечная рефлюксная болезнь (ГЭРБ). ГЭРБ вызывает изжогу или расстройство желудка.

Артрит. Этот тип воспаления вызывает очень болезненные движения в суставах.

Синдром беспокойных ног (СБН). СБН заставляет ваши ноги двигаться.

Депрессия. Депрессия - это расстройство настроения, при котором чувство печали, потери или гнева мешает повседневной жизни.

Невропатия. При этом заболевании вы испытываете покалывание в руках и ногах.

Увеличенная простата. Увеличенная простата может вызвать у мужчины частые позывы к мочеиспусканию.

Лечение основного заболевания может помочь вам лучше спать и справиться с бессонницей. Если вы подозреваете, что у вас есть одно из этих состояний, ваш врач может помочь диагностировать и лечить его.

Выбор образа жизни

Подготовка к качественному сну очень важна. Несоблюдение правил гигиены сна может вызвать пробуждение в ночное время. Плохая гигиена сна может быть вызвана:

использование гаджетов перед сном

употребление алкоголя или кофеина перед сном

есть слишком близко ко сну

курение

сон в неудобном месте

недостаток упражнений

Изменение этих привычек может значительно улучшить ваш сон. Поговорите со своим врачом, если считаете, что вам нужна профессиональная помощь для внесения некоторых из этих изменений в образ жизни.

Как спать всю ночь

Не существует универсального подхода к улучшению сна. В большинстве случаев снотворные не будут волшебной пилюлей, которая поможет вам избежать ночных пробуждений.

Вместо этого использование нескольких из этих стратегий для качественного ночного сна может помочь вам избежать пробуждения в 3 часа ночи:

Старайтесь каждый вечер ложиться спать постоянно и каждое утро вставать в одно и то же время.

Спите в удобном, темном и тихом месте.

Убедитесь, что вы достаточно хотите спать, и не лежите в постели более 20 минут, если вы не можете заснуть.

Примите ночной распорядок дня, который поможет вам расслабиться, например почитайте или помедитируйте перед сном.

Выключайте экраны задолго до того, как выключите свет.

Делайте физические упражнения в течение дня, но не делайте их прямо перед сном.

Избегайте употребления напитков с кофеином в конце дня.

Ужинайте за несколько часов до сна.

Перестаньте употреблять алкоголь поздно вечером.

Бросайте курить.

Когда обращаться за помощью

Если вы просыпаетесь в 3 часа ночи и часто испытываете трудности с засыпанием, важно поговорить со своим врачом. Ваш врач может посоветовать вам попробовать исследование сна, чтобы узнать больше о циклах сна.

Лечение бессонницы может включать в себя изменение образа жизни, корректировку времени сна и бодрствования или терапию.

Вы также можете обратиться к врачу, если эти пробуждения вызывают у вас проблемы в течение дня. Проблемы, связанные с отсутствием постоянного сна, могут включать: