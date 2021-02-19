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Почему я просыпаюсь посреди ночи: эксперты назвали причины

19 февраля 2021, 11:54

Если вы просыпаетесь в 3 часа ночи или в другое время и не можете снова заснуть, это может быть по нескольким причинам.

Сон
Если вы просыпаетесь в 3 часа ночи или в другое время и не можете снова заснуть, это может быть по нескольким причинам. / Pixabay

Пробуждение среди ночи - не редкость. Большинство людей на самом деле просыпаются несколько раз ночью, даже не замечая этого, потому что они быстро засыпают.

Если вы просыпаетесь в 3 часа ночи или в другое время и не можете снова заснуть, это может быть по нескольким причинам. К ним относятся более легкие циклы сна, стресс или сопутствующие заболевания.

Пробуждение в 3 часа ночи может происходить нечасто и не иметь ничего серьезного, но такие регулярные ночи могут быть признаком бессонницы.

Изменение привычек сна, снижение стресса и консультации с врачом о факторах, которые могут вызвать нарушение сна, могут помочь вам избежать этих нежелательных пробуждений, сообщает Healthline.

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Циклы сна и ночные пробуждения

Ночной сон состоит из нескольких циклов сна. Нередко во время этих циклов человек просыпается несколько раз за ночь, хотя в большинстве случаев после этого вы снова засыпаете.

Эти циклы происходят в течение 7-9 часов сна, которые обычно необходимы взрослым.

Этапы цикла сна

Этапы цикла сна включают:

  • переход от бодрствования ко сну
  • легкий сон
  • глубокий сон
  • быстрый сон

Продолжительность каждого этапа будет меняться в течение ночи. У вас более длинные циклы глубокого сна ночью и более длинные циклы быстрого сна по мере приближения утра. Когда снятся сны, быстрый сон - это более легкий сон.

Причины, по которым вы можете проснуться в 3 часа ночи

Существует множество причин, по которым вы можете просыпаться в 3 часа ночи. Во время стресса вы можете просыпаться нечасто. Или пробуждение в 3 часа ночи может быть признаком бессонницы.

Может быть трудно определить причину этих надоедливых нарушений сна, но вот несколько причин, по которым вы можете проснуться в 3 часа ночи.

Стресс

Стресс может быть первым делом, о котором стоит подумать, если пробуждение в 3 часа ночи - это что-то новое. Когда вы чувствуете стресс, ваше тело активирует симпатический нервный симптом, и вы можете проснуться посреди ночи.

У вас может наблюдаться учащение пульса и артериального давления. Эти телесные изменения могут затруднить повторное засыпание.

Уровень стресса может повыситься, если что-то в вашей жизни вызывает беспокойство или тревогу. Стресс может быть связан с изменениями или неуверенностью в вашей работе, отношениях, здоровье или финансах.

Вам следует обсудить с врачом уровень стресса, если он продолжительный. Терапия или изменение образа жизни также могут снизить стресс.

Бессонница

Бессонница - это диагностируемое состояние сна, при котором вам трудно снова засыпать после пробуждения ночью. Значительная часть населения страдает бессонницей.

Одно исследование показало, что от 10 до 20 процентов населения страдает бессонницей, а у пожилых людей этот показатель увеличился до 40 процентов.

Старение

Старение играет огромную роль в циклах сна. Когда вы становитесь старше, ваши циклы сна меняются, вы можете принимать лекарства, которые изменяют ваш режим сна, и у вас может развиться другое состояние, которое влияет на сон.

С возрастом качество вашего сна снижается, так как вы проводите меньше времени в глубоком сне. Следовательно, вы более подвержены пробуждению от внешних факторов, таких как шум и свет. Время сна и бодрствования также может меняться с возрастом. Вы можете лечь спать и проснуться раньше, чем в более молодом возрасте.

Обсудите возрастные изменения сна со своим врачом, если вы страдаете бессонницей или у вас нестандартный режим сна. Одно исследование показало, что когнитивно-поведенческая терапия и световая терапия могут улучшить качество вашего сна.

Лекарства

Вы можете принимать лекарства, которые мешают вам спать по ночам. Они могут включать:

  • антидепрессанты
  • бета-блокаторы
  • кортикостероиды
  • безрецептурные средства от простуды

Поговорите со своим врачом, если вы подозреваете, что лекарство заставляет вас просыпаться посреди ночи. Возможно, вы сможете попробовать другое лекарство от вашего состояния или внести изменения в образ жизни, способствующие качественному сну.

Другие состояния здоровья

У вас может развиться заболевание, которое влияет на ваш сон и вызывает пробуждение в 3 часа ночи. Некоторые из этих условий включают:

Апноэ во сне. Это состояние вызывает остановку дыхания во время сна.

Желудочно-кишечная рефлюксная болезнь (ГЭРБ). ГЭРБ вызывает изжогу или расстройство желудка.

Артрит. Этот тип воспаления вызывает очень болезненные движения в суставах.

Синдром беспокойных ног (СБН). СБН заставляет ваши ноги двигаться.

Депрессия. Депрессия - это расстройство настроения, при котором чувство печали, потери или гнева мешает повседневной жизни.

Невропатия. При этом заболевании вы испытываете покалывание в руках и ногах.

Увеличенная простата. Увеличенная простата может вызвать у мужчины частые позывы к мочеиспусканию.

Лечение основного заболевания может помочь вам лучше спать и справиться с бессонницей. Если вы подозреваете, что у вас есть одно из этих состояний, ваш врач может помочь диагностировать и лечить его.

Выбор образа жизни

Подготовка к качественному сну очень важна. Несоблюдение правил гигиены сна может вызвать пробуждение в ночное время. Плохая гигиена сна может быть вызвана:

  • использование гаджетов перед сном
  • употребление алкоголя или кофеина перед сном
  • есть слишком близко ко сну
  • курение
  • сон в неудобном месте
  • недостаток упражнений

Изменение этих привычек может значительно улучшить ваш сон. Поговорите со своим врачом, если считаете, что вам нужна профессиональная помощь для внесения некоторых из этих изменений в образ жизни.

Как спать всю ночь

Не существует универсального подхода к улучшению сна. В большинстве случаев снотворные не будут волшебной пилюлей, которая поможет вам избежать ночных пробуждений.

Вместо этого использование нескольких из этих стратегий для качественного ночного сна может помочь вам избежать пробуждения в 3 часа ночи:

  • Старайтесь каждый вечер ложиться спать постоянно и каждое утро вставать в одно и то же время.
  • Спите в удобном, темном и тихом месте.
  • Убедитесь, что вы достаточно хотите спать, и не лежите в постели более 20 минут, если вы не можете заснуть.
  • Примите ночной распорядок дня, который поможет вам расслабиться, например почитайте или помедитируйте перед сном.
  • Выключайте экраны задолго до того, как выключите свет.
  • Делайте физические упражнения в течение дня, но не делайте их прямо перед сном.
  • Избегайте употребления напитков с кофеином в конце дня.
  • Ужинайте за несколько часов до сна.
  • Перестаньте употреблять алкоголь поздно вечером.
  • Бросайте курить.

Когда обращаться за помощью

Если вы просыпаетесь в 3 часа ночи и часто испытываете трудности с засыпанием, важно поговорить со своим врачом. Ваш врач может посоветовать вам попробовать исследование сна, чтобы узнать больше о циклах сна.

Лечение бессонницы может включать в себя изменение образа жизни, корректировку времени сна и бодрствования или терапию.

Вы также можете обратиться к врачу, если эти пробуждения вызывают у вас проблемы в течение дня. Проблемы, связанные с отсутствием постоянного сна, могут включать:

  • проблемы с запоминанием вещей
  • чувство сильной сонливости в дневное время
  • неспособность функционировать на своем нормальном уровне
здоровье сон
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