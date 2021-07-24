Полезно ли кофе при профилактике сердечной аритмии - ученые

Полезно ли кофе при профилактике сердечной аритмии / ua.depositphotos.com/

Кофе приносит пользу во время профилактики аритмии — нарушении сердечного ритма. Об этом сообщает специализированный портал JAMA Network. К такому выводу пришли ученые из Калифорнийского университета рассмотрели влияние кофе на сердечный ритм. Они проанализировали данные о здоровье, генетических особенностях и количестве потребления напитка около 390 тысяч человек.

В результате исследования эксперты выяснили, что популярное мнение о вреде кофе для сердечно-сосудистой системы (в частности, о риске развития аритмии) является необоснованным.

Специалисты выяснили, что каждая дополнительная чашка кофе в течение дня уменьшает риск аритмии на три процента. В частности, напиток помогает бороться с такими нарушениями сердечного ритма, как фибрилляция предсердий и наджелудочковая тахикардия.

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Напомним, ранее шведские ученые утверждали ‒ один из популярных видов заваривания кофе может не только испортить вкус напитка, но и привести к проблемам со здоровьем.

До того исследователи из Италии сумели доказать необычное влияние кофе на организм

Ранее российский диетолог и эндокринолог Альбина Комиссарова предупредила, что детям и подросткам стоит избегать кофеина.