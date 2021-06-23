Ученые рассказали, есть ли связь между употреблением кофе и продолжительностью жизни

Некоторые кофеманы уверенно говорят - дескать, кофе вполне способно и легко продлевает жизнь человеку. Британские ученые исследовали, так ли это.
Британские ученые выяснили, что кофе снижает риск развития хронических заболеваний печени. Об этом сообщает британское издание The Guardian.
Специалисты утверждают, что доказали способность напитка уменьшать вероятность летального исхода в таких случаях.
Исследователи проанализировали данные 494 585 участников британского биобанка — проекта, направленного на поиск генетических факторов и факторов окружающей среды. В эксперименте участвовали добровольцы от 40 до 69 лет. Большинство из них признались в любви к кофе (384 818 человек), а остальные сказали, что не употребляли напиток (109 767 человек).
Специалисты изучали состояние печени участников на протяжении почти 11 лет и зафиксировали 3600 случаев хронического заболевания печени, 301 смертельный исход и 1839 случаев жировой болезни печени. Исследователи также учли такие факторы, как индекс массы тела участников, употребление алкоголя и статус курения.
В результате анализа ученые выяснили, что употребляющие кофе любого сорта рисковали приобрести хроническое заболевание печени или жировой болезни печени на 20% меньше. Кроме того, у приверженцев кофе риск смерти от этих причин оказался на 49% ниже, чем у другой группы.
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Напомним, ранее шведские ученые утверждали ‒ один из популярных видов заваривания кофе может не только испортить вкус напитка, но и привести к проблемам со здоровьем.
До того исследователи из Италии сумели доказать необычное влияние кофе на организм
Ранее российский диетолог и эндокринолог Альбина Комиссарова предупредила, что детям и подросткам стоит избегать кофеина.