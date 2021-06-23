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Ученые рассказали, есть ли связь между употреблением кофе и продолжительностью жизни

23 июня 2021, 03:02
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Некоторые кофеманы уверенно говорят - дескать, кофе вполне способно и легко продлевает жизнь человеку. Британские ученые исследовали, так ли это.

Кофе
Ученые рассказали, есть ли связь между употреблением кофе и/ УНИАН

Британские ученые выяснили, что кофе снижает риск развития хронических заболеваний печени. Об этом сообщает британское издание The Guardian.

Специалисты утверждают, что доказали способность напитка уменьшать вероятность летального исхода в таких случаях.

Исследователи проанализировали данные 494 585 участников британского биобанка — проекта, направленного на поиск генетических факторов и факторов окружающей среды. В эксперименте участвовали добровольцы от 40 до 69 лет. Большинство из них признались в любви к кофе (384 818 человек), а остальные сказали, что не употребляли напиток (109 767 человек).

Специалисты изучали состояние печени участников на протяжении почти 11 лет и зафиксировали 3600 случаев хронического заболевания печени, 301 смертельный исход и 1839 случаев жировой болезни печени. Исследователи также учли такие факторы, как индекс массы тела участников, употребление алкоголя и статус курения.

В результате анализа ученые выяснили, что употребляющие кофе любого сорта рисковали приобрести хроническое заболевание печени или жировой болезни печени на 20% меньше. Кроме того, у приверженцев кофе риск смерти от этих причин оказался на 49% ниже, чем у другой группы.

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Напомним, ранее шведские ученые утверждали ‒ один из популярных видов заваривания кофе может не только испортить вкус напитка, но и привести к проблемам со здоровьем.

До того исследователи из Италии сумели доказать необычное влияние кофе на организм

Ранее российский диетолог и эндокринолог Альбина Комиссарова предупредила, что детям и подросткам стоит избегать кофеина.

ученые кофе
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