Ученые рассказали, опасно ли для глаз употребление кофе / УНИАН

Потребление большого количества кофеина увеличивает риск глаукомы более чем в три раза для людей, которые генетически предрасположены к высокому глазному давлению (ВГД). Об этом сообщается в пресс-релизе на портале MedicalXpress.

Опасность кофе для зрения раскрыли ученые Медицинской школы Икана при медицинском центре Маунт-Синай (США). Специалисты проанализировали записи о более 120 тысяч участниках, собранные в период с 2006 по 2010 годы. Добровольцам, которые также предоставили образцы своей ДНК, было от 39 до 73 лет. Они заполнили диетические анкеты, отмечая, сколько пьют напитков с кофеином ежедневно, а также какие кофеиносодержащие продукты употребляют и какими порциями. Исследователи учитывали наличие глаукомы в семейном анамнезе

Однако четверть добровольцев, у которых выявили самую высокую генетическую предрасположенность к глаукоме, любовь к кофе и кофеиносодержащим продуктам была связана с высоким риском развития ВГД и глаукомы.

В частности, потребление более 480 миллиграммов кофе в день (примерно соответствует четырем чашкам кофе) способствовало глазному давлению на уровне 0,35 миллиметра ртутного столба. При высоком генетическом риске потребление примерно трех чашек кофе в день увеличивало риск глаукомы в 3,9 раза по сравнению с теми, кто употреблял кофеин в минимальном количестве или вообще не употреблял.

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Напомним, ранее шведские ученые утверждали ‒ один из популярных видов заваривания кофе может не только испортить вкус напитка, но и привести к проблемам со здоровьем.

До того исследователи из Италии сумели доказать необычное влияние кофе на организм

Ранее российский диетолог и эндокринолог Альбина Комиссарова предупредила, что детям и подросткам стоит избегать кофеина.