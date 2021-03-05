Полоскание соленой водой: от чего помогает и когда применять

Соленая вода менее абразивна или раздражает слизистую оболочку горла. / Pixabay

Полоскание горла соленой водой - обычное домашнее средство, которое обычно помогает при боли в горле, простуде и язвах во рту. Полоскание с соленой водой может облегчить боль и раздражение в горле, уменьшая воспаление и предотвращая рост бактерий.

"Преимущество соленой воды перед, скажем, спиртовым средством для полоскания рта состоит в том, что соленая вода менее абразивна или раздражает слизистую оболочку горла. Кроме того, соль недорога и натуральна", - говорит Майкл Лернер, доктор медицины, доцент отоларингологии в Медицинской школе Йельского университета.

Вот когда и как использовать полоскание с соленой водой и как сделать его дома, сообщает Insider.

Преимущества полоскания горла соленой водой

Фактически, полоскание рта физиологическим раствором - один из лучших способов дезинфекции ран ротовой полости, особенно после стоматологической операции, поскольку он действует как антисептик и подавляет рост бактерий.

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Четыре преимущества полоскания горла с соленой водой:

Уменьшение воспаления в горле и очистка носовых проходов: такие состояния, как инфекции носовых пазух, заложенность носа и тонзиллит, могут вызывать воспаление и боль в горле. Но "полоскание теплой соленой водой может помочь разжижить слизь, уменьшить отек и уменьшить нагрузку на инфекцию или аллергены, в первую очередь ответственные за воспаление", - говорит Лернер.

Профилактика инфекций верхних дыхательных путей (ИВДП): "Я бы порекомендовал полоскание теплой соленой водой всем, кто страдает симптомами боли в горле, но особенно тем, кто, как я подозреваю, страдает вирусной инфекцией верхних дыхательных путей или вирусным фарингитом", - говорит Лернер. Даже полоскание горла одной водой может уменьшить воспаление в дыхательных путях и предотвратить ИВДП, такие как простуда или грипп.

Уменьшение количества вредных бактерий во рту: полоскание горла солью может уменьшить количество бактерий во рту и снизить риск кариеса, воспаления десен, пародонтита и гингивита.

"Полоскание соленой водой обычно считается полезным для здоровья полости рта и десен", - говорит Лернер, поскольку оно сохраняет полость рта в чистоте, а также уменьшает дискомфорт от язв во рту.

Удаление оставшихся частиц пищи: подобно жидкости для полоскания рта, полоскание соленой водой может удалить свободные частицы пищи во рту после еды и уменьшить зубной налет, бесцветную или желтую бактериальную пленку на зубах.

"Полоскание горла соленой водой после еды может помочь смыть остатки пищи с миндалин, что иногда может предотвратить образование камней миндалин", - говорит Лернер.Дети младше шести лет могут еще не полноценно полоскать горло, поэтому полоскание соленой водой не рекомендуется.

Как приготовить соленую воду для полоскания горла

Все, что вам нужно для приготовления раствора соленой воды, - это соль и вода. Лучше использовать очищенную, фильтрованную или дистиллированную воду, потому что водопроводная вода может содержать загрязняющие вещества. Вы также можете купить солевые растворы без рецепта в местных аптеках.

"Когда мы говорим "соль", мы имеем в виду химический хлорид натрия (NaCl), который можно купить в любом продуктовом магазине в виде консервной, маринованной, кошерной или морской соли", - говорит Лернер.

"Не существует жесткого правила относительно подходящей концентрации для полоскания соленой водой, но я рекомендую растворить 1/2 чайной ложки соли в 1 стакане теплой воды".

Некоторые люди предпочитают добавлять имбирь, лимон или мед для улучшения вкуса, но нет данных о том, может ли это повлиять на пользу для здоровья от полоскания соленой водой.

Как полоскать горло соленой водой

Сделайте большой глоток соленой воды, ровно столько, чтобы удобно полоскать ею рот.

Немного наклоните голову назад и полощите солевой раствор в течение 10-15 секунд.

Прополоскайте водой зубы и десны, прежде чем выплюнуть ее.

Повторяйте процесс, пока не закончите весь стакан.

После полоскания соленой водой прополощите рот водопроводной или питьевой водой.

При необходимости повторяйте весь процесс два-три раза в день.

Помните, что нельзя глотать соленую воду.

"Я говорю своим пациентам, что полоскание горла теплой соленой водой безопасно и может продолжаться до тех пор, пока оно дает облегчение симптомов. Однако, если симптомы ухудшаются или прогрессируют, важно обратиться за медицинской помощью", - говорит Лернер.