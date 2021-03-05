УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Здоровье

Полоскание соленой водой: от чего помогает и когда применять

5 марта 2021, 13:29

Соленая вода менее абразивна или раздражает слизистую оболочку горла.

Горло
Соленая вода менее абразивна или раздражает слизистую оболочку горла. / Pixabay

Полоскание горла соленой водой - обычное домашнее средство, которое обычно помогает при боли в горле, простуде и язвах во рту. Полоскание с соленой водой может облегчить боль и раздражение в горле, уменьшая воспаление и предотвращая рост бактерий.

"Преимущество соленой воды перед, скажем, спиртовым средством для полоскания рта состоит в том, что соленая вода менее абразивна или раздражает слизистую оболочку горла. Кроме того, соль недорога и натуральна", - говорит Майкл Лернер, доктор медицины, доцент отоларингологии в Медицинской школе Йельского университета.

Вот когда и как использовать полоскание с соленой водой и как сделать его дома, сообщает Insider.

Преимущества полоскания горла соленой водой

Фактически, полоскание рта физиологическим раствором - один из лучших способов дезинфекции ран ротовой полости, особенно после стоматологической операции, поскольку он действует как антисептик и подавляет рост бактерий.

Читайте такжеРаздражение горла: опасные причины неприятного состояния

Четыре преимущества полоскания горла с соленой водой:

Уменьшение воспаления в горле и очистка носовых проходов: такие состояния, как инфекции носовых пазух, заложенность носа и тонзиллит, могут вызывать воспаление и боль в горле. Но "полоскание теплой соленой водой может помочь разжижить слизь, уменьшить отек и уменьшить нагрузку на инфекцию или аллергены, в первую очередь ответственные за воспаление", - говорит Лернер.

Профилактика инфекций верхних дыхательных путей (ИВДП): "Я бы порекомендовал полоскание теплой соленой водой всем, кто страдает симптомами боли в горле, но особенно тем, кто, как я подозреваю, страдает вирусной инфекцией верхних дыхательных путей или вирусным фарингитом", - говорит Лернер. Даже полоскание горла одной водой может уменьшить воспаление в дыхательных путях и предотвратить ИВДП, такие как простуда или грипп.

Уменьшение количества вредных бактерий во рту: полоскание горла солью может уменьшить количество бактерий во рту и снизить риск кариеса, воспаления десен, пародонтита и гингивита.

"Полоскание соленой водой обычно считается полезным для здоровья полости рта и десен", - говорит Лернер, поскольку оно сохраняет полость рта в чистоте, а также уменьшает дискомфорт от язв во рту.

Удаление оставшихся частиц пищи: подобно жидкости для полоскания рта, полоскание соленой водой может удалить свободные частицы пищи во рту после еды и уменьшить зубной налет, бесцветную или желтую бактериальную пленку на зубах.

"Полоскание горла соленой водой после еды может помочь смыть остатки пищи с миндалин, что иногда может предотвратить образование камней миндалин", - говорит Лернер.Дети младше шести лет могут еще не полноценно полоскать горло, поэтому полоскание соленой водой не рекомендуется.

Как приготовить соленую воду для полоскания горла

Все, что вам нужно для приготовления раствора соленой воды, - это соль и вода. Лучше использовать очищенную, фильтрованную или дистиллированную воду, потому что водопроводная вода может содержать загрязняющие вещества. Вы также можете купить солевые растворы без рецепта в местных аптеках.

"Когда мы говорим "соль", мы имеем в виду химический хлорид натрия (NaCl), который можно купить в любом продуктовом магазине в виде консервной, маринованной, кошерной или морской соли", - говорит Лернер.

"Не существует жесткого правила относительно подходящей концентрации для полоскания соленой водой, но я рекомендую растворить 1/2 чайной ложки соли в 1 стакане теплой воды".

Некоторые люди предпочитают добавлять имбирь, лимон или мед для улучшения вкуса, но нет данных о том, может ли это повлиять на пользу для здоровья от полоскания соленой водой.

Как полоскать горло соленой водой

Сделайте большой глоток соленой воды, ровно столько, чтобы удобно полоскать ею рот.

  • Немного наклоните голову назад и полощите солевой раствор в течение 10-15 секунд.
  • Прополоскайте водой зубы и десны, прежде чем выплюнуть ее.
  • Повторяйте процесс, пока не закончите весь стакан.
  • После полоскания соленой водой прополощите рот водопроводной или питьевой водой.
  • При необходимости повторяйте весь процесс два-три раза в день.
  • Помните, что нельзя глотать соленую воду.

"Я говорю своим пациентам, что полоскание горла теплой соленой водой безопасно и может продолжаться до тех пор, пока оно дает облегчение симптомов. Однако, если симптомы ухудшаются или прогрессируют, важно обратиться за медицинской помощью", - говорит Лернер.

здоровье
Сейчас вы просматриваете новость «Полоскание соленой водой: от чего помогает и когда применять». Другие новости медицины читайте в разделе «Здоровье». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
"Убивает иммунитет": эксперты назвали вредоносную диету"Убивает иммунитет": эксперты назвали вредоносную диету Эти люди живут дольше: ученые назвали черту характераЭти люди живут дольше: ученые назвали черту характера Названы самые здоровые масла для жарки: как их использоватьНазваны самые здоровые масла для жарки: как их использовать Врач назвала самые опасные фрукты для организмаВрач назвала самые опасные фрукты для организма Магнитная буря красного уровня опасности ударит по здоровью: что делатьМагнитная буря красного уровня опасности ударит по здоровью: что делать
Следующий материал

Последние новости

14:40
У Зеленского объявили о требованиях по вступлению в НАТО
14:38
Под Днепром наглотавшаяся таблеток школьница угодила в реанимацию Видео
14:26
Тараса Шевченко на Прикарпатье "поздравили" отрезанной головой
14:18
Украина внесла в список стран красной зоны популярные страны-курорты Видео
14:13
Михаил Поплавский выпустил новый яркий клип с эротическими танцами Фото Видео актуально
Реклама
13:58
"Х*й тебе в рот": нардеп Лерос в Раде обругал Ермака Видео
13:57
Valve отказалась от поддержки игры Artifact и сделала её бесплатной Видео
13:56
Названы области с зашкаливающим уровнем госпитализации из-за COVID-19 Видео
13:34
Гороскоп для всех на 6 марта: заразная болезнь и запрет на мясо Видео
13:29
Полоскание соленой водой: от чего помогает и когда применять Видео
13:25
Экс-соратник Порошенко раздул языковой скандал и рассказал о "сепарах"
13:04
В королевскую битву Apex Legends грядёт новый большой ивент Видео
13:02
Ляшко объяснил, откуда берется вакцина для знаменитостей Украины Видео
12:54
Известную украинскую биатлонистку назвали "тварью" и затравили в Сети
12:27
Google пообещала перестать "шпионить" за пользователями
12:25
Степанов предупредил о новом ударе COVID-19 и назвал сроки Видео
11:58
Когда в Украину нагрянет теплая весна - прогноз синоптиков Видео
11:30
Украинцам пообещали двойное гражданство, но предупредили о запретах Видео
11:28
Moneyveo поддержит информационную кампанию #ЗнайСвоїПрава реклама
11:17
С 8 Марта – поздравления для самых красивых: открытки и тексты Видео
Реклама
11:02
Новый соцопрос вывел Слугу народа в лидеры на выборах Рады
10:56
"Слуга народа" попался на просмотре фото обнаженных девушек в Раде
10:51
С какими симптомами нельзя колоть вакцину от COVID-19 - Минздрав Видео
10:46
Гороскоп на 5 марта для всех: воплощение сна, запретные дела и сделки Видео
10:29
Кого украинцы избрали бы президентом - свежий президентский рейтинг
10:23
Обещанная Украине вакцина КНР показала неоднозначные результаты – СМИ Видео
10:07
Тука спрогнозировал, что ждет Украину после ухода Путина с поста Видео
10:07
Как научиться меньше пить алкоголя: пять советов Видео
10:01
Эксперт ЮНИСЕФ назвала сроки введения локдауна в Украине Видео
09:35
"Слуга народа" заявил о том, что вакцина от COVID-19 вредит организму Видео
09:00
Мэр города привился от COVID-19 с портретом Путина в руках Видео
08:58
В Турции разразился скандал с российским Крымом на карте
08:49
Украинская чиновница угодила в секс-скандал и лишилась работы
08:34
Не корми троля: почему Украине стоило дождаться извинений от Словакии мнение
08:21
COVID-19 атакует Украину: второй день подряд более 10 тыс. диагнозов
08:15
В Дании озвучили новые сроки достройки Северного потока-2 Видео
07:33
YouTube принял новое решение об аккаунте Трампа Видео
07:00
Зеленский ввел в действие решение СНБО о двойном гражданстве Видео
06:55
Всплывшие "плёнки Медведчука" ставят Порошенко в неудобное положение мнение
06:35
Кравчук озвучил способ защитить независимость Украины
Реклама
06:30
У Кравчука назвали условие, при котором Россия уйдет из Донбасса Видео
06:00
EA намекает, что действия Battlefield 6 развернутся в Казахстане Видео
05:15
Арестович рассказал, как РФ не рискнула выйти из договора по Донбассу Видео
05:10
Магнитная буря красного уровня опасности ударит по здоровью: что делать Видео
04:30
В Кабмине назвали предпосылки для введения жесткого локдауна в Украине Видео
03:58
Лероса обвинили в запугивании соседей по дому, нардеп заявил о провокации
03:29
Какими продуктами проще всего чистить организм Видео
03:01
Коболев распек идею Витренко с фиксированной ценой на газ Видео
02:33
Врач объяснила, чем грозит бесконтрольный прием обезболивающих
02:04
Идеальный размер пениса по версии женщин - исследование Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять