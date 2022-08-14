Поплавал и попал в реанимацию: в Украине бушует опасная инфекция

Больница / Reuters

Под Львовом мужчина после купания в водоеме заболел лептоспирозом и попал в реанимацию.

Как сообщили в Главном управлении Госпродпотребслужбы во Львовской области, во Львовской области же в этом году зарегистрировано 7 случаев лептоспироза.

3 случая заражения зафиксированы среди жителей Стрыйского района.

"Один больной после того, как покупался в местном пруду, в состоянии средней тяжести с жалобами на общую слабость, повышенную температуру тела, дряблость, боль в мышцах была госпитализирована в реанимационное отделение КНП ЛОР "Львовская областная инфекционная клиническая больница"", - говорится в публикации.

Двое других больных, которые проживают в сельской местности, после появления тревожных симптомов не сразу обратились за медпомощью, и занимались самолечением больше недели.

У одного из них упало давление, практически отсутствовало мочеотделение, была высокая температура, боли в мышцах, интоксикация. Больных госпитализировали и отправили в реанимацию в тяжелом состоянии.

Случаи лептоспироза в Украине в 2022 году

Всего по стране за эти полгода зарегистрировали 32 случая лептоспироза, информируют в Центре общественного здоровья Минздрава Украины. Среди них 13 произошли в июне.

Заболеваемость этим опасным инфекционным недугом сезонная и растет в летнее время - около месяца назад болезнь забрала жизнь 15-летнего подростка из Броваров.

Заболеваемость этим недугом сезонная - она растет летом, когда люди проводят больше времени у водоемов.

Среди симптомов лептоспироза:

высокая температура,

головная боль,

озноб,

мышечная боль,

тошнота,

рвота и диарея,

пожелтение кожи и желтушность склер,

сыпь на коже,

кровоизлияния в сетчатку глаза,

уменьшение количества мочи,

кашель.

Читайте также: