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Поплавал и попал в реанимацию: в Украине бушует опасная инфекция

14 августа 2022, 21:45

Всего по стране за эти полгода зарегистрировали 32 случая лептоспироза.

Больница
Больница / Reuters

Под Львовом мужчина после купания в водоеме заболел лептоспирозом и попал в реанимацию.

Как сообщили в Главном управлении Госпродпотребслужбы во Львовской области, во Львовской области же в этом году зарегистрировано 7 случаев лептоспироза.

3 случая заражения зафиксированы среди жителей Стрыйского района.

"Один больной после того, как покупался в местном пруду, в состоянии средней тяжести с жалобами на общую слабость, повышенную температуру тела, дряблость, боль в мышцах была госпитализирована в реанимационное отделение КНП ЛОР "Львовская областная инфекционная клиническая больница"", - говорится в публикации.

Двое других больных, которые проживают в сельской местности, после появления тревожных симптомов не сразу обратились за медпомощью, и занимались самолечением больше недели.

У одного из них упало давление, практически отсутствовало мочеотделение, была высокая температура, боли в мышцах, интоксикация. Больных госпитализировали и отправили в реанимацию в тяжелом состоянии.

Случаи лептоспироза в Украине в 2022 году

Всего по стране за эти полгода зарегистрировали 32 случая лептоспироза, информируют в Центре общественного здоровья Минздрава Украины. Среди них 13 произошли в июне.

Заболеваемость этим опасным инфекционным недугом сезонная и растет в летнее время - около месяца назад болезнь забрала жизнь 15-летнего подростка из Броваров.

Заболеваемость этим недугом сезонная - она растет летом, когда люди проводят больше времени у водоемов.

Среди симптомов лептоспироза:

  • высокая температура,
  • головная боль,
  • озноб,
  • мышечная боль,
  • тошнота,
  • рвота и диарея,
  • пожелтение кожи и желтушность склер,
  • сыпь на коже,
  • кровоизлияния в сетчатку глаза,
  • уменьшение количества мочи,
  • кашель.

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