Прижмет сердце и голову: как долго будут атаковать магнитные бури на Крещение

Прогноз магнитных бурь обещает очень сложные дни с 17 по 20 января 2021. Метеозависимых людей ждут головные боли, могут шалить сердце и нервы.
Солнце вошло в новый цикл – и это спровоцировало аномальную для нас солнечную активность. Причем быстро этот процесс не закончится: пика активности Солнце достигнет лишь в 2025 году. Пока же придется адаптироваться к участившимся магнитным бурям и бороться с их влиянием на организм.
Прогноз магнитных бурь показывает, что магнитные бури с 17 по 20 января 2021 включительно станут серьезным ударом по сосудам и самочувствию в целом.
Все четыре дня геомагнитные возмущения будут держаться на отметке в 4 балла, обещает ФИАН, а планетарный индекс NASA установил на отметке 10.
Это не критичные отметки, однако у метеозависимых людей эти магнитные бури грозят спровоцировать не только традиционные скачки давления и головные боли, но и:
- шум в ушах,
- мигрень;
- аритмию сердца,
- психическую неуравновешенность и повышенную раздражительность.
Помимо проблем сердцем и сосудами магнитные бури несут с собой риск обострения хронических болезней. Так что нужные лекарства стоит держать под рукой.
Даже здоровые люди, которые обычно не жалуются на здоровье, в середине января могут почувствовать усталость. Им придется бороться с бессонницей и головными болями.
Читайте такжеКакого числа Крещение Господне 2021: когда лезть в прорубь и идти за водоюМедики советуют на период магнитных бурь:
- не планировать важных дел, которые требуют повышенной концентрации;
- хорошо высыпаться – не менее семи-восьми часов за ночь;
- сбалансированно питаться – снизив потребление жирной и острой пищи в пользу овощей, травяного чая и воды;
- полноценно отдыхать, не пренебрегая активными прогулками или зарядкой по утрам;
- следить за артериальным давлением.
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