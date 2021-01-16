Прижмет сердце и голову: как долго будут атаковать магнитные бури на Крещение

Мощные магнитные бури 17-20 января 2021 - как уберечься от удара / 1zoom.ru

Солнце вошло в новый цикл – и это спровоцировало аномальную для нас солнечную активность. Причем быстро этот процесс не закончится: пика активности Солнце достигнет лишь в 2025 году. Пока же придется адаптироваться к участившимся магнитным бурям и бороться с их влиянием на организм.

Прогноз магнитных бурь показывает, что магнитные бури с 17 по 20 января 2021 включительно станут серьезным ударом по сосудам и самочувствию в целом.

Все четыре дня геомагнитные возмущения будут держаться на отметке в 4 балла, обещает ФИАН, а планетарный индекс NASA установил на отметке 10.

Это не критичные отметки, однако у метеозависимых людей эти магнитные бури грозят спровоцировать не только традиционные скачки давления и головные боли, но и:

шум в ушах,

мигрень;

аритмию сердца,

психическую неуравновешенность и повышенную раздражительность.

Помимо проблем сердцем и сосудами магнитные бури несут с собой риск обострения хронических болезней. Так что нужные лекарства стоит держать под рукой.

Даже здоровые люди, которые обычно не жалуются на здоровье, в середине января могут почувствовать усталость. Им придется бороться с бессонницей и головными болями.

Читайте такжеКакого числа Крещение Господне 2021: когда лезть в прорубь и идти за водоюМедики советуют на период магнитных бурь:

не планировать важных дел, которые требуют повышенной концентрации;

хорошо высыпаться – не менее семи-восьми часов за ночь;

сбалансированно питаться – снизив потребление жирной и острой пищи в пользу овощей, травяного чая и воды;

полноценно отдыхать, не пренебрегая активными прогулками или зарядкой по утрам;

следить за артериальным давлением.

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