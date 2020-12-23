Прижмет сосуды: самая мощная магнитная буря декабря 2020 пришлась на праздники

Прогноз магнитных бурь на декабрь 2020 продолжает сдвигать даты ударов – что не влияет на их силу и интенсивность.
Календарь магнитных бурь на декабрь 2020 обещал нам самую сильную бурю месяца на 26-е число. Однако обновленный прогноз магнитных бурь декабря 2020 показывает смещение геомагнитных колебаний на 23 декабря. И к 26 декабря атмосфера Земли, наоборот, уже успокоится.
Эта магнитная буря своего пика достигнет вечером 23 декабря 2020 (примерно в 23:00 по Киеву). NASA и сервис Магнитные бури Гисметео оценивают силу удара в пять баллов. Прогноз ФИАН более оптимистичен – четыре балла.
Читайте такжеКалендарь магнитных бурь на январь 2021: как сильно прижмет на Рождество и КрещениеВ этот день лучше отказаться от кофе и жирной пищи: из-за них сужаются и забиваются сосуды, которые и так испытывают повышенную нагрузку в дни магнитных бурь. Поэтому чашечка кофе с утра может прогнать сонливость, вызванную геомагнитными возмущениями – но в итоге обернуться головными болями или даже мигренью. Лучше выпить крепкого сладкого чая (можно с лимоном или мелиссой). Также помогают травяные чаи, отвары и узвары.
Магнитная буря 24 декабря 2020 также будет интенсивной. Вероятны:
- скачки давления,
- тахикардия,
- быстрая утомляемость и одышка,
- могут дать знать о себе хронические заболевания.
Не стоит нагружать себя дополнительными физическими упражнениями, выяснять отношения и вступать в иные конфликты. Лучше заняться йогой или медитацией, прогуляться на свежем воздухе (как минимум – просто проветрить помещения, особенно спальню перед сном).
Магнитная буря 25 декабря 2020, на католическое Рождество 2020 – это, по сути, уже слабые геомагнитные возмущения, отголоски метеоударов предыдущих дней. Люди будут испытывать слабость и апатию из-за упадка сил, возможны проблемы со сном и головокружения.
Магнитная буря 26 декабря 2020 станет финальной точкой в календаре магнитных бурь декабря. В этот день прогнозируются небольшие возмущения, после которых геомагнитное поле Земли должно прийти в норму. И новогодние праздники 2021 Украина и соседние страны отметят уже спокойно (хотя изначально предполагалась еще и магнитная буря 28-31 декабря 2020 – но в обновленном прогнозе ее уже нет).
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