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Пробиотики для похудения: что говорит наука

22 февраля 2021, 15:54

Пробиотики - одни из самых популярных пищевых добавок на рынке.

Кишечник_живот_месячные
Пробиотики - одни из самых популярных пищевых добавок на рынке. / Pixabay

Как ни странно, некоторые пробиотики - обычно полезные бактерии - могут помочь похудеть, но что говорит наука?

Пробиотики - одни из самых популярных пищевых добавок на рынке. Они связаны с множеством преимуществ для здоровья, включая улучшение здоровья кишечника и усиление иммунной функции.

Некоторые исследования также показывают, что пробиотики могут влиять на потерю веса.

Однако существуют проблемы безопасности, связанные с широким использованием пробиотических добавок, сообщает Medical News Today.

Что такое пробиотики?

Журнал Frontiers in Microbiology цитирует определение пробиотиков как "живых микроорганизмов, которые при введении в адекватных количествах приносят пользу здоровью хозяина".

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Некоторые продукты содержат пробиотики, в то время как некоторые производители добавляют концентрированные дозы в другие продукты. Однако эта статья посвящена только пробиотическим добавкам.

Добавки с пробиотиками содержат большие дозы живых бактерий, обычно лактобацилл и бифидобактерий, которые могут способствовать улучшению состава кишечных бактерий и укреплению здоровья.

Исследования воздействия пробиотиков на здоровье значительно выросли за последние 20 лет, как и продажи пробиотических добавок.

По некоторым оценкам, к 2023 году продажи пробиотиков превысят 64 миллиарда долларов. Это связано с множеством связей между пробиотиками и различными преимуществами для здоровья.

Хотя ученые все еще изучают, как пробиотики работают в организме, исследования показали, что они играют роль в усилении иммунной функции, уменьшении воспаления и положительном влиянии на функцию нервной системы.

Кроме того, статья 2020 года предполагает, что пробиотики могут быть потенциальным средством лечения избыточного веса и ожирения.

В кишечнике обитает более 1000 типов бактерий, включая Bacteroidetes, Firmicutes, Actinobacteria, Fusobacteria, Verrucomicrobia, Proteobacteria и Cyanobacteria.

Эти бактерии выполняют функции, влияющие на общее состояние здоровья. Нарушение бактериального состава может привести к неблагоприятным последствиям для здоровья, включая болезни.

Например, исследователи предполагают, что изменения в составе кишечных бактерий могут способствовать избыточному весу и ожирению несколькими способами, включая повышение инсулинорезистентности, воспаление и накопление жира.

Важно отметить, что исследования в этой области продолжаются, и ученые до сих пор не знают, как измененные кишечные бактерии способствуют ожирению.

Однако исследования показали, что у людей с избыточным весом и ожирением состав кишечных бактерий отличается от состава кишечных бактерий людей без избыточного веса.

Некоторые исследования показали, что у людей с ожирением в кишечнике более высокое соотношение бактерий Firmicutes и Bacteroidetes.

Согласно двум статьям, изменения в кишечных бактериях, вызванные использованием антибиотиков, также связаны с увеличением веса.

Полезны ли пробиотики для похудения?

Хотя эксперименты продолжаются, исследования показали, что добавки с пробиотиками могут способствовать снижению веса и предотвращать увеличение веса у людей.

Систематический обзор и метаанализ 2018 года, в который вошли двенадцать рандомизированных контролируемых испытаний (РКИ) и 821 участник, показали, что у тех, кто получал пробиотические добавки, наблюдалось более значительное снижение массы тела, окружности талии, жира в организме и ИМТ, чем в контрольных группах.

Участники, которые получали более высокие дозы пробиотиков, и те, кто получал пробиотики одного штамма, а не нескольких, наблюдали большую потерю жира.

Систематический обзор и метаанализ 2019 года, в который вошли 105 статей и 6826 участников, также показали, что лечение пробиотиками привело к уменьшению жира в организме, окружности талии и ИМТ.

Обзор показал, что большинство этих улучшений стало результатом лечения, содержащего бифидобактерии (B. breve, B. longum), Streptococcus salivarius subsp. thermophilus и лактобациллы (L. acidophilus, L. casei и L. delbrueckii).

Кроме того, некоторые исследования показывают, что пробиотики могут помочь предотвратить увеличение веса.

Исследователи считают, что пробиотики могут способствовать снижению веса за счет:

  • увеличение количества бактерий, продуцирующих короткоцепочечные жирные кислоты (SCFA), которые увеличивают окисление жирных кислот и уменьшают накопление жира
  • уменьшение воспаления за счет уменьшения количества продуцентов липополисахаридов (ЛПС)
  • влияет на аппетит и метаболизм
  • уменьшение накопления жира
  • регулирующие провоспалительные гены
  • улучшение чувствительности к инсулину

Тем не менее, важно помнить, что исследования, изучающие потенциальное влияние пробиотиков на потерю веса, продолжаются. Хотя ученые сузили несколько способов влияния пробиотиков на вес, они до сих пор не знают точных механизмов.

здоровье
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