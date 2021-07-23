Провоцируют старение: диетолог объяснила, чем опасны июльские арбузы и дыни

Арбузы и дыни лучше покупать в августе / Фото pixabay.com

Самый лучший сезон для покупки бахчевых культур — это август. А если купить арбуз или дыню, например, в июле, то можно вместо пользы получить проблемы со здоровьем.

Как объяснила диетолог Елена Кален, арбузы и дыни, выращенные в условиях теплиц, могут содержать нитраты, что чревато проблемами с пищеварением, передает Доктор Питер.

"Но что еще печальнее, эти вещества переводят гемоглобин в наших клетках в неактивную форму. Из-за этого нарушается метаболизм клетки: она хуже снабжается кислородом и быстрее отмирает. В результате чего организм заболевает и быстрее стареет", - объяснила эксперт.

Арбуз – польза

Арбуз содержит большое количество витаминов и антиоксидантов.

Благодаря антиоксидантам L-цитруллину и L-аргинину арбуз улучшает функционирование наших артерий. Еще один антиоксидант ликопин снижает уровень "плохого" холестерина. Холин улучшает передачу нервных импульсов, что делает мозговую деятельность более активной. Также большое содержание фолиевой кислоты в арбузе делает его особенно полезными в период беременности.

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Еще один плюс арбуза — это мочегонные свойства, по эффективности их можно сравнить с известными лекарственными диуретиками.

Как правильно есть арбуз

Арбуз лучше не комбинировать с другими продуктами. Кушать эту ягоду лучше не ранее чем через 1,5 часа после основного приема пищи, советует Кален.

"Из-за большого количества в нем клетчатки и фруктозы при сочетании арбуза с другой едой может возникнуть вздутие и другие проблемы с желудочно-кишечным трактом. Мякоть бахчевых не рекомендуется сочетать со спиртными напитками", - добавила эксперт.

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К слову, в дыне содержится больше фруктозы, а в арбузе — сахарозы. Гликемический индекс дыни ниже, чем у арбуза. Поэтому при диабете или при снижении веса, дыня предпочтительнее, чем арбуз.

Если съесть много арбуза сразу, то произойдет большой скачок сахара в крови, опасный при диабете. Кроме того, лишний сахар отложится в нашем теле в виде жира.

Как выбрать хороший арбуз

Хороший арбуз должен быть в меру крупным с ярким цветом корки.

Светлое пятно на боку должно быть ярко желтым, корка твердой, а усик и плодоножка - сухими.

Если шлепнуть спелый арбуз, то можно ощутить вибрацию, а при щелчке пальцем — услышать звонкий звук.

Как сообщал Главред, в Украине уже стартовал сезон арбузов – их уже можно купить как в магазине, так и на рынке, но цены кусаются. По сравнению с этим же периодом прошлого года арбузы подорожали почти в три раза. Биолог рассказала, что покупать ранние арбузы можно, и объяснила, как выбрать хороший арбуз.