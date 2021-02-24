Психолог раскрыла секрет правильной ссоры

Есть некоторые правила ссоры, поделилась эксперт.
Психолог Екатерина Клюшниченко сообщила, что есть один секрет, знание которого позволит избежать разрыва отношений из-за ссоры.
Во время ссор необходимо уважительно относиться друг к другу, рассказала эксперт в интервью УНИАН.
Собеседница подчеркнула, что в ходе ссоры не стоит унижать оппонента и переходить на ругательства.
"…В отношениях, в которых есть уважение, пара всегда будет находить грамотный выход из любой ситуации", – отметила психолог.
- Ранее Екатерина Клюшниченко говорила, что залог долгих и крепких отношений – умение договариваться. Психолог поделилась, что нужно идти на компромиссы – делать взаимные уступки, проявляя мудрость.
- Эксперт подчеркнула, что речь не идет о компромиссе, если человек постоянно идет на уступки под давлением того, кто в отношениях более авторитетен.
Справка. Екатерина Клюшниченко окончила Национальный педагогический университет им. М. Драгоманова, прошла курсы когнитивно-поведенческой терапии и курсы системной терапии, сообщает cdn.upsihologa.com.ua.
Автор: Екатерина Присяжнюк