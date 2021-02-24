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Психолог раскрыла секрет правильной ссоры

24 февраля 2021, 06:00
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Есть некоторые правила ссоры, поделилась эксперт.

Психолог сказала, что нужно делать, чтобы из-за ссоры не было разрыва
Эксперт сказала, что нужно делать, чтобы из-за ссоры не было разрыва / УНИАН

Психолог Екатерина Клюшниченко сообщила, что есть один секрет, знание которого позволит избежать разрыва отношений из-за ссоры.

Во время ссор необходимо уважительно относиться друг к другу, рассказала эксперт в интервью УНИАН.

Собеседница подчеркнула, что в ходе ссоры не стоит унижать оппонента и переходить на ругательства.

"…В отношениях, в которых есть уважение, пара всегда будет находить грамотный выход из любой ситуации", – отметила психолог.

  • Ранее Екатерина Клюшниченко говорила, что залог долгих и крепких отношений – умение договариваться. Психолог поделилась, что нужно идти на компромиссы – делать взаимные уступки, проявляя мудрость.
  • Эксперт подчеркнула, что речь не идет о компромиссе, если человек постоянно идет на уступки под давлением того, кто в отношениях более авторитетен.

Справка. Екатерина Клюшниченко окончила Национальный педагогический университет им. М. Драгоманова, прошла курсы когнитивно-поведенческой терапии и курсы системной терапии, сообщает cdn.upsihologa.com.ua.

Екатерина Клюшниченко
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