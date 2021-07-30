Пять способов всё успевать и при этом высыпаться – совет эксперта

5 способов эффективно управлять временем / 1zoom.ru

Тайм-менеджмент – один из самых полезных навыков, позволяющий рационально распределять свое время и точно успевать всё. Если вы управляете своим временем неэффективно, то рано или поздно вас ожидает ступор.

Литературный редактор Юлия Мороз у себя в Инстаграм поделилась полезными техниками управления временем, которые проведут вас далеко вперед в профессиональной и личной жизни.

5 способов эффективно управлять временем

Расставляйте приоритеты

Вам кажется, что ни одно дело на день нельзя отложить. Однако стоит хорошенько подумать: какие из них для вас самые важные и расставить их в своем плане на день по очереди. Не пытайтесь вместить в один день все: записывайте максимум 9 задач в день.

Самое сложное делайте первым

Несмотря на наше неприятие, сопротивление, лень или что-либо другое, сначала лучше сделать наиболее энерго- и времязатратное. После выполнения тяжелого задания вам захочется скорее приступить и к другим: результат отличный, энергии полно, настроение супер – отмечает редактор.

Делайте перерывы

Люди – живые существа, и наш организм создан, чтобы двигаться. Поэтому делайте перерывы в работе: хотя бы сделайте 5-7 минут зарядки, попейте воды, пообщайтесь с коллегами. И ни в коем случае не берите в руки смартфон!

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Научитесь сосредотачиваться

К примеру, известный метод Pomodoro:

Работаем непрерывно над определенной задачей 25 минут, установив таймер. Когда пройдет 25 минут и прозвенит таймер, сделайте короткий перерыв – 3-5 минут. Каждые четыре pomodoro делайте длинный перерыв – 15-30 мин.

Или же используйте простой метод 90/30: непрерывно работать 90 минут, а затем отдыхать 30 минут.

Изучайте новую информацию

Литредактор признается, что о тайм-менеджменте можно говорить долго, ведь техник существует множество. Поэтому она советует самим углубиться подробнее в эту тему и прочитать одну или несколько книг из этого списка:

Джейк Кнапп и Джон Зерацки "Найти время"; Чарлз Дахигг "Сила привычки"; Дэвид Аллен "Как упорядочить дела"; Том Феррисс "Работай 4 часа в неделю"; Кэролин Уэбб "Живи на все сто".

Изучайте новую информацию / Myslo

Ранее фитнес-тренер Роман Смидюк, который тренирует звезд и футболистов по своей авторской методике в Smidyuk Academy, показал комплекс упражнений, который зарядит вас энергией на целый день.