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Пять здоровых трендов, которые нужно обойти десятой дорогой

28 февраля 2021, 20:34

Вот пять велнес-трендов, которые стоит пропустить, и почему.

Здоровье, похудение
Вот пять велнес-трендов, которые стоит пропустить, и почему. / Woman.rambler

Вы, наверное, видели в социальных сетях популярность таких оздоровительных тенденций, как угольная зубная паста или сок сельдерея. Хотя в некоторых из их преимуществ может быть доля правды, эти тенденции часто не соответствуют их заявлениям и даже могут нанести вред вашему здоровью.

Вот пять велнес-трендов, которые стоит пропустить, и почему.

1. Кетогенная диета

Кетогенная (кето) диета ориентирована на потребление следующих продуктов:

  • С низким содержанием углеводов
  • Сильно жирных
  • Умеренное содержание белка

Кетогенная пища побуждает организм использовать жир для получения энергии вместо углеводов - состояние, известное как "кетоз", - говорит Джо Энн Карсон, доктор философии, доктор медицинских наук, председатель Комитета по обучению на протяжении всей жизни Американской кардиологической ассоциации, которого цитирует Medical News Today.

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Кето-диета изначально создавалась для лечения эпилепсии и также может иметь некоторые преимущества для людей с диабетом 2 типа. Знаменитости и влиятельные лица в социальных сетях рекламируют кето-диету как способ похудеть, хотя она более эффективна как краткосрочная стратегия.

"Это помогает людям похудеть в основном потому, что, когда вы так сильно ограничиваете углеводы, вы в целом едите меньше калорий", - говорит Карсон.

Однако, по словам Карсон, любую ограничительную диету трудно поддерживать в течение длительного времени, к тому же кето-диета увеличивает риск последствий для здоровья, например:

  • Камни в почках
  • Болезнь печени
  • Дефицит витаминов, особенно витаминов A, C, K и фолиевой кислоты
  • Высокий уровень липидов в крови, что увеличивает риск сердечных заболеваний
  • Запор

2. Шоты из яблочного уксуса

Яблочный уксус - это ферментированный яблочный сок. Некоторые утверждают, что он обладает антиоксидантными свойствами и может помочь в похудании и пищеварении.

Есть некоторые исследования, которые показывают, что яблочный уксус может снизить аппетит, если принимать его перед едой, но недостаточно, чтобы напрямую привести к потере веса, - говорит Даниэла Новотны, доктор медицинских наук, старший преподаватель биомедицинских наук в Университете штата Миссури.

Некоторые исследования также предполагают, что яблочный уксус может предотвратить скачки сахара в крови у людей с диабетом, но эти исследования являются небольшими, и необходимы дополнительные исследования, чтобы определить общее влияние яблочного уксуса на уровень сахара в крови.

По словам Новотны, при умеренном потреблении яблочный уксус не представляет значительного риска для здоровья, но, поскольку он кислый, он может повредить эмаль на зубах или усугубить кислотный рефлюкс.

Если вы хотите похудеть или улучшить пищеварение, Новотны предлагает следующие советы вместо употребления яблочного уксуса:

  • Придерживайтесь хорошо сбалансированной диеты, состоящей из нежирного белка, фруктов, овощей и цельнозерновых продуктов
  • Медленно уменьшайте размеры порций
  • Избегайте еды, когда не голодны
  • Ешьте осознанно
  • Ешьте больше продуктов с высоким содержанием клетчатки, таких как овсянка, бобы и яблоки
  • Пейте достаточно воды

3. Зубная паста с углем

Зубная паста с древесным углем - это зубная паста темного цвета, изготовленная из активированного угля - разновидности древесного угля, созданного путем нагревания его газом. Активированный уголь обычно используется в отделениях неотложной помощи, чтобы абсорбировать излишки токсинов в организме в результате передозировки или отравления.

Поскольку это абразивная зубная паста с древесным углем, считается, что она помогает отбеливать зубы, стирая пятна, но нет никаких доказательств, подтверждающих это, говорит Скотт Янг, врач-стоматолог, стоматолог со своей собственной практикой в ​​Вудлендсе.

Фактически, зубная паста с древесным углем может нанести вред вашим зубам, стирая защитный барьер на зубах, называемый эмалью. Это делает зубы более чувствительными и делает их более уязвимыми для кариеса.

Важно: зубная паста с древесным углем не содержит фтора, который помогает предотвратить кариес. Американская стоматологическая ассоциация (ADA) рекомендует, чтобы вся зубная паста содержала фтор.

4. Сок сельдерея

Сок сельдерея стал популярным благодаря своим антиоксидантным свойствам. Утверждения о преимуществах сока сельдерея включают:

  • Потеря веса
  • Профилактика рака
  • Лечение прыщей

По словам Карсона, сок сельдерея богат питательными веществами, такими как кальций и магний, и, безусловно, неплохой напиток для употребления, но нет никаких доказательств того, что сок сельдерея может вылечить хронические заболевания или избавиться от прыщей.

По словам Карсона, употребление сока сельдерея не обязательно вредно, но сок удаляет клетчатку из сельдерея, делая его менее питательным. Клетчатка помогает вам чувствовать себя сытым и поддерживает здоровье кишечника.

Итак, хотя вы все еще получаете питательные вещества из сока сельдерея, такие как витамины А и К, вам действительно лучше просто съесть сельдерей, а не выжимать из него сок.

5. Детокс-диеты

Детокс-диеты предназначены для избавления вашего организма от токсинов, накопленных в результате употребления большого количества сахара или алкоголя.

Хотя детокс-диеты могут привести к быстрой потере веса, по словам Новотны, потеря веса обычно носит временный характер. Поскольку детоксикации обычно содержат мало белка, большая часть потери веса приходится на воду или мышцы.

Общие типы детокс-диет включают:

Голодание

Все жидкие диеты, такие как сок, "очищают"

Ограничение определенных продуктов, таких как сахар или молочные продукты.

Печень и почки уже выводят токсины из организма, говорит Клаудия Хлеап, доктор медицинских наук, консультант по питанию из Филадельфии. Следовательно, детокс не работает.

По словам Хлепа, детокс-диеты часто носят ограничительный характер, что подвергает вас риску дефицита питательных веществ. Определенные типы детокс-диет, такие как очищающие соки, также вызывают скачки сахара в крови, что может быть опасно для людей с диабетом.

Как вести здоровый образ жизни

Тенденции в области хорошего самочувствия приходят и уходят, но рекомендации для здорового образа жизни остаются прежними - придерживайтесь сбалансированной диеты, достаточно спите и регулярно занимайтесь спортом.

Вот еще несколько советов, как вести здоровый образ жизни:

Начните здоровое питание: если вы хотите похудеть и предотвратить болезни, сосредоточьтесь на сбалансированной диете, состоящей из нежирного белка, фруктов, овощей и цельнозерновых продуктов.

Упражнения: регулярная физическая активность также может помочь предотвратить болезнь. Центры по контролю за заболеваниями (CDC) рекомендуют 150 минут умеренных упражнений в неделю или 75 минут энергичных упражнений.

Сон: семь-девять часов сна в сутки могут снизить риск хронических заболеваний, таких как диабет и сердечные заболевания.

здоровье
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