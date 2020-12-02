"Разрушитель клеток": врач назвала опасный картофель

Некоторый картофель вреден, поделилась эндокринолог.
Российский эндокринолог высшей квалификационной категории Елена Губкина сообщила, что нужно избегать картофеля зеленого цвета – в нем под воздействием солнечных лучей накопилось токсичное вещество соланин, которое разрушает клетки.
Хороший картофель не стоит готовить при очень высокой температуре и есть с кожурой, рассказала медик aif.ru.
По словам собеседницы, в картофельной кожуре могут накапливаться вредные вещества, которые содержатся в почве и в воздухе.
Врач добавила, что лучше всего варить картофель или готовить на пару.
Также эксперт назвала полезные свойства корнеплода.
Картофель – польза для организма:
- Содержит натрий и калий, которые необходимы для нормальной работы клеток;
- Содержит витамин С;
- Содержит витамин В6, который участвует в иммунных процессах.
"Оптимальное употребление картофеля без вреда для здоровья – 200-300 г два раза в неделю", – отметила эндокринолог.
- Ранее российский эндокринолог и диетолог Альбина Комиссарова поделилась, что картофель желательно есть до определенного времени – за три часа до сна, и при этом важно сбалансировано питаться.
- Врач сообщила, что если съесть картофель в 14:00 или немного позже, то корнеплод не пойдет в жир.
Автор: Екатерина Присяжнюк