"Разрушитель клеток": врач назвала опасный картофель

Зеленый картофель опасен для организма, предупредила врач / УНИАН

Российский эндокринолог высшей квалификационной категории Елена Губкина сообщила, что нужно избегать картофеля зеленого цвета – в нем под воздействием солнечных лучей накопилось токсичное вещество соланин, которое разрушает клетки.

Хороший картофель не стоит готовить при очень высокой температуре и есть с кожурой, рассказала медик aif.ru.

По словам собеседницы, в картофельной кожуре могут накапливаться вредные вещества, которые содержатся в почве и в воздухе.

Врач добавила, что лучше всего варить картофель или готовить на пару.

Также эксперт назвала полезные свойства корнеплода.

Картофель – польза для организма:

Содержит натрий и калий, которые необходимы для нормальной работы клеток;

Содержит витамин С;

Содержит витамин В6, который участвует в иммунных процессах.

"Оптимальное употребление картофеля без вреда для здоровья – 200-300 г два раза в неделю", – отметила эндокринолог.