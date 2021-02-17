Ретинол: способы применения и побочные эффекты

Ретинол часто рекламируют как чудодейственный ингредиент для ухода за кожей. Но наряду с хорошими историями есть много плохих.

Вопреки некоторым убеждениям, ретинол совершенно безопасно наносить на кожу. / womenstalk.ru

Некоторые люди говорят, что ретинол испортил их кожу, и другие слишком напуганы, чтобы попробовать.

Но действительно ли ретинол способен испортить цвет лица? Или это единственное, что может изменить к лучшему режим ухода за кожей?

Вопреки некоторым убеждениям, ретинол совершенно безопасно наносить на кожу.

Но если вы торопитесь и не используете его должным образом, это может иметь некоторые нежелательные побочные эффекты.

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Что это такое?

Ретинол - это форма витамина А, подходящая для кожи. Он принадлежит к группе производных витамина А, известных как ретиноиды.

Некоторые ретиноиды, в том числе ретинол низкой концентрации, можно купить без рецепта врача.

Другие, такие как третиноин, более эффективны и могут быть назначены только врачом.

Что он делает?

Ретинол имеет множество применений. Его можно использовать для борьбы с такими состояниями, как прыщи и пигментация.

Он также может уменьшить признаки старения и повреждения солнцем.

С возрастом "замедляется обновление клеток кожи и выработка коллагена", - объясняет Кристофер Панзика, лицензированный косметолог из Брентвуда, штат Теннесси.

"При местном применении ретинол помогает клеткам кожи и функциям вернуться в более молодое состояние", - говорит он.

Как оно работает?

"Это повышение мощности помогает ускорить обновление клеток, чтобы поры не забивались, уменьшая высыпание прыщей", - говорит Панзика, добавляя, что он также "улучшает текстуру, тонкие линии и яркость кожи".

Кроме того, по словам Панзика, "ретинол увеличивает выработку коллагена в дерме, обеспечивая антивозрастные свойства".

Коллаген - это вещество, необходимое для повышения увлажнения и эластичности кожи.

Есть ли побочные эффекты, о которых следует знать?

Известно, что более сильные ретиноидные препараты, такие как Retin-A и Accutane, имеют длинный список потенциальных побочных эффектов.

"Людям с чувствительной или легко раздражаемой кожей следует с осторожностью подходить к применению ретинола", - говорит Панзика.

Первые пользователи ретинола сообщали о раздражении, включая покраснение, сухость и шелушение.

Если вы используете слишком высокую концентрацию или применяете ретинол чаще, чем следует, вы можете испытать дополнительное раздражение, например, зуд и появление чешуйчатых пятен.

Некоторые люди замечают высыпание прыщей после приема ретинола, хотя это редкий побочный эффект.

Вспышки экземы, обесцвечивание кожи, отек и жжение также являются редкими явлениями. Но если вы беспокоитесь, не стесняйтесь поговорить с дерматологом.

Кому следует отказаться от ретинола?

"Ретинолы могут быть полезным дополнением для большинства типов кожи, но это не универсальный подход", - говорит Панзика.

Сертифицированный дерматолог Зеновия Габриэль, доктор медицины, отмечает, что "люди с чувствительной кожей, такой как розацеа, не могут переносить действительно сильные местные препараты, такие как ретинол".

Также избегайте ретинола, если вы собираетесь проводить много времени под прямыми солнечными лучами без надлежащей защиты от солнца.

Ретинол может сделать вашу кожу более чувствительной к солнцу, поэтому важно использовать солнцезащитный крем с SPF не ниже 30 каждый день, даже если погода облачная.

Некоторые ретиноиды также не рекомендуются беременным или кормящим женщинам.

Всегда консультируйтесь с дерматологом, прежде чем начинать прием высокодействующего ретинола или если вас беспокоят его эффекты.

Как вы можете добавить его в свой распорядок дня?

"Даже несмотря на то, что вы, возможно, слышали несколько ужасных историй о ретиноле в прошлом, их можно безопасно включить в полноценный комплексный уход за кожей", - говорит Панзика. "Просто помните, что старт с низкой и медленной скорости - победа в этой гонке"

Панзика советует обратиться к дерматологу или специалисту по уходу за кожей, чтобы найти "хороший ретинол с более низкой концентрацией".

Начните с нанесения на ночь пару раз в неделю.

"Каждую неделю, если ваша кожа хорошо себя чувствует, добавляйте ее на ночь, пока не будете наносить ее каждый вечер или в соответствии с инструкциями", - добавляет Панзика. После этого можно нанести любые осветляющие средства, а затем сыворотки или ночные кремы.

"Поскольку ретинолы сушат, рекомендуется нанести эффективный увлажняющий крем, который поможет сохранить кожу увлажненной и защитить кожный барьер", - отмечает Габриэль. Если вы используете какое-либо другое средство для местного лечения акне, перед применением ретинола проконсультируйтесь с дерматологом.

Также неплохо использовать нежные очищающие средства и использовать только те ингредиенты, которые хорошо сочетаются друг с другом.

"Например, витамин С и ретинол, используемые вместе, могут быть слишком агрессивными для большинства типов кожи", - говорит Габриэль.

Когда можно ожидать результатов?

Помните: ретинол - это не быстрое решение.

Хотя рецептурные ретиноиды могут дать эффект в течение нескольких недель, ретинолам, отпускаемым без рецепта, может потребоваться до 6 месяцев, чтобы получить такие же результаты.

Вы можете заметить разницу в таких состояниях, как прыщи, через 12 недель, но для устранения повреждений от солнца и признаков старения может потребоваться гораздо больше времени.