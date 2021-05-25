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Рот курильщика: названы пять опасных состояний

25 мая 2021, 11:29

Рот курильщика связан с целым рядом стоматологических проблем.

сигареты, курение
Эксперты выявили пять способов, которыми курение влияет на здоровье / Фото REUTERS

Курение не только вызывает опасные для жизни заболевания, оно может кардинально изменить вашу внешность, ускоряя старение и разрушая ваши зубы.

Express.co.uk побеседовал с Banning Dental, которая в прошлом году выиграла награду Best UK Dental Practice, чтобы узнать, как курение влияет на ваши зубы.

Никто не знает, насколько вредно для вас курение, но борьба за отказ от курения реальна.

Помимо болезней, которые развиваются в результате длительного курения, эта привычка также оказывает серьезное пагубное воздействие на наши зубы и общее состояние полости рта.

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Эксперты Banning Dental заявили: "Рот курильщика связан с целым рядом стоматологических проблем, некоторые из которых необратимы. С точки зрения стоматолога, есть некоторые очень распространенные контрольные признаки зубов курильщика, которые очень легко заметить при первичной консультации".

Эксперты выявили пять способов, которыми курение влияет на здоровье полости рта, и как стоматологи могут определить, курите ли вы.

Изменение цвета зубов

Белые зубы никогда не выйдут из моды, но вы никогда не добьетесь блестящих, здоровых зубов, если будете курить.

По мнению экспертов Banning Dental, даже выкуривание пары сигарет в день приведет к появлению пятен и обесцвечиванию, хотя и несколько медленнее, чем если бы вы курили больше.

Они объяснили: "Представьте, что ваши зубы подобны заветному куску фарфора (это эмаль ваших зубов). На фарфоре очень мелкие трещинки, и, поскольку мы пользуемся зубами на протяжении многих лет, миниатюрные трещинки поглощают почти все, что мы едим и пьем.

"У курильщиков при каждом затягивании сигареты никотин, смола и другие вещества, которые вызывают привыкание к табачным стикам, проникают в трещины и вызывают классические признаки пожелтения зубов курильщика. Поскольку пар такой тонкий, он может сделать это слишком легко".

Как бы хорошо вы ни чистили зубы, сильные пятна не удастся удалить, и зубы останутся желтыми.

Эксперты добавили: "Яркость и бодрость, которые мы могли когда-то иметь в юности, теперь уступают место более усталому, унылому, несвежему виду. В обществе, которое так сильно стремится противостоять эффектам старения, отказ от сигарет был бы наиболее эффективной практикой против старения".

Кариес и потеря зубов

Ущерб не всегда очевиден, но длительное курение приведет к постепенному разрушению зубов.

Эксперты объяснили: "При курении ограничивается доступ кислорода к деснам, в результате чего нервы не получают достаточного кровоснабжения, чтобы оставаться здоровыми. Между зубами и вокруг линии десен могут появиться большие промежутки. Эти черные треугольники не только непривлекательны, но они также могут часто приводить к инфекциям, когда пища застревает между зубами.

По словам врачей, это приведет к увеличению полостей и ослаблению структуры зуба. В худшем случае зуб в конечном итоге либо выпадет, либо его придется удалить.

"Если вы достигли точки потери и разрушения зубов, это приведет к дальнейшим признакам старения и, безусловно, к более дорогостоящим стоматологическим процедурам".

Они указали, что по цене всего одного месяца сигарет вы могли бы работать над тем, чтобы иметь потрясающие зубы и гарантировать, что ваше лицо сияет молодостью.

Парадонтоз

Заболевание пародонта, также известное как заболевание десен, представляет собой бактериальную инфекцию полости рта, которая со временем вызывает повреждение десен и зубов.

Первыми признаками являются кровотечение при чистке зубной нитью и иногда даже кровотечение при чистке зубов.

Представитель Banning Dental сказал, что по мере прогрессирования заболеваний пародонта десны начинают выглядеть так, как будто они отступают - еще один классический признак зубов курильщиков.

Заболевание пародонта можно вылечить на ранней стадии, поэтому, если вы курите и страдаете этим заболеванием, необходимо бросить курить и записаться на прием к стоматологу.

Повреждение костей

Если заболевание десен не проверить и не лечить, инфекция будет распространяться и вызывать повреждение костей.

Инфекция будет проникать глубже в ткани десен и подлежащие костные структуры, вызывая их разрушение.

Эксперты отметили: "Иногда в более запущенных случаях требуется операция. Это может иметь разрушительные последствия для строения линии подбородка и черт лица в целом. Потеря костной ткани приводит к потемнению, потускнению и требует гораздо более серьезного вмешательства и реконструкции. Пожалуйста, не позволяйте ситуации доходить до этой стадии ".

Рак ротовой полости

Национальная служба здравоохранения (NHS) сообщает, что ежегодно в Великобритании у около 8300 человек диагностируется рак ротовой полости, что составляет около не из каждых 50 диагностированных онкологических заболеваний.

Эксперты Dental Practise указали, что основными причинами рака ротовой полости являются курение и употребление алкоголя - две вещи, от которых вы можете отказаться.

Они сказали: "Рак полости рта может поразить любую часть рта, включая губы, десны, щеки, зубы и язык. Поскольку мы зависим от нашего рта, чтобы есть, пить и общаться, это очень сложное состояние, которое действительно можно вылечить только с помощью хирургии, лучевой терапии и химиотерапии. К этому нельзя относиться легкомысленно, но риск можно значительно снизить, отказавшись от этой привычки".

здоровье
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