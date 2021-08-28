Салат от 100 болезней: суперский рецепт от диетолога

Салат от 100 болезней: рецепт / 1zoom.ru

Салат от 100 болезней – именно так назвали блюдо из сезонных овощей. Это бюджетный вариант в домашних условиях, который не только полезный, но и вкусный.

Всего несколько минут и вы наслаждаетесь салатом. Его рецептом поделилась спортивный диетолог, нутрициолог, персональный тренер, автор проектов по снижению веса Светлана Никитчук у себя в Инстаграм.

Салат от 100 болезней

Ингредиенты:

Топинамбур – 200 грамм.

Морковь – 100 грамм.

Яблоко – 1 штука.

Орехи грецкие – 5 штук.

Лимон – ½ штуки.

Масло растительное – 2 столовые ложки.

Соль – 1 чайная ложка.

Как приготовить:

Морковь, топинамбур и яблоко необходимо помыть и очистить.

Нарезаем все на крупной терке.

Орехи измельчаем.

Смешиваем все ингредиенты.

Заправляем салат растительным маслом и лимонным соком.

Блюдо готово, можно подавать его к столу.

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