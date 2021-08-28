Салат от 100 болезней: суперский рецепт от диетолога

Всего несколько минут и вы наслаждаетесь салатом. Его рецептом поделилась нутрициолог-диетолог, автор проектов по снижению веса Светлана Никитчук.
Салат от 100 болезней – именно так назвали блюдо из сезонных овощей. Это бюджетный вариант в домашних условиях, который не только полезный, но и вкусный.
Всего несколько минут и вы наслаждаетесь салатом. Его рецептом поделилась спортивный диетолог, нутрициолог, персональный тренер, автор проектов по снижению веса Светлана Никитчук у себя в Инстаграм.
Салат от 100 болезней
Ингредиенты:
- Топинамбур – 200 грамм.
- Морковь – 100 грамм.
- Яблоко – 1 штука.
- Орехи грецкие – 5 штук.
- Лимон – ½ штуки.
- Масло растительное – 2 столовые ложки.
- Соль – 1 чайная ложка.
Как приготовить:
- Морковь, топинамбур и яблоко необходимо помыть и очистить.
- Нарезаем все на крупной терке.
- Орехи измельчаем.
- Смешиваем все ингредиенты.
- Заправляем салат растительным маслом и лимонным соком.
- Блюдо готово, можно подавать его к столу.
Ранее диетолог, нутрициолог и специалист по здоровому питанию Анна Гоголева назвала ТОП-5 вариантов полезного ужина для стройной фигуры, которые быстро и легко готовятся. Подходящий вариант найдется как для ежедневных застолий, так и для романтических ужинов или приема гостей.
Автор: Денис Пономаренко