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"Сердечная еда": какие продукты помогают сердцу, а какие убивают

15 февраля 2021, 11:22

Диета, которая может помочь предотвратить сердечную недостаточность или справиться с ней, также исключает определенные продукты.

Сердце, лечение
Диета, которая может помочь предотвратить сердечную недостаточность или справиться с ней, также исключает определенные продукты. / eluniverso.com

Еда для здоровья сердца предполагает соблюдение диеты, богатой питательными веществами.

Основными источниками являются продукты на растительной основе, включая фрукты, овощи, орехи, цельнозерновые и бобы. Также полезно умеренное количество молочных продуктов и рыбы, сообщает Medical News Today.

Диета, которая может помочь предотвратить сердечную недостаточность или справиться с ней, также исключает определенные продукты. Специалисты рекомендуют ограничить потребление соленой пищи и продуктов с высоким содержанием насыщенных жиров, например колбасы и жирных кусков красного мяса.

Продолжайте читать, чтобы узнать о продуктах для лечения сердечной недостаточности, а также о продуктах, которые могут ухудшить состояние.

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Продукты для предотвращения или лечения сердечной недостаточности

Американская кардиологическая ассоциация (AHA) отмечает, что разнообразное и качественное питание может помочь предотвратить плохие результаты у людей с сердечной недостаточностью.

В исследовании 2018 года изучалось влияние диеты на людей с этим заболеванием. Было обнаружено, что у людей с дефицитом семи или более микронутриентов риск госпитализации и смерти почти в два раза выше, чем у людей с небольшим дефицитом.

Микроэлементы

Микроэлементы состоят из витаминов и минералов, таких как кальций, магний и витамин С. Дефицит микронутриентов, как правило, связан с недостаточным потреблением высококачественных пищевых продуктов, которые в основном являются продуктами растительного происхождения.

Клетчатка

Помимо высокого содержания микронутриентов, растительная пища богата клетчаткой. Клетчатка также важна для здорового питания сердца. К продуктам с высоким содержанием клетчатки относятся:

  • фрукты, такие как ежевика, малина, груши и апельсины
  • овощи, в том числе нуторехи, такие как миндаль, пекан и фисташки
  • цельнозерновые, такие как коричневый рис, овсянка, киноа и 100% цельнозерновой хлеб
  • бобовые, такие как фасоль и горох

Рыба

Умеренное количество рыбы также может быть полезно для здоровья сердца, так как рыба богата жирными кислотами омега-3.

Среди прочего, жирные кислоты омега-3 замедляют рост бляшек в артериях. AHA рекомендует есть 2 порции рыбы в неделю. Особенно полезны жирные сорта, такие как лосось и форель.

Молочные продукты

Эксперты также советуют употреблять умеренное количество молочных продуктов. Согласно статье 2018 года, недавнее исследование показывает, что полножирные молочные продукты имеют более высокую биодоступность питательных веществ, чем их версии с низким содержанием жира.

Биодоступность означает способность организма поглощать и использовать питательные вещества. Авторы исследования обнаружили, что кисломолочные продукты, такие как йогурт и сыр, полезны для здоровья сердца.

Средиземноморская диета

Средиземноморская диета - это не какая-то конкретная диета, а диета, в которой упор делается на потребление овощей, фруктов и бобовых, а также умеренное потребление рыбы и молочных продуктов.

Исследование, проведенное в 2016 году с участием более 37000 мужчин, предполагает, что средиземноморская диета может иметь ценность для людей с сердечной недостаточностью.

Авторы обнаружили тесную связь между строгим соблюдением средиземноморской диеты и снижением риска сердечной недостаточности и смерти от этого состояния.

Еда и напитки, которых следует избегать

Врачи советуют ограничить потребление соли, избегать продуктов с насыщенными жирами и употреблять умеренное количество алкоголя.

Соленая еда

По данным Комитета врачей по ответственной медицине, избегание чрезмерного потребления соли важно для снижения риска сердечной недостаточности.

Общество сердечно-сосудистой ангиографии и вмешательств предлагает следующие советы, которые помогут людям снизить потребление соли:

  • Ешьте большое количество овощей и фруктов, которые, естественно, содержат небольшое количество соли.
  • Используйте травы и специи, такие как лук, чеснок и травяные приправы, не содержащие натрия, для придания вкуса продуктам.
  • Ограничьте употребление приправ, таких как кетчуп и горчица.
  • Избегайте фаст-фуда и полуфабрикатов.
  • Выбирайте закуски без соли, например морковные палочки и несоленый миндаль.
  • Проверяйте этикетки на продуктах на предмет содержания натрия при покупке продуктов.
  • Старайтесь готовить дома и ограничьте время для еды вне дома.

Насыщенные жиры и жареные продукт

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), употребление в пищу продуктов с высоким содержанием насыщенных жиров или трансжиров может способствовать развитию сердечных заболеваний. Транс-жиры - это тип масла, которое превращается в твердый жир во время обработки пищевых продуктов.

Продукты, содержащие насыщенные жиры, включают:

  • жирные куски мяса
  • масло сливочное
  • кокосовое масло
  • пальмовое масло
  • мороженое

Продукты, содержащие трансжиры, могут включать:

  • жареная еда
  • купленное в магазине печенье, пироги и крекеры

Алкоголь

В метаанализе 2015 года исследователи обнаружили, что люди, которые ограничивают потребление алкоголя умеренными дозами, имеют более низкий риск сердечной недостаточности.

CDC рекомендует мужчинам ограничивать ежедневное потребление алкоголя не более чем двумя напитками, а женщинам - не более чем одним напитком.

Что такое сердечная недостаточность и что ее вызывает?

По данным Национального института сердца, легких и крови, 5,7 миллиона человек в США получили диагноз сердечной недостаточности, также известной как застойная сердечная недостаточность.

В этом состоянии сердце не перекачивает достаточно крови для удовлетворения потребностей организма. Это может повлиять на правую, левую или обе стороны сердца.

Правосторонняя сердечная недостаточность связана с неспособностью сердца перекачивать кровь в легкие, чтобы собирать кислород. При левосторонней сердечной недостаточности сердце не может перекачивать кровь, богатую кислородом, ко всем частям тела.

Сердечная недостаточность может быть вызвана переутомлением, повреждением и ослаблением сердца. Когда это происходит, организм выбрасывает в кровь определенные вещества, оказывающие токсическое действие на сердце.

Эти условия включают:

  • высокое кровяное давление
  • сахарный диабет
  • ишемическая болезнь сердца, когда бляшки накапливаются внутри артерий, что может привести к сердечному приступу или инсульту
  • другие болезни сердца

Образ жизни, способствующий здоровью сердца

Хотя здоровая диета играет жизненно важную роль в укреплении здоровья сердца, другие методы образа жизни также могут помочь. Люди могут попробовать следующее:

  • бросить курить
  • регулярно заниматься спортом
  • учиться справляться со стрессом
  • высыпаться
  • поддерживать умеренный вес

Резюме

Продукты, которые помогают предотвратить сердечную недостаточность или управлять ею, включают диетические продукты, богатые питательными микроэлементами, которые питают все тело, в том числе сердце. Они поступают в основном из растительной пищи.

Средиземноморская диета является примером плана питания, который приносит пользу сердцу, потому что в ней отдается предпочтение растительной пище, но в умеренном количестве есть рыба и молочные продукты.

Люди также могут снизить риск сердечной недостаточности, изменив образ жизни, например бросив курить, регулярно делая упражнения и высыпаясь каждую ночь.

здоровье сердце
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