Сезонная аллергия: лучшая диета, чтобы сдержать кашель и чихание

Рекомендуется держать окна и двери закрытыми в дни с высоким содержанием пыльцы / ТСН

Сенная лихорадка (также известная как сезонный аллергический ринит) - это искаженная иммунная реакция на вдыхаемую пыльцу местных деревьев, трав и цветов.

Хотя обычно они не являются серьезными, симптомы (такие как чихание, кашель, зуд, покраснение, слезотечение, заложенность носа или насморк, потеря обоняния, зуд, головная боль и усталость) могут быть очень неудобными и существенно влиять на качество жизни, пишет Express.co.uk.

Хотя антигистаминные препараты и противоотечные средства (обычно используемые больными сенной лихорадкой) могут помочь облегчить симптомы сенной лихорадки, как и многие лекарства, они могут вызывать побочные эффекты, включая сонливость, головокружение, помутнение зрения и тошноту.

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По словам Ханной Брей, диетолога из Bio-Kult, употребление большего количества кверцетина и продуктов, богатых витамином С, может быть хорошей альтернативой.

Фитонутриент кверцетин известен своими противоаллергическими свойствами и поэтому является полезным дополнением к любой противоаллергической диете. Считается, что кверцетин обладает антиоксидантными, противовоспалительными и антигистаминными свойствами.

Основными источниками пищи являются овощи, такие как лук, чеснок и брокколи, фрукты, такие как яблоки, ягоды и виноград, некоторые травы и зеленый и черный чай.

Кверцетин, по-видимому, работает синергетически с витамином С, поэтому добавление большого количества продуктов, богатых витамином С, таких как брокколи, киви, клубника, перец и петрушка, - хорошая идея.

Витамин C также является антиоксидантом, который защищает клетки от свободных радикалов при аллергических воспалительных реакциях, и исследования показали, что у детей с повышенным потреблением витамина C было меньше симптомов сенной лихорадки.

Брей также рекомендует другие естественные способы остановить сенную лихорадку, портящую вам лето.

Отслеживайте количество пыльцы в вашем районе

"Отслеживание количества пыльцы в вашем районе и, где это возможно, избегание много времени на открытом воздухе, когда оно максимально, может уменьшить воздействие и раздражение", - посоветовал Брей.

Она добавила: "Также рекомендуется держать окна и двери закрытыми в дни с высоким содержанием пыльцы, а вместо этого использовать вентиляторы или кондиционер, чтобы сохранять прохладу".

Принимайте добавку с живыми бактериями

Около 70 процентов наших иммунных клеток находятся в слизистой оболочке пищеварительного тракта и поддерживаются разнообразными кишечными бактериями и находятся под их влиянием.

Брей сказал: "Исследования показывают, что добавки с живыми бактериями (такие как Bio-Kult Advanced Multi-Strain Formulation) могут принести пользу больным сенной лихорадкой за счет взаимодействия с иммунной системой, что изменяет естественное течение аллергического заболевания.