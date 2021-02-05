УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Здоровье

Шесть кардио тренировок, которые помогут похудеть и усилить здоровье

5 февраля 2021, 09:53

Общие формы кардио включают бег, езду на велосипеде, плавание и ходьбу.

фитнес-тренировка_боди_спорт_ноги
Общие формы кардио включают бег, езду на велосипеде, плавание и ходьбу. / Likar.info

Кардиоупражнения включают в себя любые виды активности, которые вызывают учащение пульса и учащение дыхания. Они также улучшают работу вашего сердца и легких.

Общие формы кардио включают бег, езду на велосипеде, плавание и ходьбу. Каждый вид имеет массу преимуществ, включая потерю веса, улучшение здоровья и снижение стресса.

Вот некоторые из лучших видов кардиотренировок и преимущества каждого из них для здоровья.

Читайте такжеНазвано количество тренировок, защищающее от рака

БеБег

Бег - одна из самых популярных форм кардиоупражнений. Некоторые люди предпочитают бегать трусцой. Оба вида деятельности похожи, главное различие между ними в том, что бег выполняется быстрее.

Люди начинают бегать по разным причинам, включая потерю веса, поддержание физической формы или просто ради развлечения. Если вы новичок в беге, то начните с бега трусцой или быстрой ходьбы, чтобы не перенапрягаться слишком быстро.

Важно: не забудьте растянуть мышцы перед бегом и остыть после легкой растяжки, чтобы не напрягать мышцы.

Крупное исследование 2014 года показало, что бег даже по 5 или 10 минут в день на низкой скорости снижает риск смерти и сердечно-сосудистых заболеваний.

  • Регулярный бег имеет следующие преимущества для здоровья:
  • Укрепляет мышцы, особенно икры и ягодицы
  • Помогает поддерживать здоровый вес
  • Снижает кровяное давление и уровень холестерина

Катание на велосипеде

Когда вы думаете о езде на велосипеде, вы можете вспомнить, как ездили на велосипеде в детстве. Тем не менее, это отличная форма упражнений, которая может заставить ваше сердце биться быстрее и нарастить мышцы, не оказывая чрезмерной нагрузки на суставы.

"Велоспорт - отличный способ получить аэробную тренировку с малой нагрузкой", - говорит Алексис Колвин, доктор медицины, хирург-ортопед в спортивной медицине Mount Sinai. "Велоспорт также помогает наращивать мышцы ног, такие как ягодичные, подколенные сухожилия и икроножные мышцы", - говорит он.

Если вы думаете о том, чтобы заняться велоспортом, неплохо было бы купить велосипед для более коротких поездок. Например, если вы работаете недалеко от дома, вы можете ездить на работу на велосипеде вместо того, чтобы водить машину или садиться на автобус.

Велоспорт - это упражнение с низкой нагрузкой, что делает его идеальным для людей всех возрастов. Вот некоторые преимущества езды на велосипеде, которые могут вам понравиться:

  • Увеличивает плотность костей
  • Снимает боль и скованность в суставах
  • Снижает уровень стресса

Плавание

Плавание - еще одно кардиоупражнение с низкой нагрузкой, а это значит, что вы можете делать его регулярно, не чувствуя особого напряжения. Фактически, исследования показывают, что людям легче тренироваться дольше в воде, чем на суше, без особых усилий.

"Плавание - отличный способ получить полную тренировку тела с малой нагрузкой. Вы прорабатываете верхнюю часть тела, корпус ​​и нижнюю часть тела", - говорит Колвин.

Отличная идея - немного разогреться греблей, прежде чем заниматься более длинными и интенсивными гребками во время плавания. Если у вас травма шеи или плеча, при плавании следует соблюдать осторожность, чтобы не усугубить травму.

Плавание имеет много преимуществ для здоровья, особенно потому, что оно тренирует все ваше тело. Некоторые преимущества плавания, которые могут вам понравиться, включают:

  • Тонизирует мышцы всего тела
  • Наращивает силу
  • Помогает снять стресс

Гулять пешком

Ходьба - это самое простое кардио-упражнение, которое можно включить в повседневную жизнь. Вы можете ходить на работу, в любимую кофейню или просто ходить по кварталу в обеденное время вместо того, чтобы сидеть за своим столом. Ходьба не требует особых навыков, разве что пара удобной обуви.

Исследования показали, что ходьба снижает риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний на 31% и снижает риск смерти на 32%. Эти преимущества одинаково очевидны как для мужчин, так и для женщин.

Некоторые преимущества, которые вы можете испытать, если регулярно ходите, включают:

  • Помогает укрепить вашу иммунную систему
  • Может помочь облегчить боль в суставах
  • Уменьшает жировые отложения
  • Увеличивает мышечную силу
  • Снижает риск развития сердечных заболеваний

Прыжки со скакалкой

Хотя прыжки со скакалкой могут быть популярной детской игрой, это также отличный вариант упражнений для людей, которые пытаются поддерживать форму, поддерживать свой вес или худеть.

Прыжки со скакалкой не требуют особых навыков - только скакалка, достаточно места и удобной обуви. Если вы хотите сделать его немного сложнее, вы можете выбрать скакалку с утяжелением.

Некоторые преимущества прыжков со скакалкой для здоровья включают:

  • Улучшает вашу координацию
  • Повышает вашу ловкость
  • Снижает стресс

HIIT

HIIT - это аббревиатура от высокоинтенсивных интервальных тренировок. Это также известно как интервальная тренировка спринта (SIT) или высокоинтенсивные прерывистые упражнения (HIIE).

HIIT-упражнения состоят из серии коротких или длинных интенсивных упражнений, за которыми следует упражнение низкой интенсивности или отдых.

Некоторые распространенные упражнения HIIT, которые вы можете выполнять, включают прыжки со звездой, прыжки с приседаний, обратные скручивания и бёрпи. Временные рамки для интенсивных упражнений обычно колеблются от менее 45 секунд до 2 или 4 минут.

Упражнения HIIT могут принести вам следующие преимущества для здоровья:

  • Помогает быстро сжигать калории
  • Укрепляет мышцы
  • Снижает артериальное давление
здоровье
Сейчас вы просматриваете новость «Шесть кардио тренировок, которые помогут похудеть и усилить здоровье». Другие новости медицины читайте в разделе «Здоровье». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Календарь магнитных бурь на февраль 2021: когда заболит головаКалендарь магнитных бурь на февраль 2021: когда заболит голова Названо идеальное количество сексуальных партнеров за всю жизньНазвано идеальное количество сексуальных партнеров за всю жизнь Профилактика рака: помидоры и их польза для здоровьяПрофилактика рака: помидоры и их польза для здоровья Диетологи рассказали, что не рекомендуют есть и пить за завтракомДиетологи рассказали, что не рекомендуют есть и пить за завтраком Как очистить сосуды от "плохого" холестерина - ответ медиковКак очистить сосуды от "плохого" холестерина - ответ медиков
Следующий материал

Последние новости

10:27
В партии Зеленского рассказали, как обстоит дело с его вторым сроком
10:22
Плохой запах изо рта: средство из соды может помочь Видео
10:19
"Это будет звучать очень дико": украинский продюсер оценил песню Украины на Евровидение 2021
10:04
Во Львове вандалы изуродовали памятник Бандере
10:04
Как Евросоюз покарает Россию за заключение Навального мнение
Реклама
10:00
Гороскоп на 5 февраля для всех: капкан зависимости и воскрешение отношений Видео
09:53
Шесть кардио тренировок, которые помогут похудеть и усилить здоровье Видео
09:50
"Вы - политические проститутки и фашисты": Навальный ответил на обвинения в суде Видео
09:33
Ляшко назвал число прививок от коронавируса, которые сделают в Украине
09:28
Вечеринка президента: СМИ рассказали, как Зеленский отметил день рождения Видео
09:04
Остановка без причины и арест на 10 дней: к чему готовиться водителям
08:57
В России - очередной суд над Навальным: в чем обвиняют оппозиционера Видео
08:56
Чего не хватило Порошенко для санкций против "каналов Медведчука": Аваков раскрыл детали Видео
08:56
В Минобороны поменяли порядок военного призыва для новобранцев Видео
08:50
Погрузится ли Украина в темноту, или Чем грозит дефицит угля на ТЭС мнение
08:23
Путин стремительно теряет поддержку россиян: опубликован свежий опрос
08:11
В Польше оценили шансы на прекращение строительства Северного потока-2 Видео
07:52
Блинкен и Лавров впервые обсудили Украину и ситуацию вокруг Навального
07:44
Названо идеальное количество сексуальных партнеров за всю жизнь Видео
07:16
Не исключен поджог: в полиции озвучили версии причин пожара в больнице Запорожья Видео
Реклама
07:15
"Шалунишка": Нюша разделась на пикантном фото в ванной
06:49
У Зеленского появился шанс стать настоящим президентом Украины мнение
06:40
В РФ внезапно умер медик, который лечил Навального после отравления Видео
06:30
Масштабное восстание: в РФ рассказали, когда страну захлестнут новые бунты Видео
06:02
Гороскоп на февраль 2021: названы самые позитивные дни для дороги Видео
05:26
Что будет с телом, если отказываться от завтраков и ужинов - ответ ученых Видео
05:11
У Кравчука раскрыли новые планы Зеленского по Донбассу и России Видео
05:01
День Оксаны и Ксении – поздравления с днем ангела и чудесные открытки
04:33
"Забрать и перезапустить": эксперт спрогнозировал судьбу 112, NewsOne и ZIK Видео
04:04
Ученые нашли связь между коронавирусом и нехваткой витамина A Видео
03:25
У Зеленского допустили планы по закрытию других телеканалов Видео
02:57
Эксперт рассказал, что толкает людей на переедание Видео
02:08
Эксперт разнес решение СНБО о закрытии телеканалов Козака Видео
00:55
Продление карантина в Украине: Рубан раскрыл детали Видео
00:47
"Горячая штучка": Светлана Бондарчук показала аппетитную попу на провокационном фото
00:19
Платежки по 10 тысяч: что известно о новом повышении тарифов на электроэнергию Видео
00:18
Аваков рассказал, когда СБУ обнародует документы по каналам соратника Медведчука Видео
04 февраля, четверг
23:55
Ученые указали на удивительное свойство послеобеденного сна Видео
23:51
В семье братьев Суркисов случилось горе Видео
23:36
Синоптики рассказали, когда в Украину ворвется долгожданное потепление Видео
Реклама
23:09
Компьютерное напряжение глаз: симптомы и способы лечения Видео
22:59
В Минздраве рассказали, будут ли вакцинировать людей, переболевших COVID-19 Видео
22:33
Родственник Навального возглавляет село в Киевской области - ВВС Видео
22:30
Байден пообещал заставить Россию за все заплатить Видео
22:05
В Сеть слили данные о журналистах ZIK, NewsOne и 112 Украина Видео
22:04
От опасной болезни скончался звезда шоу Україна має талант Видео
21:56
Новолуние в феврале 2021 года: когда встретить год Быка, и какие занятия – лучшие
21:49
Мужчина не хочет секса: причины и лечение Видео
21:38
В США раскрыли детали стратегии санкций против России Видео
21:21
Вкусная спаржа — простой пошаговый рецепт Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять