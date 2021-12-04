Сидячая работа опасна для здоровья: кто попал в зону риска

Опасности сидячей работы перед компьютером / Фото: Robert Galbraith / Reuters

Сидячая работа перед компьютером очень часто приводит к поражению нижних конечностей.

У человека проявляется варикозное расширения вен, а также другие серьезные проблемы со здоровьем, вроде сердечной недостаточности.

В группу риска появления венозной недостаточности попадают несколько категорий людей:

Беременные женщины.

Люди, ведущие малоактивный образ жизни.

Страдающие ожирением.

Медики рекомендуют обращать внимания на такие симптомы:

Сильная "тяжесть" в нижних конечностях. Обычно такие ощущения появляются вечером после рабочего дня.

Спазмы в ногах. Это так называемый "синдром беспокойных ног".

Появление венозной сетки на ногах. Когда заболевание прогрессирует, венозная сетка становится более отчетливой.

Сухость кожи в районе голеней.

Поражения кожи на ногах.

Стоит отметить, что для диагностики венозной недостаточности необходимо обратиться к врачу.

Ранее Главред писал о том, что людям, которым на работе приходится долгое время сидеть, нужно вставать со стула каждые 30 минут и делать физические упражнения. Об этом заявили шведские ученые и объяснили: такие нехитрые действия улучшают общее состояние здоровья и нормализуют уровень сахара в крови.

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