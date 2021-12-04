УкрРус
РецептыКино и сериалыМода и красотаПраздникиГороскопПоздравленияЗдоровьеСонникПриметыЛайфхакиШоуStars
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Здоровье

Сидячая работа опасна для здоровья: кто попал в зону риска

4 декабря 2021, 23:56
Прослушать новость
Остановить

У человека проявляется варикозное расширения вен, а также другие серьезные проблемы со здоровьем, вроде сердечной недостаточности.

компьютер
Опасности сидячей работы перед компьютером / Фото: Robert Galbraith / Reuters

Сидячая работа перед компьютером очень часто приводит к поражению нижних конечностей.

У человека проявляется варикозное расширения вен, а также другие серьезные проблемы со здоровьем, вроде сердечной недостаточности.

В группу риска появления венозной недостаточности попадают несколько категорий людей:

  • Беременные женщины.
  • Люди, ведущие малоактивный образ жизни.
  • Страдающие ожирением.

Медики рекомендуют обращать внимания на такие симптомы:

  • Сильная "тяжесть" в нижних конечностях. Обычно такие ощущения появляются вечером после рабочего дня.
  • Спазмы в ногах. Это так называемый "синдром беспокойных ног".
  • Появление венозной сетки на ногах. Когда заболевание прогрессирует, венозная сетка становится более отчетливой.
  • Сухость кожи в районе голеней.
  • Поражения кожи на ногах.

Стоит отметить, что для диагностики венозной недостаточности необходимо обратиться к врачу.

Ранее Главред писал о том, что людям, которым на работе приходится долгое время сидеть, нужно вставать со стула каждые 30 минут и делать физические упражнения. Об этом заявили шведские ученые и объяснили: такие нехитрые действия улучшают общее состояние здоровья и нормализуют уровень сахара в крови.

Читайте также:

viber
работа здоровье
Сейчас вы просматриваете новость «Сидячая работа опасна для здоровья: кто попал в зону риска». Другие новости медицины читайте в разделе «Здоровье». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Гороскоп на 2022 год для Близнецов: разоблачение секретов, счастливый случай и лучшие дниГороскоп на 2022 год для Близнецов: разоблачение секретов, счастливый случай и лучшие дни Как можно повторно использовать чайные пакетики: 10 неожиданных примененийКак можно повторно использовать чайные пакетики: 10 неожиданных применений Самый вкусный и легкий майонез для салатов на Новый год 2022: готовить всего 2 минутыСамый вкусный и легкий майонез для салатов на Новый год 2022: готовить всего 2 минуты Молодая жена Реброва в откровенном купальнике засветила грудьМолодая жена Реброва в откровенном купальнике засветила грудь Деньги списывают, а наличку не выдают: банкоматы ПриватБанка возмутили украинцевДеньги списывают, а наличку не выдают: банкоматы ПриватБанка возмутили украинцев
23:56

Сидячая работа опасна для здоровья: кто попал в зону риска

23:25

Комаровский поведал, как врачи превращают свои услуги в бизнес

23:02

В стране-соседке Украины обнаружили новый опасный штамм коронавируса

22:28

В Нежине произошла трагедия: мусоровоз сбил маленькую девочку

22:15

Как заплести модные французские косички и очаровать всех вокругФотоВидео

Реклама
21:56

В Минздраве поведали о смертельной опасности уринотерапии

21:49

Стал задыхаться и потерял сознание: в Польше украинец умер после задержания копамиВидео

21:44

Ученые выяснили, почему пожилым людям полезно пить кофе

20:59

Спасатели предупредили об опасности в Карпатах: почему не стоит идти в горы

20:37

Назарбаев объяснил, почему Казахстан не признал захват Крыма РФ

20:26

Самые модные женские стрижки 2022, которые помогут открыть новую страницу в жизниФото

20:06

Эрдоган готов организовать переговоры Зеленского с Путиным

19:55

Миллионы беженцев: Резников раскрыл катастрофический сценарий агрессии РФВидео

19:42

"Не буду переходить на оскорбления": Огневич ответила критикам своего выбора в финале Холостячки

19:22

Херсонский дворник, ставший чемпионом мира по джиу-джитсу, вновь взялся за метлуВидео

19:15

В Украине ответили на обвинения Беларуси в "нарушении границы" вертолетомВидео

19:05

Потап показал милое фото своих любимых девочек

18:57

Одесский блогер потоптался по флагу Украины и возмутил СетьВидео

18:37

Ученые назвали сухофрукт, который поможет сбросить лишний вес

18:30

Готов ли Путин пойти до концамнение

Реклама
17:54

Минск обвинил Киев в нарушении воздушного пространства военным вертолетомВидео

17:44

90 гривен за 200 грамм кокосового и 34 за кг обычного: цены на сахар в Украине "ползут" вверхВидео

17:33

Переговоры Байдена с Путиным: в Кремле назвали датуВидео

16:51

Украину атакует снежный "Армагеддон": когда и где ждать удара непогодыВидео

16:26

Украинцы останутся без зарплат до конца карантина за уклонение от вакцинации против COVID-19Видео

15:49

Доллар по 60 гривен: эксперт дал пугающий прогноз и назвал причинуВидео

15:44

Самая вкусная селедка под шубой на Новый год 2022: всего один ингредиент сделает салат божественнымВидео

15:02

Компания "Метинвест" заплатила 1,1 миллиарда долларов налогов за январь-сентябрь 2021 года

14:57

Харьковчанка оригинально "проучила" наглеца, который нарушил ПДДВидео

14:57

Копам хотят разрешить подрабатывать: в МВД объяснили, где и когдаВидео

14:48

Под Одессой строят зеркальный туалет за 3 млн бюджетных гривен - как он выглядит

14:37

Капитальные инвестиции "Метинвеста" за девять месяцев выросли на 79%

14:30

Тысяча за вакцинацию: у Зеленского объяснили, почему деньги не дадут на рукиВидео

14:09

Списали все деньги по "придуманной задолженности": клиент ПриватБанка остался без гроша

13:41

Нападение России на Украину планируется в три этапа, цель захвата включает Киев - BildВидео

13:29

Отвергнутый Холостячкой Огневич Дмитрий Шевченко впервые высказался о ее решении

13:15

Деньги потекут рекой и наступит полоса везения - что обещает Овнам гороскоп на 2022 год

12:26

Умер еще в Одессе: в Турцию прибыло судно с телом украинского моряка

12:20

Турция продаст Украине еще больше 20 дронов Bayraktar - BloombergВидео

12:14

Украинцы массово бегут на заработки в Польшу: сколько они там получаютВидео

Реклама
11:54

Холостячка Огневич шокировала выбором в финале шоу, в Сети переполох: "променять Диму на это..."

11:45

Популярность, покупка квартиры и карьерный взлет: Таро прогноз для Овнов на 2022 годВидео

11:43

"Я люблю и готова кричать на весь мир": стало известно, за кого Злата Огневич выходит замуж

10:37

Зимнее чудо: в Одессе в начале декабря зацвела сакураВидео

10:32

В Украине начали продавать новогодние елки: во сколько обойдется живое дерево

10:08

"Горжусь тем, что я - русская": учительница лицея в Киеве отчитала ученика за просьбу говорить на украинском

10:00

Игра на повышение: чем опасны угрозы Путина по НАТО для Украины и будут ли новые санкции

09:28

В Хмельницкой области отец жестоко бил своих маленьких детей раскаленной кочергой

09:25

Леся Никитюк в белом бикини похвасталась сочными формами и стройными ножками

08:52

Все, что мы сотворим - это навсегда: что категорически нельзя делать в солнечное затмение 4 декабряВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять