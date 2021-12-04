Сидячая работа опасна для здоровья: кто попал в зону риска

У человека проявляется варикозное расширения вен, а также другие серьезные проблемы со здоровьем, вроде сердечной недостаточности.
Сидячая работа перед компьютером очень часто приводит к поражению нижних конечностей.
У человека проявляется варикозное расширения вен, а также другие серьезные проблемы со здоровьем, вроде сердечной недостаточности.
В группу риска появления венозной недостаточности попадают несколько категорий людей:
- Беременные женщины.
- Люди, ведущие малоактивный образ жизни.
- Страдающие ожирением.
Медики рекомендуют обращать внимания на такие симптомы:
- Сильная "тяжесть" в нижних конечностях. Обычно такие ощущения появляются вечером после рабочего дня.
- Спазмы в ногах. Это так называемый "синдром беспокойных ног".
- Появление венозной сетки на ногах. Когда заболевание прогрессирует, венозная сетка становится более отчетливой.
- Сухость кожи в районе голеней.
- Поражения кожи на ногах.
Стоит отметить, что для диагностики венозной недостаточности необходимо обратиться к врачу.
Ранее Главред писал о том, что людям, которым на работе приходится долгое время сидеть, нужно вставать со стула каждые 30 минут и делать физические упражнения. Об этом заявили шведские ученые и объяснили: такие нехитрые действия улучшают общее состояние здоровья и нормализуют уровень сахара в крови.
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