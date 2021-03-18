Систолическая и диастолическая сердечная недостаточность: в чем разница

Сердце - важнейший орган в организме человека / eluniverso.com

Сердечная недостаточность возникает, когда сердце не может перекачивать кровь, достаточную для удовлетворения потребностей организма. Сердечная недостаточность с поражением левого желудочка сердца может быть систолической или диастолической.

Левый желудочек - одна из четырех камер сердца. Функция левого желудочка - перекачивать богатую кислородом кровь по телу.

Левосторонняя или левожелудочковая сердечная недостаточность снижает количество крови, которое левый желудочек может перекачивать по телу, пишет Medical News Today.

Левосторонняя сердечная недостаточность может быть систолической или диастолической, в зависимости от того, возникает ли проблема между сердечными сокращениями или во время них. Время будет зависеть от того, связана ли проблема с насосной или расслабляющей функцией сердца.

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Систолическая и диастолическая сердечная недостаточность

Левосторонняя сердечная недостаточность - наиболее распространенный вид сердечной недостаточности. Эта форма сердечной недостаточности обычно возникает в результате ишемической болезни сердца, сердечного приступа или длительного высокого кровяного давления.

Левосторонняя сердечная недостаточность может вызвать одышку, кашель или затрудненное дыхание, особенно во время физической активности.

Систолическая сердечная недостаточность

Систолическая сердечная недостаточность возникает, когда левый желудочек не может достаточно сильно сокращаться при сокращении сердца.

С каждым сокращением левого желудочка сердце перекачивает богатую кислородом кровь по всему телу.

Если левый желудочек не может полностью сокращаться, организм не может получить необходимое количество кислорода. Недостаточное поступление кислорода может привести к симптомам, а также к дисфункции органов.

Диастолическая сердечная недостаточность

Диастолическая сердечная недостаточность возникает, когда левый желудочек не может должным образом расслабиться между ударами сердца.

Левый желудочек наполняется насыщенной кислородом кровью между ударами сердца, а затем качает кровь по телу во время сердечного сокращения, также известного как систола.

Если левый желудочек не может полностью расслабиться, он не может удерживать необходимое организму количество крови. Это также может привести к высокому давлению в камерах сердца и, в свою очередь, к повышению давления в легких.

Диагностика

Врачи диагностируют систолическую и диастолическую сердечную недостаточность, используя одни и те же тесты.

Диагностика систолической сердечной недостаточности

Врачи также называют систолическую сердечную недостаточность сердечной недостаточностью со сниженной фракцией выброса (HFrEF). Фракция выброса - это показатель того, сколько крови выкачивает левый желудочек при каждом сокращении.

Американская кардиологическая ассоциация (AHA) отмечает, что в целом нормальная фракция выброса сердца падает между 50% и 70%, в то время как фракция выброса 41–50% снижается на грани возможного. У человека с HFrEF фракция выброса может быть менее 40%.

При диагностике HFrEF врач может использовать эхокардиограмму, чтобы проверить процент фракции выброса человека.

Эхокардиограмма - это тест, который использует звуковые волны для формирования изображения сердца.

Диагностика диастолической сердечной недостаточности

Иногда врачи называют диастолическую сердечную недостаточность сердечной недостаточностью с сохраненной фракцией выброса (HFpEF). У человека может быть диастолическая сердечная недостаточность и сохраняться нормальная фракция выброса.

Левый желудочек может стать жестким и толстым, что увеличивает давление в сердце или означает, что он может удерживать меньшее количество крови, чем обычно. Однако этот утолщенный левый желудочек все еще может откачивать нормальный процент крови, которую он принимает.

Врач также может использовать эхокардиограмму для диагностики HFpEF.

Кроме того, медицинская бригада может использовать электрокардиограмму (ЭКГ) для определения толщины левого желудочка человека. Более сложные методы визуализации, такие как МРТ сердца, могут помочь подтвердить это измерение.

В рамках диагностического процесса обеих форм левосторонней сердечной недостаточности врач, скорее всего, спросит человека об их симптомах и истории болезни.