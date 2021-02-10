Сколько нужно пить кофе, чтобы защитить сердце от опасных болезней

Ученые выяснили, что вы можете снизить свои шансы на развитие сердечной недостаточности / eluniverso.com

Ишемическая болезнь сердца может привести к сердечной недостаточности, если ее не лечить. Сердечная недостаточность возникает из-за того, что сердце изо всех сил пытается перекачивать кровь по телу.

По данным Национальной службы здравоохранения, это обычно результат того, что сердце становится слишком слабым или жестким.

Ученые выяснили, что вы можете снизить свои шансы на развитие сердечной недостаточности в более позднем возрасте, если будете регулярно пить кофе.

По данным Американской кардиологической ассоциации, ежедневное употребление хотя бы одной или нескольких чашек кофе с кофеином может защитить от хронической сердечной недостаточности.

Некоторые ученые даже утверждали, что употребление двух чашек кофе каждый день может снизить риск сердечной недостаточности до 30 процентов.

Если вы решили добавить в свой рацион больше кофе, постарайтесь пить обычный черный кофе.

Читайте такжеСердце бьется быстро без причины: о чем это говорит

Специальный кофе, включая латте и капучино, может быть калорийным с добавлением сахара.

Врач Пенни Крис-Этертон из Университета штата Пенсильвания сказала: "Хотя нет возможности доказать причинно-следственную связь, интересно, что три исследования показывают, что употребление кофе связано со снижением риска сердечной недостаточности и что кофе может быть частью здорового рациона питания, если потребляется без добавления сахара и жирных молочных продуктов, таких как сливки.

"Практический результат: наслаждайтесь кофе в умеренных количествах в рамках общей схемы питания, полезной для сердца, которая соответствует рекомендациям в отношении фруктов и овощей, цельнозерновых, обезжиренных / обезжиренных молочных продуктов, а также с низким содержанием натрия и насыщенных жиров. Кроме того, важно помнить, что кофеин является стимулятором, и его чрезмерное употребление может быть проблематичным, вызывая нервозность и проблемы со сном".

Ученые добавили, что кофе без кофеина не имел такого же эффекта, как кофе с кофеином. Ученые выяснили, что кофе имеет ряд преимуществ для здоровья.

Это может помочь вам похудеть, повысить уровень энергии и даже снизить риск диабета.

Регулярное добавление кофе в свой рацион также может защитить от деменции и болезни Паркинсона.

Но вам следует избегать употребления большого количества кофе в течение короткого периода времени.

Между тем, симптомы сердечной недостаточности могут включать в себя одышку без очевидной причины, постоянное чувство истощения и опухшие лодыжки или ноги.

У некоторых пациентов также появляется постоянный кашель, очень учащенное сердцебиение и даже головокружение.

Вам следует поговорить с врачом, если вы считаете, что у вас сердечная недостаточность, - настоятельно призвала NHS.