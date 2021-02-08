Сколько соли нужно употреблять в день: ученые дали ответ

Натрий связывают с повышенным кровяным давлением / pixabay.com

Натрий, который часто называют просто солью, содержится практически во всем, что вы едите и пьете.

Он естественным образом встречается во многих продуктах питания, добавляется к другим в процессе производства и используется в качестве ароматизатора дома и в ресторанах.

Некоторое время натрий связывают с повышенным кровяным давлением, которое при хроническом повышении вызывает повреждение кровеносных сосудов и артерий. В свою очередь, это увеличивает риск сердечных заболеваний, инсульта, сердечной недостаточности и заболеваний почек.

Поэтому несколько органов здравоохранения разработали рекомендации по ограничению потребления натрия, сообщает Healthline.

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Однако эти рекомендации были противоречивыми, поскольку не всем может быть полезна диета с пониженным содержанием натрия.

В этой статье объясняется важность натрия, потенциальные риски чрезмерного или недостаточного потребления и сколько натрия вы должны есть в день.

Необходимо для здоровья

Несмотря на продолжающееся очернение, натрий - необходимое питательное вещество для хорошего здоровья.

Это один из электролитов вашего тела, которые представляют собой минералы, которые создают электрически заряженные ионы.

Основным источником натрия в большинстве диет является добавленная соль в виде хлорида натрия, который на 40% состоит из натрия и на 60% по весу.

Поскольку соль широко используется в переработке и производстве пищевых продуктов, на обработанные пищевые продукты приходится около 75% общего потребляемого натрия.

Большая часть натрия в вашем организме находится в крови и жидкости, окружающей ваши клетки, где он помогает поддерживать баланс этих жидкостей.

Наряду с поддержанием нормального баланса жидкости натрий играет ключевую роль в нормальной функции нервов и мышц.

Почки помогают регулировать уровень натрия в организме, регулируя количество, которое выводится с мочой. Вы также теряете натрий из-за потоотделения.

Дефицит натрия в пище очень редко встречается в нормальных условиях - даже при диете с очень низким содержанием натрия.

Высокое давление

Давно известно, что натрий повышает кровяное давление, особенно у людей с уже повышенным уровнем.

Большинство экспертов считают, что связь между натрием и высоким кровяным давлением была впервые обнаружена во Франции в 1904 году. Тем не менее, только в конце 1940-х годов эта связь получила широкое признание, когда ученый Уолтер Кемпнер продемонстрировал, что низкосоленая рисовая диета может снизить кровяное давление у 500 человек с повышенным уровнем.

С тех пор исследования установили тесную взаимосвязь между чрезмерным потреблением натрия и высоким кровяным давлением, сообщается в исследовании, опубликованном на сайте PubMed.

Одним из крупнейших исследований по этой теме является исследование Prospective Urban Rural Epidemiology, или PURE.

Анализируя уровни натрия в моче у более чем 100000 человек из 18 стран на пяти континентах, исследователи обнаружили, что у тех, кто потреблял больше натрия, артериальное давление было значительно выше, чем у людей с меньшим потреблением.

Используя ту же популяцию, другие ученые продемонстрировали, что люди, потреблявшие более 7 граммов натрия в день, подвергались более высокому риску сердечных заболеваний и ранней смерти, чем люди, потреблявшие 3–6 граммов натрия в день

Однако не все реагируют на натрий одинаково.

Люди с высоким кровяным давлением, диабетом и хроническим заболеванием почек, а также пожилые люди и афроамериканцы, как правило, более чувствительны к влиянию натрия на повышение кровяного давления.

Если вы чувствительны к соли, рекомендуется ограничить потребление натрия - у вас может быть повышенный риск сердечных заболеваний, связанных с артериальным давлением.

Официальные диетические рекомендации

На протяжении десятилетий органы здравоохранения призывали людей ограничить потребление натрия, чтобы контролировать кровяное давление.

Подсчитано, что вашему организму для нормального функционирования требуется всего 186 мг натрия в день.

Однако было бы практически невозможно потреблять это небольшое количество, при этом удовлетворять свои энергетические потребности и получать рекомендуемое потребление других важных питательных веществ.

Поэтому Институт медицины (IOM) рекомендует здоровым взрослым потреблять 1500 мг (1,5 грамма) натрия в день.

В то же время МОМ, Министерство сельского хозяйства США и Министерство здравоохранения и социальных служб США рекомендуют здоровым взрослым ограничивать ежедневное потребление натрия до менее 2300 мг (2,3 грамма), что эквивалентно одной чайной ложке соли.

Этот предел был установлен на основании данных клинических исследований о том, что потребление натрия более 2300 мг (2,3 грамма) в день может отрицательно повлиять на артериальное давление и повысить риск сердечных заболеваний.

Из-за повышенной потери натрия с потом эти рекомендации не применимы к очень активным людям, таким как конкурентоспособные спортсмены или рабочие, которые подвергаются воздействию тепла.

Другие организации дают другие рекомендации.

ВОЗ предлагает потреблять 2000 мг (2 грамма) натрия в день, а Американская кардиологическая ассоциация рекомендует гораздо меньшее потребление - 1500 мг (1,5 грамма) в день.

Фактически, доказательства того, что потребление меньшего количества соли снижает риск сердечных заболеваний у здоровых людей, ограничены. Это может быть даже вредно.

Опасности недостаточного потребления

Некоторые данные свидетельствуют о том, что снижение потребления натрия до рекомендуемых уровней может быть вредным.

В обзорном исследовании, в котором приняли участие более 133000 человек с высоким кровяным давлением и без него из 49 стран на шести континентах, исследователи изучили, как потребление натрия влияет на риск сердечных заболеваний и ранней смерти.

Обзор показал, что - независимо от артериального давления - люди, потреблявшие менее 3000 мг (3 грамма) натрия в день, имели больше шансов заболеть сердечными заболеваниями или умереть по сравнению с людьми, которые потребляли 4000–5000 мг (4–5 граммов).

Более того, у тех, кто потреблял менее 3000 мг (3 граммов) натрия в день, показатели здоровья были хуже, чем у людей, потреблявших 7000 мг (7 граммов).

Тем не менее, исследователи также обнаружили, что люди с высоким кровяным давлением, которые потребляли более 7 граммов натрия в день, имели значительно больший риск сердечных заболеваний или смерти, чем люди, которые потребляли 4–5 граммов натрия.

Эти и другие результаты предполагают, что слишком мало натрия может быть более вредным для здоровья людей, чем более высокое потребление.

Следует ли ограничивать потребление?

Людям с высоким кровяным давлением, которые потребляют более 7 граммов натрия в день, безусловно, следует потреблять меньше.

То же самое может применяться, если ваш врач или диетолог проинструктировал вас ограничить потребление натрия по медицинским показаниям - как в случае лечебной диеты с низким содержанием натрия.

Однако сокращение потребления натрия, похоже, не имеет большого значения для здоровых людей.

Хотя органы здравоохранения продолжают настаивать на снижении потребления натрия, слишком большое снижение натрия - ниже 3 граммов в день - может негативно повлиять на здоровье.

Исследования показывают, что люди, потребляющие менее 3 граммов натрия в день, подвергаются большему риску сердечных заболеваний и ранней смерти, чем люди, потребляющие 4–5 граммов натрия.

Это вызывает опасения относительно того, приносят ли текущие рекомендации по содержанию натрия в диапазоне от 1500 мг (1,5 грамма) до 2300 мг (2,3 грамма) больше вреда, чем пользы, поскольку все больше данных свидетельствует о том, что эти уровни могут быть слишком низкими.

Тем не менее, поскольку только 22% населения из 49 стран потребляют более 6 граммов натрия в день, количество натрия, которое в настоящее время потребляют здоровые люди, вероятно, безопасно.