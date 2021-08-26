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Сколько воды нужно выпить за сутки: диетолог раскрыл метод подсчета

26 августа 2021, 01:22
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Потребность в жидкости нужно удовлетворять с помощью воды – это одно из золотых правил.

вода, стакан воды
Суточная норма воды у каждого человека своя / ua.depositphotos.com

Вода человеку жизненно необходима. И ни один другой напиток - чай, кофе, различные соки - не может восполнить потребность организма в жидкости.

Эксперт по питанию и диетологии Чисем Гюндюз рассказал о важных правилах утоления жажды и о методе расчета индивидуальной суточной нормы воды, передает Sabah.

По словам эксперта, суточная потребность человека в воде зависит от его массы тела. Чтобы вычислить свою идеальную норму, необходимо умножить массу тела (в килограммах) на 30.

"Например, можно сказать, что суточная потребность в воде для человека с массой тела 60 килограммов составляет 1,8 тысячи миллилитров, или 1,8 литра. Однако такие факторы, как еда и напитки, употребляемые в течение дня, или физические упражнения, тоже играют роль и влияют на это количество", – отметил диетолог.

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Кроме того, летом человеку требуется намного больше воды, чем в любой другой период. Понять, достаточное ли количество воды вы пьете в сутки, поможет цвет мочи – чем она темнее, тем меньше жидкости было получено.

Читайте такжеВода с лимоном натощак: кому категорически нельзя пить модный напитокГюндюз добавил, что употребление чая, кофе, фруктового сока, водянистых фруктов (например, арбуза) вместо воды не восполняет нашей потребности в воде и приводит к тому, что мы получаем больше калорий.

"Если учесть, что одна рекомендуемая порция арбуза в день – это пара треугольных ломтиков, то в попытке утолить жажду мы с лихвой превысим размер этой порции", – объяснил эксперт.

Как сообщал Главред, ранее диетолог объяснил, какую воду лучше всего пить в жару, чтобы похудеть.

viber
Воевода диетолог
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