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Слишком ли опасные смартфоны для здоровья - ответ кардиологов

10 июня 2021, 00:51

Довольно известен и распространен стереотип о том, что смартфоны чем-либо опасны для здоровья. Американские кардиологи проверили и рассказали - правдив ли он.

Смартфоны
Слишком ли опасные смартфоны для здоровья / Yoann JEZEQUEL / flickr.com

Большой угрозы для сердца современные смартфоны не приносят. Об этом сообщается на сайте Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) со ссылкой на исследование американских кардиологов.

В заключении аналитиков ведомства говорится, что оснащенные магнитами гаджеты могут кратковременно влиять на работу имплантированных электронных медицинских устройств. В частности, называлось влияние девайсов на кардиостимуляторы и имплантируемые дефибрилляторы. Однако в ходе тестов удалось выяснить, что большой опасности для здоровья смартфоны и прочие умные устройства не несут.

"Мы считаем, что риск для пациентов невелик, и в настоящее время агентству не известно о каких-либо побочных эффектах, связанных с этой проблемой", — заявил доктор медицинских наук Джефф Шурен.

Однако из-за роста популярности девайсов со встроенными магнитами потребителям стоит внимательно относиться к выбору устройств, а пациентам — соблюдать некоторые правила по эксплуатации смартфонов.

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Напомним, ранее западные СМИ писали, что заболевание десен способно спровоцировать сердечные заболеваниям, поскольку скопление "плохих" бактерий во рту может попасть в кровоток.

А необычный – кислый - привкус во рту может быть симптомом инфаркта.

здоровье смартфоны
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