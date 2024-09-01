Смертоносная лихорадка Западного Нила уже в Украине: чего стоит опасаться

В Украине уже зафиксировано несколько смертей от лихорадки Западного Нила, которая распространяется по миру слишком быстро. Об этом сообщила врач-инфекционист Ольга Кобевко в эфире "Киев24".
Врач также отметила, что наиболее вероятным периодом для заражения этим вирусом является осенне-летний.
"В нашей стране сейчас меняется климатическая ситуация, становится теплее, а насекомые, которые переносят возбудитель этой лихорадки - комары, очень любят влажность и тепло, поэтому и говорят, что угрожающим для инфицирования является именно осенне-летний период", - рассказала эксперт.
Медик подчеркнула, что людям, которые живут в лесистой и болотистой местности стоит охранять себя от насекомых, используя элементарные средства защиты.
В августе уже сообщалось, что только в Киеве было инфицировано 17 человек с диагнозом лихорадки Западного Нила, трое из инфицированных умерли.
Врачи сообщают, что сейчас лекарств и препаратов против этого вируса нет. В зоне заражения есть люди, которые проживают в местах, где есть много насекомых, в частности комаров. Однако, медики заявляют, что они считают, что вспышка этого вируса не будет такой, как COVID-19.
Что такое лихорадка Западного Нила
Лихорадка Западного Нила (также энцефалит Западного Нила, западнонильский энцефалит, "утиная лихорадка,") - острая зоонозная арбовирусная болезнь странсмиссивным механизмом передачи инфекции, которая в тяжелых случаях характеризуется лихорадкой, воспалением мозговых оболочек и вещества головного мозга, лимфаденопатией, поражением слизистых оболочек, экзантемой.
Лихорадку Западного Нила относят к тем болезням, которые проявили способность оказывать серьезное влияние на здоровье населения и могут быстро распространяться в международных масштабах и вошли в перечень событий, которые могут представлять чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения и попадают под регуляцию современными Международными медико-санитарными правилами (ММСП) 2005 года.
Заболевания в Украине и мире - последние новости
Напомним, в начале лета уже сообщалось, что по Европе распространяется смертоносный вирус - лихорадка Западного Нила, которая способна убивать людей и очень трудно поддается лечению.
Также зимой сообщалось, что в Китае нашли новый опасный вирус, который очень похож на коронавирус.
Ранее стало известно, что несмотря на то, что пандемия коронавируса в мире значительно снизилась, врачи рекомендуют проводить прививки и в дальнейшем, ведь вирус может вернуться.
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