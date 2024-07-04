В Европе вспышка смертоносного вируса - где и что о нем известно

Туристов и отдыхающих, которые направляются в Италию и Испанию предупреждают о том, что в этих европейских странах распространяется лихорадка западного Нила, которая может привести к летальным случаям. Об этом сообщили ученые и аналитики Manchester Evening News.
Manchester Evening News - английская газета, которая издаётся в графстве Большой Манчестер, Северо-Западная Англия. Выходит шесть дней в неделю. Часто публикует не только новости, но и развлекательный и научный контент.
"В частности, этим вирусом, который переносят комары, заболел один человек в Севилье (Испания) и еще один в Модене (Италия). Кроме того, вирус Западного Нила был обнаружен у комаров в итальянской провинции Кьети", - сообщает издание.видео дня
Вместе с тем Европейский центр по профилактике и контролю заболеваний (ECDC) сообщает, что случаи заболеваний были единичными и локальными, а не привезенными из Африки.
Основными симптомами заболевания являются повышение температуры, сыпь, рвота и общее обессиливание. В тяжелых случаях наблюдаются такие симптомы, как судороги, мышечная слабость и паралич.
Как сообщили ученые, в прошлом году в Европе было зарегистрировано 713 случаев этого заболевания, 67 из них оказались смертельными. Вирус обнаружили в девяти странах, при этом он распространился на 22 новых региона, где его раньше не было.
Заболевания и опасные вирусы
Напомним, за последние годы одним из самых опасных и смертоносных вирусов, который охватил планету, был коронавирус. Несмотря на то, что он распространялся волнами и иногда снижал свою интенсивность, врачи заявили, что возможно нужно будет вернуться к карантинным ограничениям.
Также заслуженный врач Украины, инфекционист, заведующая кафедрой инфекционных болезней НМУ имени Богомольца Ольга Голубовская дала неожиданный прогноз распространения штамма коронавируса Омикрон и сказала, что он "сдулся" до уровня обычного гриппа.
Ранее сообщалось, что в Киеве от неизвестного вируса, похожего на коронавирус умерла 8-летняя девочка.
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