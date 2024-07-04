В Европе вспышка смертоносного вируса - где и что о нем известно

В нескольких странах Европы замечена вспышка лихорадки западного Нила, которая в прошлом году убила несколько десятков человек.

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В Европе распространяется лихорадка западного Нила / коллаж: Главред фото: pexels, pixabay

Туристов и отдыхающих, которые направляются в Италию и Испанию предупреждают о том, что в этих европейских странах распространяется лихорадка западного Нила, которая может привести к летальным случаям. Об этом сообщили ученые и аналитики Manchester Evening News.

Manchester Evening News - английская газета, которая издаётся в графстве Большой Манчестер, Северо-Западная Англия. Выходит шесть дней в неделю. Часто публикует не только новости, но и развлекательный и научный контент.

"В частности, этим вирусом, который переносят комары, заболел один человек в Севилье (Испания) и еще один в Модене (Италия). Кроме того, вирус Западного Нила был обнаружен у комаров в итальянской провинции Кьети", - сообщает издание. видео дня

Вместе с тем Европейский центр по профилактике и контролю заболеваний (ECDC) сообщает, что случаи заболеваний были единичными и локальными, а не привезенными из Африки.

Основными симптомами заболевания являются повышение температуры, сыпь, рвота и общее обессиливание. В тяжелых случаях наблюдаются такие симптомы, как судороги, мышечная слабость и паралич.

Как сообщили ученые, в прошлом году в Европе было зарегистрировано 713 случаев этого заболевания, 67 из них оказались смертельными. Вирус обнаружили в девяти странах, при этом он распространился на 22 новых региона, где его раньше не было.

Заболевания и опасные вирусы

Напомним, за последние годы одним из самых опасных и смертоносных вирусов, который охватил планету, был коронавирус. Несмотря на то, что он распространялся волнами и иногда снижал свою интенсивность, врачи заявили, что возможно нужно будет вернуться к карантинным ограничениям.

Также заслуженный врач Украины, инфекционист, заведующая кафедрой инфекционных болезней НМУ имени Богомольца Ольга Голубовская дала неожиданный прогноз распространения штамма коронавируса Омикрон и сказала, что он "сдулся" до уровня обычного гриппа.

Ранее сообщалось, что в Киеве от неизвестного вируса, похожего на коронавирус умерла 8-летняя девочка.

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