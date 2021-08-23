Стоит всего 17 гривен: названа самая полезная утренняя каша

Такая крупа богата необходимыми витаминами и минералами.
Утром каждый из нас любит плотно позавтракать, чтобы весь день чувствовать себя хорошо. Как говорят медики, есть каша, которая даст вам заряд энергии на целый день, обеспечит важными минералами и микроэлементами, а еще она очень вкусная.
Как пишет Food Data Central, такой кашей является пшенной крупы.
Пшено - отличный источник полезных углеводов и клетчатки. Также крупа богата необходимыми витаминами и минералами.
Как говорят специалисты, пшенная каша полезна для сердца. Одно из исследований доказало связь между употреблением цельнозерновых продуктов и предотвращением риска сердечно-сосудистых заболеваний.
Пшено полезное благодаря высокому содержанию магния. Минерал поможет в снижении артериального давления, уменьшит риск инфаркта и инсульта, особенно - в случае атеросклероза.
За счет богатства клетчаткой пшенная каша поможет в борьбе с "плохим" холестерином, выводя его из организма.
Читайте такжеВрач рассказала о коварной опасности вареной картошки
Полезно пшено и для кишечника. Употребление каши из этого злака поможет снизить газообразование, устранить вздутие живота и спазмы.
Кашу можно употреблять людям с диабетом. Крупа имеет низкий гликемический индекс, что положительно влияет на страдающих этим недугом.
Пшенияная каша - цена в Украине
В июле 2021 года пшено стоило 17 гривен за килограмм - и это одна из самых дешевых круп, говорится в отчете Госстата.
Одними из дорогих каш в Украине являются:
- Гречка - 42 грн
- Рис - 27 грн
- Пшено - 17 грн
- Манка - 17 грн
- Ячка - 15 грн
Здоровье - о чем ранее сообщал Главред:
Ученые нашли необычную связь между кофе, чаем и диабетом.
Эксперт рассказала, что бодрит тело лучше кофе.