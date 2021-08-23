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Стоит всего 17 гривен: названа самая полезная утренняя каша

23 августа 2021, 20:45
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Такая крупа богата необходимыми витаминами и минералами.

Каша
Каша / ua.depositphotos.com

Утром каждый из нас любит плотно позавтракать, чтобы весь день чувствовать себя хорошо. Как говорят медики, есть каша, которая даст вам заряд энергии на целый день, обеспечит важными минералами и микроэлементами, а еще она очень вкусная.

Как пишет Food Data Central, такой кашей является пшенной крупы.

Пшено - отличный источник полезных углеводов и клетчатки. Также крупа богата необходимыми витаминами и минералами.

Как говорят специалисты, пшенная каша полезна для сердца. Одно из исследований доказало связь между употреблением цельнозерновых продуктов и предотвращением риска сердечно-сосудистых заболеваний.

Пшено полезное благодаря высокому содержанию магния. Минерал поможет в снижении артериального давления, уменьшит риск инфаркта и инсульта, особенно - в случае атеросклероза.

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За счет богатства клетчаткой пшенная каша поможет в борьбе с "плохим" холестерином, выводя его из организма.

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Полезно пшено и для кишечника. Употребление каши из этого злака поможет снизить газообразование, устранить вздутие живота и спазмы.

Кашу можно употреблять людям с диабетом. Крупа имеет низкий гликемический индекс, что положительно влияет на страдающих этим недугом.

Пшенияная каша - цена в Украине

В июле 2021 года пшено стоило 17 гривен за килограмм - и это одна из самых дешевых круп, говорится в отчете Госстата.

Одними из дорогих каш в Украине являются:

  • Гречка - 42 грн
  • Рис - 27 грн
  • Пшено - 17 грн
  • Манка - 17 грн
  • Ячка - 15 грн

Здоровье - о чем ранее сообщал Главред:

Ученые нашли необычную связь между кофе, чаем и диабетом.

Эксперт рассказала, что бодрит тело лучше кофе.

viber
здоровье каша пшеница
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