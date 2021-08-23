Стоит всего 17 гривен: названа самая полезная утренняя каша

Утром каждый из нас любит плотно позавтракать, чтобы весь день чувствовать себя хорошо. Как говорят медики, есть каша, которая даст вам заряд энергии на целый день, обеспечит важными минералами и микроэлементами, а еще она очень вкусная.

Как пишет Food Data Central, такой кашей является пшенной крупы.

Пшено - отличный источник полезных углеводов и клетчатки. Также крупа богата необходимыми витаминами и минералами.

Как говорят специалисты, пшенная каша полезна для сердца. Одно из исследований доказало связь между употреблением цельнозерновых продуктов и предотвращением риска сердечно-сосудистых заболеваний.

Пшено полезное благодаря высокому содержанию магния. Минерал поможет в снижении артериального давления, уменьшит риск инфаркта и инсульта, особенно - в случае атеросклероза.

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За счет богатства клетчаткой пшенная каша поможет в борьбе с "плохим" холестерином, выводя его из организма.

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Полезно пшено и для кишечника. Употребление каши из этого злака поможет снизить газообразование, устранить вздутие живота и спазмы.

Кашу можно употреблять людям с диабетом. Крупа имеет низкий гликемический индекс, что положительно влияет на страдающих этим недугом.

Пшенияная каша - цена в Украине

В июле 2021 года пшено стоило 17 гривен за килограмм - и это одна из самых дешевых круп, говорится в отчете Госстата.

Одними из дорогих каш в Украине являются:

Гречка - 42 грн

Рис - 27 грн

Пшено - 17 грн

Манка - 17 грн

Ячка - 15 грн

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