Некоторые вещи лучше не делать перед приемом - даже если вы пришли просто на осмотр.

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Стоматолог назвал 6 вещей, которые нельзя делать перед приемом / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Поход к стоматологу - психологически трудное решение для многих людей, но если уже вы оказались в ситуации, когда вам предстоит лечь в кресло врача, то есть некоторые вещи, которые могут немного облегчить этот процесс.

Доктор Халед Касем, главный ортодонт клиники Impress, рассказал о шести вещах, которые он никогда не будет делать перед приемом - даже если вы пришли просто на осмотр.

Никакой выпивки

Хотя небольшая порция спиртного может помочь вам уснуть в ночь перед посещением стоматолога, особенно если вы нервничаете, лучше избегать алкоголя за день до (и в день) посещения.

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Это связано с тем, что алкоголь может привести к обезвоживанию полости рта, что является общим признаком других проблем со здоровьем полости рта и, следовательно, может помешать поставить точный диагноз.

Никаких сигарет

Несмотря на то, что курильщики могут захотеть выкурить сигарету, чтобы успокоить нервы, лучше воздержаться от курения или вейпинга как минимум за 24 часа до визита к стоматологу. Большинство людей знают, что курение вредно для здоровья, особенно для зубов, но даже одна сигарета может изменить цвет зубов.

Никакой твердой пищи

Меньше всего вы хотите прийти на прием с застрявшей в зубах пищей, что легко может произойти, если перекусить орехами. Лучше предпочесть более мягкую пищу, которая также будет щадить ваш желудок, например, яичницу.

Никакого кофе и чая

Большинство из нас начинают день с чашечки чая или кофе - особенно когда за окном стоит унылая и холодная погода. Но горячие напитки могут вызвать чувствительность зубов и привести к их окрашиванию. Доктор Касем рекомендует пить только воду утром перед приемом.

Никакого макияжа

Мы знаем, что вы не наносите макияж на зубы, но некоторые средства могут стать причиной проблемы. Стоматологические инструменты, такие как водные спреи, не очень хорошо сочетаются с помадой или тональным кремом - после визита вы можете выглядеть немного размазанным.

Чистите зубы как обычно

Многие из нас паникуют в день визита к стоматологу, чистя зубы по двадцать минут, чтобы убедиться, что они сверкают чистотой. Но на самом деле все не так. Придерживаясь обычного режима чистки зубов, вы сможете дать стоматологу честное представление о ваших зубах и о том, как вы за ними ухаживаете.

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