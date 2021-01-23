Терапевт рассказал, какие продукты "убивают" кишечник / Food and Mood

Известный немецкий медик-терапевт Томас Фрилинг указал на продукты, которые крайне негативно сказываются на состоянии кишечника и его бактериальной флоры. Об этом сообщает немецкое издание Focus.

Он призвал исключить из повседневного питания различные колбасы (в первую очередь копченые). По словам Фрилинга, эти продукты признаны канцерогенами и всерьез увеличивают риск развития рака кишечника.

В целом, говорит врач, кишечник "отравляет" большое количество красного мяса в рационе. Он заявил о необходимости его употребления в количестве не более 0,5 килограмма в неделю.

Кроме того, Фрилинг говорит, что кишечному тракту вредят высокие дозы сахара. Медик предупредил ‒ они способствуют росту уровня вредных бактерий, которые вытесняют полезные.

Также "ядовитыми" продуктами являются те, в которых есть "плохие жиры". Врач рекомендует не использовать маргарин и минимизировать потребление майонеза. Их переработка делает нагрузку на кишечник опасно высокой, отметил специалист.

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