УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Здоровье

Тренировка на голодный желудок: можно ли похудеть быстрее

27 января 2021, 12:24

Кардио натощак не обязательно означает, что вы придерживаетесь интервального голодания.

Забег
Кардио натощак не обязательно означает, что вы придерживаетесь интервального голодания. / Tv.ua

Выполнение кардио упражнений до завтрака или на голодный желудок является горячей темой в мире фитнеса и питания.

Как и у многих тенденций в области здоровья, есть поклонники и скептики. Некоторые люди считают, что это быстрый и эффективный способ похудеть, а другие считают, что это пустая трата времени и энергии.

Кардио натощак не обязательно означает, что вы придерживаетесь интервального голодания. Это может быть так же просто, как пробежаться утром, а потом позавтракать.

Издание Healthline поговорило с тремя экспертами по фитнесу и питанию о плюсах и минусах кардио натощак.

Читайте такжеСиловые или кардио тренировки: что полезнее для здоровья

1. Кардио натощак может помочь вам сжечь больше жира

Кардиотренировки перед едой на беговой дорожке или вертикальном велотренажере популярна среди любителей похудения и фитнеса. Возможность сжигания большего количества жира часто является главным мотиватором. Но как это работает?

"Отсутствие лишних калорий или "топлива" после недавнего приема пищи или перекуса перед тренировкой заставляет ваше тело полагаться на запасенное топливо, которым оказывается гликоген и накопленный жир", - объясняет Эмми Сатраземис, сертифицированный специалист по спорту.

Она указывает на несколько небольших исследований, согласно которым тренировки утром после 8-12 часов голодания во время сна могут позволить вам сжечь на 20 процентов больше жира. Тем не менее, есть также исследования, которые показывают, что это не влияет на общую потерю жира.

2. Прием пищи перед кардиотренировкой очень важно

Особенно, это актуально, если вы пытаетесь набрать мышечную массу.

Но знайте, что есть разница между увеличением и сохранением мышечной массы.

"Пока вы потребляете достаточное количество белка и продолжаете использовать свои мышцы, исследования показывают, что мышечная масса достаточно хорошо защищена даже при общем дефиците калорий", - объясняет Сатраземис.

Это потому, что, когда ваше тело нуждается в топливе, аминокислоты не так желательны, как запасенные углеводы и жиры. Тем не менее, Сатраземис говорит, что ваш запас быстрой энергии ограничен, а слишком усердные тренировки в течение слишком долгого времени во время голодания могут привести к тому, что у вас закончится энергия или потенциально начнется разрушение мышц.

Кроме того, она говорит, что прием пищи после тренировки позволяет вам восполнить эти запасы и восстановить любой мышечный сбой, который произошел во время тренировки.

3. Вам нравится, как ваше тело чувствует себя во время кардио натощак

Решение попробовать кардио натощак зависит от личных предпочтений. "Некоторые люди просто предпочитают тренироваться натощак, в то время как другие лучше справляются с едой", - говорит она.

4. Действия, требующие мощности и скорости, должны выполняться с топливом в желудке

По словам Дэвида Чесворта, персонального тренера, если вы планируете заниматься деятельностью, требующей высоких уровней мощности или скорости, вам следует подумать о приеме пищи перед выполнением этих тренировок.

Он объясняет, что глюкоза, которая является самой быстрой формой энергии, является оптимальным источником топлива для силовых и скоростных тренировок.

"В голодном состоянии физиология обычно не имеет оптимальных ресурсов для этого типа упражнений", - говорит Чесворт. Поэтому, если ваша цель - стать быстрым и сильным, он советует тренироваться после еды.

5. Кардио натощак может быть полезным при стрессе желудочно-кишечного тракта

Если вы перекусите перед кардио-тренировкой, во время тренировки вы можете почувствовать себя плохо. "Это особенно характерно для утренних и жирных продуктов с высоким содержанием клетчатки", - объясняет Сатраземис.

Если вы не можете справиться с большим приемом пищи или у вас нет как минимум двух часов, чтобы переварить то, что вы едите, возможно, вам лучше съесть что-нибудь с быстрыми источниками энергии или выполнить кардио натощак.

6. Не делайте натощак, если вас есть определенные заболевания

Чтобы делать кардио натощак, вы должны быть в отличном состоянии здоровья. Сатраземис говорит, что вам также необходимо учитывать состояния здоровья, которые могут вызвать головокружение из-за низкого кровяного давления или низкого уровня сахара в крови, что может повысить риск получения травмы.

Советы по кардио натощак

Если вы решили попробовать кардио натощак, соблюдайте несколько правил, чтобы оставаться в безопасности:

  • Не превышайте 60 минут кардио без еды.
  • Выбирайте тренировки средней или низкой интенсивности.
  • Кардио натощак включает питьевую воду - так что избегайте обезвоживания.
  • Помните, что общий образ жизни, особенно питание, играет большую роль в увеличении или похудении, чем время тренировок.

Слушайте свое тело и делайте то, что вам больше нравится. Если у вас есть вопросы о том, следует ли вам делать кардио натощак, рассмотрите возможность консультации с диетологом, личным тренером или врачом.

здоровье кардиология
Сейчас вы просматриваете новость «Тренировка на голодный желудок: можно ли похудеть быстрее». Другие новости медицины читайте в разделе «Здоровье». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Уже был коронавирус: три признака, указывающие на то, что вы переболелиУже был коронавирус: три признака, указывающие на то, что вы переболели Названы 8 ферментированных продуктов, мощно усиливающих иммунитетНазваны 8 ферментированных продуктов, мощно усиливающих иммунитет Как отличить пневмонию от простуды: врач назвал семь признаковКак отличить пневмонию от простуды: врач назвал семь признаков Высокое кровяное давление: 6 признаков необходимости вызова врачаВысокое кровяное давление: 6 признаков необходимости вызова врача Ученые рассказали, какие из человеческих рас слабы перед COVID-19Ученые рассказали, какие из человеческих рас слабы перед COVID-19
Следующий материал

Последние новости

13:16
В Кремле раскрыли детали переговоров Путина и Байдена
13:15
Кабмин "заморозил" тарифы на отопление и горячую воду
13:14
Мишель Андраде рассказала о своем парне
13:10
В РФ рассказали, сколько сотен тысяч российских паспортов выдали украинцам Видео
12:58
Длинные платья с цветами и костюмы верблюжьего цвета врываются в моду на весну-лето Фото Видео
Реклама
12:54
Витамин В12: названы признаки, предупреждающие о серьезном дефиците Видео
12:34
Скончался звезда сериалов Ликвидация и Вечный зов Видео
12:33
В России Госдума по предложению Путина продлила ядерную сделку с США Видео
12:24
Тренировка на голодный желудок: можно ли похудеть быстрее Видео
12:19
Падение режима Путина: Гордон раскрыл сценарий смены власти в России Видео
12:16
Настоящая зима: погода в Украине резко меняется Видео
12:10
На Киев надвигается снежный "апокалипсис" Видео
12:01
Как часто заниматься спортом, чтобы похудеть Видео
12:00
Гороскоп на 27 января для всех: пламенная влюбленность, горестное расставание и повышение Видео
11:53
Апина призналась в новых нарушениях законов Украины Видео
11:45
Рада приняла закон о защите граждан от коллекторов
11:33
Викинги: Вальхалла - сюжет, актеры и роли нового сериала
11:19
ВСУ увеличат количество призывников: сколько человек уйдет в армию Видео
11:17
Лазерная депиляция: названы побочные эффекты Видео
11:01
Худший вариант для Украины: разведчик назвал главную цель России в войне на Донбассе Видео
Реклама
10:58
"Няшки": Григорий Решетник умилил Сеть трогательным фото с сыном
10:38
Как прожить дольше: назван физиологический процесс, продлевающий жизнь Видео
10:37
Снег, гололед и шквальный ветер: в Украине объявили штормовое предупреждение Видео
10:32
Медик предупредил переболевших COVID-19 о серьезной угрозе для здоровья Видео
10:25
После каминг-аута трансгендер Эллиот Пейдж разводится с женой
10:25
Пожелания и поздравительные открытки с именинами для Нины Видео
10:20
Администрация Байдена приступила к зачистке путинского режима мнение
09:57
Гороскоп на 28 января для всех: сердечный приступ, "капканы" и деловые иллюзии Видео
09:52
У Зеленского объяснили, как беседа Путина с Байденом повлияет на Украину Видео
09:44
В ПАСЕ сделали заявление о снятии санкций против России: названа причина Видео
09:41
Байден потроллил журналиста из-за вопроса о разговоре с Путиным Видео
09:10
Эксперт спрогнозировал, когда бензин на АЗС резко подорожает Видео
09:07
Полнолуние в январе 2021: когда больше всего опасаться коронавируса Видео
09:05
Адвокат заявил об открытии уголовных производств против Порошенко и Байдена: в чем причина Видео
08:48
Навальный довел Путина до того, что тому пришлось кривляться в ТВ мнение Видео
08:40
Сенат США провалит импичмент Трампу: СМИ узнали причину Видео
08:17
Коронавирус в Украине 27 января: за сутки выявили почти 4 тыс. новых больных Видео
07:41
Сколько будем платить за газ в феврале: Нафтогаз обнародовал новый сниженный тариф Видео
07:14
Леся Никитюк засветила сочные формы на пикантном селфи
07:13
YouTube нанес решающий удар по Трампу Видео
Реклама
06:56
Семь нянек: кто поможет Украине закончить войну на Донбассе мнение
06:36
Коронавирус в мире пересек новую "красную" линию: в ООН сделали важное заявление Видео
06:34
"Черная метка" для Рыб и фарт Близнецов: гороскоп на февраль для всех знаков Зодиака
05:30
"У шулера выпала из рукава крапленая колода": социолог предупредил, чего ожидать от Путина
05:13
Эпидемиолог объяснил, помогут ли вакцины против новых штаммов COVID-19 Видео
04:22
Медик назвал новую причину резкого потолстения Видео
03:50
Гиркин назвал неожиданную причину убийства главаря "ДНР" Захарченко Видео
02:11
София Ричи в бикини продемонстрировала сексуальную фигуру
01:36
Что опаснее для здоровья: сигареты или кальян - ответ кардиолога Видео
00:55
День сурка 2021 – откуда взялся и как отмечать этот праздник Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять