Тренировка на голодный желудок: можно ли похудеть быстрее

Кардио натощак не обязательно означает, что вы придерживаетесь интервального голодания. / Tv.ua

Выполнение кардио упражнений до завтрака или на голодный желудок является горячей темой в мире фитнеса и питания.

Как и у многих тенденций в области здоровья, есть поклонники и скептики. Некоторые люди считают, что это быстрый и эффективный способ похудеть, а другие считают, что это пустая трата времени и энергии.

Кардио натощак не обязательно означает, что вы придерживаетесь интервального голодания. Это может быть так же просто, как пробежаться утром, а потом позавтракать.

Издание Healthline поговорило с тремя экспертами по фитнесу и питанию о плюсах и минусах кардио натощак.

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1. Кардио натощак может помочь вам сжечь больше жира

Кардиотренировки перед едой на беговой дорожке или вертикальном велотренажере популярна среди любителей похудения и фитнеса. Возможность сжигания большего количества жира часто является главным мотиватором. Но как это работает?

"Отсутствие лишних калорий или "топлива" после недавнего приема пищи или перекуса перед тренировкой заставляет ваше тело полагаться на запасенное топливо, которым оказывается гликоген и накопленный жир", - объясняет Эмми Сатраземис, сертифицированный специалист по спорту.

Она указывает на несколько небольших исследований, согласно которым тренировки утром после 8-12 часов голодания во время сна могут позволить вам сжечь на 20 процентов больше жира. Тем не менее, есть также исследования, которые показывают, что это не влияет на общую потерю жира.

2. Прием пищи перед кардиотренировкой очень важно

Особенно, это актуально, если вы пытаетесь набрать мышечную массу.

Но знайте, что есть разница между увеличением и сохранением мышечной массы.

"Пока вы потребляете достаточное количество белка и продолжаете использовать свои мышцы, исследования показывают, что мышечная масса достаточно хорошо защищена даже при общем дефиците калорий", - объясняет Сатраземис.

Это потому, что, когда ваше тело нуждается в топливе, аминокислоты не так желательны, как запасенные углеводы и жиры. Тем не менее, Сатраземис говорит, что ваш запас быстрой энергии ограничен, а слишком усердные тренировки в течение слишком долгого времени во время голодания могут привести к тому, что у вас закончится энергия или потенциально начнется разрушение мышц.

Кроме того, она говорит, что прием пищи после тренировки позволяет вам восполнить эти запасы и восстановить любой мышечный сбой, который произошел во время тренировки.

3. Вам нравится, как ваше тело чувствует себя во время кардио натощак

Решение попробовать кардио натощак зависит от личных предпочтений. "Некоторые люди просто предпочитают тренироваться натощак, в то время как другие лучше справляются с едой", - говорит она.

4. Действия, требующие мощности и скорости, должны выполняться с топливом в желудке

По словам Дэвида Чесворта, персонального тренера, если вы планируете заниматься деятельностью, требующей высоких уровней мощности или скорости, вам следует подумать о приеме пищи перед выполнением этих тренировок.

Он объясняет, что глюкоза, которая является самой быстрой формой энергии, является оптимальным источником топлива для силовых и скоростных тренировок.

"В голодном состоянии физиология обычно не имеет оптимальных ресурсов для этого типа упражнений", - говорит Чесворт. Поэтому, если ваша цель - стать быстрым и сильным, он советует тренироваться после еды.

5. Кардио натощак может быть полезным при стрессе желудочно-кишечного тракта

Если вы перекусите перед кардио-тренировкой, во время тренировки вы можете почувствовать себя плохо. "Это особенно характерно для утренних и жирных продуктов с высоким содержанием клетчатки", - объясняет Сатраземис.

Если вы не можете справиться с большим приемом пищи или у вас нет как минимум двух часов, чтобы переварить то, что вы едите, возможно, вам лучше съесть что-нибудь с быстрыми источниками энергии или выполнить кардио натощак.

6. Не делайте натощак, если вас есть определенные заболевания

Чтобы делать кардио натощак, вы должны быть в отличном состоянии здоровья. Сатраземис говорит, что вам также необходимо учитывать состояния здоровья, которые могут вызвать головокружение из-за низкого кровяного давления или низкого уровня сахара в крови, что может повысить риск получения травмы.

Советы по кардио натощак

Если вы решили попробовать кардио натощак, соблюдайте несколько правил, чтобы оставаться в безопасности:

Не превышайте 60 минут кардио без еды.

Выбирайте тренировки средней или низкой интенсивности.

Кардио натощак включает питьевую воду - так что избегайте обезвоживания.

Помните, что общий образ жизни, особенно питание, играет большую роль в увеличении или похудении, чем время тренировок.

Слушайте свое тело и делайте то, что вам больше нравится. Если у вас есть вопросы о том, следует ли вам делать кардио натощак, рассмотрите возможность консультации с диетологом, личным тренером или врачом.