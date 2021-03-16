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Тромб в головном мозге: как вовремя распознать смертельное состояние

16 марта 2021, 11:28

Есть некоторые симптомы, которые указывают на наличие тромба.

Холестерин
Тромбы могут вызвать опасные состояния / Фото: nahnews.org

Сгустки крови в последнее время стали серьезной проблемой для здоровья в мире.

Каковы симптомы тромба в головном мозге?

Сгустки крови образуются, когда тромбоциты спешат восстановить поврежденную вену, забивая разрывы в стенке сосуда.

Иногда эти фрагменты крови могут группироваться вместе со слишком большой энергией, забивая сосуд, который они призваны защищать.

Сгустки чаще всего образуются в ногах и руках, но иногда тело может собирать их и переносить закупорку к жизненно важным органам, пишет Express.co.uk.

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Когда сгустки крови попадают в уязвимые области, они становятся эмболией.

Они блокируют безопасный проход кислорода через области, которые могут в нем больше всего нуждаться, и наносимый ими ущерб может быть серьезным.

Если они попадут в мозг, тромбы вызовут ишемический инсульт.

Эксперты выявили несколько явных признаков образования тромба в головном мозге, которые люди могут обнаружить с помощью метода FAST.

Основные симптомы инсульта включают:

Лицо: лицо может быть опущено на одну сторону, из-за чего рот или глаза опускаются, и люди не могут улыбаться.

Руки: онемение, вызванное инсультом, не позволяет людям полностью поднять обе руки и удерживать их там.

Речь: у людей могут быть проблемы с речью, их речь остается невнятной или искаженной, или они не могут говорить вообще.

Время: инсульты могут убить, поэтому любой, кто замечает эти симптомы у себя или у кого-то из близких, должен немедленно позвонить в скорую помощь.

Своевременное лечение может минимизировать ущерб, причиненный ишемическим инсультом, предотвращая смерть или инвалидность.

Больные инсультом могут испытывать когнитивные трудности, проблемы с движением и ряд проблем с психическим здоровьем.

У врачей будет несколько методов, которые они могут использовать для облегчения повреждений и предотвращения будущих инсультов.

Многие из них направлены на устранение закупорки и восстановление кровотока, но люди также могут помочь предотвратить развитие инсульта, внося некоторые ключевые изменения.

Национальная служба здравоохранения рекомендует людям внести следующие изменения в образ жизни, чтобы предотвратить ишемический инсульт:

  • Примите более здоровую диету
  • Упражнение
  • Курение
  • Похудение
  • Меньше алкоголя

здоровье
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