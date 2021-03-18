Тромб в ноге: какие симптомы указывают на опасное состояние

Тромбы могут образоваться или в руках, или в ногах / Journal.spotonline

Сгустки крови или тромбы очень опасны, и их необходимо лечить как можно скорее. Сгусток может закупорить кровеносные сосуды, что затрудняет доставку крови по телу. Но бывает сложно определить, есть ли у вас риск заболевания.

Сгустки крови относительно распространены и вызваны слипанием белков и тромбоцитов в кровеносных сосудах.

Обычно они развиваются в ногах или руках, но могут образовываться практически в любом месте, в том числе вокруг сердца, мозга или легких.

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При отсутствии лечения сгусток может попасть в легкие, что может быть очень серьезным. Это известно как тромбоэмболия легочной артерии.

Поэтому абсолютно необходимо обратиться к врачу, если вы считаете, что у вас есть тромб.

Сгустки крови, скорее всего, образуются в руках или ногах, далеко под поверхностью кожи.

Они известны как тромбоз глубоких вен (ТГВ), и они все еще могут проникать в сердце или легкие.

У большинства людей развивается ТГВ после длительного сидения, например, во время дальнего перелета.

Хотя у большинства людей могут не появиться явные признаки тромба в ногах, есть некоторые ключевые симптомы, на которые следует обратить внимание.

"Когда сгустки крови не распадаются, они могут быть опасными и привести к серьезным заболеваниям", - говорится на медицинском сайте WebMD.

Они могут попасть в кровеносные сосуды практически в любой части вашего тела. Скорее всего, они повлияют на ногу, особенно если вы сидите в течение длительного времени. Если вы узнаете предупреждающие знаки, у вас больше шансов получить быструю медицинскую помощь, которая может иметь огромное значение для того, чтобы уберечь вас от опасной зоны.

Но важно знать, что в некоторых случаях сгустки могут возникать с небольшими симптомами или вообще без каких-либо симптомов. Один из наиболее частых симптомов тромба - отек.

Вы можете обнаружить, что вся ваша левая сторона начинает опухать и может быть теплой на ощупь.

Нога может начать становиться все более зудящей, а кожа приобретет красный или синий оттенок.

По мере развития тромба нога может становиться болезненной, похоже на тупую боль.

Если сгусток находится в голени, у вас могут развиться стойкие спазмы.

Некоторые пациенты также начинают с трудом дышать, что обычно является признаком того, что сгусток переместился от ноги к легким.

Затрудненное дыхание может сопровождаться сильным кашлем, болью в груди и головокружением. В случае такого состояния, нужно как можно скорее позвонить в скорую.