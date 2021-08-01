Безпечно для здоров'я: як вибрати стиглу та солодку диню

Як купити стиглу диню / chem-polezno.com

Диня - дуже корисний фрукт, вона є справжнісіньким джерелом фолієвої кислоти (вітамін В9), бета-каротину (вітамін А) і вітамінів С і Р. Варто відзначити, що м'якоть дині багата кремнієм, залізом, калієм, магнієм, клітковиною, а також особливим ферментом, що запобігає пошкодження тканин тіла. Найчастіше її їдять в свіжому вигляді, іноді роблять смачні десерти, морозиво і додають до лимонадів.

Переможець МастерШеф Євген Грибеник у своєму Instagram поділився корисними порадами, як обрати смачну, стиглу диню на ринках та в магазинах.

На що звернути увагу в першу чергу:

Зовнішній вигляд

Диня повинна бути без порізів, вм'ятин, тріщин і плям. М'якоть під плямами і вм'ятинами може бути гіркою.

Пружність

Якщо натиснути на шкірку пальцями, диня повинна трохи пружинити. Якщо вона тверда, значить все ще зелена. Якщо навпаки пальці провалюються, значить диня перезріла і скоро зіпсується.

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Плюс до всього вона може виявитися гіркою у шкірки.

Звук

При поплескуванні по дині вона має видавати глухий звук.

Запах

Стигла диня пахне медом. Якщо ви не відчуваєте запаху взагалі, диня пахне тільки зеленню або запах вже неприємний, краще таку диню відкласти.

Варто відзначити, що диню можна додавати до фруктових салатів, робити пюре і морозиво.

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