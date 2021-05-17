Чим замінити каву: названо п'ять продуктів, які заряджають енергією

Відмінною альтернативою кави, за словами лікаря, також вважається гіркий шоколад.
Дієтолог Камілла Тимошенко розповіла про п'ять продуктів, які можуть дати додатковий заряд енергії, крім кава.
Як розповіла медик в Instagram, в першу чергу, необхідно звернути увагу на продукти — м'ясо, рибу, яйця, молоко, йогурт.
"Одержувана від них енергія повільніше витрачається, вони допомагають підтримувати розумову активність, роботу м'язів і протягом довгого часу створюють відчуття ситості. При дотриманні вегетаріанської дієти рекомендується включити в раціон тофу і бобові", - зазначає Тимошенко.⠀
По-друге, лікар рекомендує вживати фрукти, які багаті швидкими вуглеводами, які компенсуються за рахунок клітковини.
Вони допомагають організму швидше "розгойдатися" і включитися в активну роботу. Одне яблуко рівносильно чашці кави.
Крім того, Тимошенко радить використовувати в якості перекусу горіхи, які також створюють відчуття насичення, знижують рівень холестерину і містять біотин (вітамін групи В, що допомагає отримати додаткову порцію енергії).
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Однак необхідно пам'ятати про алергенність і високу калорійність горіхів, в зв'язку з чим рекомендується вживати в день не більше трьох-п'яти волоських горіхів, десять штук фундука, мигдалю і несолоних фісташок.
Відмінною альтернативою кави, за словами лікаря, також вважається гіркий шоколад, оскільки какао приводить організм в тонус і допомагає сфокусувати увагу, а кофеїн і теобромін допомагають плавно вивільнити заряд енергії без погіршення самопочуття.
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Тимошенко також нагадує про важливість підтримки водного балансу. Півтора-два літри води в день допомагають зберегти енергійність протягом усього дня. Лікар підкреслила, що не варто різко збільшувати кількість споживаної води, а також їсти жирні або занадто солоні страви.
Як раніше повідомляв Главред:
- Шведські вчені стверджували - один з популярних видів заварювання кави може не тільки зіпсувати смак напою, але і привести до проблем зі здоров'ям.
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- Раніше російський дієтолог і ендокринолог Альбіна Комісарова попередила, що дітям і підліткам варто уникати кофеїну.
- Експерт також назвала одну негативну властивість кави - він зневоднює організм, тому після однієї випитої чашки цього напою потрібно спустошити дві склянки з водою.