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Чим замінити каву: названо п'ять продуктів, які заряджають енергією

17 травня 2021, 03:51
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Відмінною альтернативою кави, за словами лікаря, також вважається гіркий шоколад.

Кава
Чим можна замінити каву / goodfon.ru

Дієтолог Камілла Тимошенко розповіла про п'ять продуктів, які можуть дати додатковий заряд енергії, крім кава.

Як розповіла медик в Instagram, в першу чергу, необхідно звернути увагу на продукти — м'ясо, рибу, яйця, молоко, йогурт.

"Одержувана від них енергія повільніше витрачається, вони допомагають підтримувати розумову активність, роботу м'язів і протягом довгого часу створюють відчуття ситості. При дотриманні вегетаріанської дієти рекомендується включити в раціон тофу і бобові", - зазначає Тимошенко.⠀

По-друге, лікар рекомендує вживати фрукти, які багаті швидкими вуглеводами, які компенсуються за рахунок клітковини.

Вони допомагають організму швидше "розгойдатися" і включитися в активну роботу. Одне яблуко рівносильно чашці кави.

Крім того, Тимошенко радить використовувати в якості перекусу горіхи, які також створюють відчуття насичення, знижують рівень холестерину і містять біотин (вітамін групи В, що допомагає отримати додаткову порцію енергії).

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Однак необхідно пам'ятати про алергенність і високу калорійність горіхів, в зв'язку з чим рекомендується вживати в день не більше трьох-п'яти волоських горіхів, десять штук фундука, мигдалю і несолоних фісташок.

Відмінною альтернативою кави, за словами лікаря, також вважається гіркий шоколад, оскільки какао приводить організм в тонус і допомагає сфокусувати увагу, а кофеїн і теобромін допомагають плавно вивільнити заряд енергії без погіршення самопочуття.

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Тимошенко також нагадує про важливість підтримки водного балансу. Півтора-два літри води в день допомагають зберегти енергійність протягом усього дня. Лікар підкреслила, що не варто різко збільшувати кількість споживаної води, а також їсти жирні або занадто солоні страви.

Як раніше повідомляв Главред:

  • Шведські вчені стверджували - один з популярних видів заварювання кави може не тільки зіпсувати смак напою, але і привести до проблем зі здоров'ям.
  • До того дослідники з Італії зуміли довести незвичайний вплив кави на організм
  • Раніше російський дієтолог і ендокринолог Альбіна Комісарова попередила, що дітям і підліткам варто уникати кофеїну.
  • Експерт також назвала одну негативну властивість кави - він зневоднює організм, тому після однієї випитої чашки цього напою потрібно спустошити дві склянки з водою.

здоров'я шоколад кава фрукти горіхи
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