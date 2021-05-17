Чем заменить кофе: названы пять продуктов, которые заряжают энергией

Чем можно заменить кофе / goodfon.ru

Диетолог Камилла Тимошенко рассказала о пяти продуктах, которые могут дать дополнительный заряд энергии, помимо кофе.

Как рассказала медик в Instagram, в первую очередь, необходимо обратить внимание на содержащие белки продукты — мясо, рыбу, яйца, молоко, йогурт.

"Получаемая от них энергия медленнее расходуется, они помогают поддерживать умственную активность, работу мышц и на протяжении долгого времени создают чувство сытости. При соблюдении вегетарианской диеты рекомендуется включить в рацион тофу и бобовые", - отмечает Тимошенко.⠀

Во-вторых, врач рекомендует употреблять фрукты, богатые быстрыми углеводами, которые компенсируются за счет клетчатки.

Они помогают организму быстрее "раскачаться" и включиться в активную работу. Одно яблоко равносильно чашке кофе.

Кроме того, Тимошенко советует использовать в качестве перекуса орехи, которые также создают чувство насыщения, снижают уровень холестерина и содержат биотин (витамин группы В, помогающий получить дополнительную порцию энергии).

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Однако необходимо помнить об аллергенности и высокой калорийности орехов, в связи с чем рекомендуется употреблять в день не более трех-пяти грецких орехов, десять штук фундука, миндаля и несоленых фисташек.

Отличной альтернативой кофе, по словам врача, также считается горький шоколад, поскольку какао приводит организм в тонус и помогает сфокусировать внимание, а кофеин и теобромин помогают плавно высвободить заряд энергии без ухудшения самочувствия.

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Тимошенко также напоминает о важности поддержания водного баланса. Полтора-два литра воды в день помогают сохранить энергичность в течение всего дня. Врач подчеркнула, что не стоит резко увеличивать количество потребляемой воды, а также есть жирные или слишком соленые блюда.

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