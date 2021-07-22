Чим зайнятий мозок, коли людина спить - відповідь вчених

Чим зайнятий мозок, коли людина спить / ua.depositphotos.com/

Під час глибокої фази сну мозок оцінює і відбирає спогади - відбувається сортування інформації, отриманої протягом дня. Про це повідомляє портал Nature Communications.

Особливо мозок приділяє увагу подіям, які пов'язані з перемогою або отриманням нагороди. Такий секрет мозку розгадали вчені з Женевського університету в Швейцарії. Вони зуміли це дізнатися завдяки функціональної магнітно-резонансної томографії (МРТ) і електроенцефалографії (ЕЕГ). Наприклад, вчені стверджують, що сортування інформації, яка була отримана протягом дня, відбувається під час фази глибокого сну.

Під час дослідження вчені запропонували групі людей зіграти в дві гри: в одній потрібно було вийти з лабіринту, у другій - вгадувати людей. У цей час активність мозку учасників сканували за допомогою магнітно-резонансної томографії. Такі ігри вибрали тому, що вони активують різні ділянки мозку і їх легше розрізнити на МРТ-знімках. Виявилося, що при глибокій фазі сну моделі активації мозку схожі на ті, які записували під час ігор.

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