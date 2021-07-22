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Чем занят мозг, когда человек спит - ответ ученых

22 июля 2021, 23:18

Ученые тщательно изучали сортировку информации, которая была получена на протяжении суток, от людей, пребывавших в четком формате фазы глубокого сна.

Мозг
Чем занят мозг, когда человек спит / ua.depositphotos.com/

Во время глубокой фазы сна мозг оценивает и отбирает воспоминания — происходит сортировка информации, полученной в течение дня. Об этом сообщает портал Nature Communications.

Особенно мозг уделяет внимание событиям, которые связаны с победой или получением награды. Такой секрет мозга разгадали ученые из Женевского университета в Швейцарии. Они сумели это узнать благодаря функциональной магнитно-резонансной томографии (МРТ) и электроэнцефалографии (ЭЭГ). К примеру, ученые утверждают, что сортировка информации, которая была получена в течение дня, происходит во время фазы глубокого сна.

Во время исследования ученые предложили группе людей сыграть в две игры: в одной нужно было выйти из лабиринта, во второй - угадывать людей. В это время активность мозга участников сканировали с помощью магнитно-резонансной томографии. Такие игры выбрали потому, что они активируют разные участки мозга и их легче различить на МРТ-снимках. Оказалось, что при глубокой фазе сна модели активации мозга похожи на те, которые записывали во время игр.

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Напомним, ранее сообщалось, что коллектив итальянских и японских ученых составил топ-3 суперпродуктов, которые значительным образом улучшали работу головного мозга.

До того ученые объяснили, чем полезен шоколад для здоровья сердца и мозга. Врач-диетолог Оксана Скиталинская рассказала, какие продукты улучшают память.

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