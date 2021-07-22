Чем занят мозг, когда человек спит - ответ ученых

Чем занят мозг, когда человек спит / ua.depositphotos.com/

Во время глубокой фазы сна мозг оценивает и отбирает воспоминания — происходит сортировка информации, полученной в течение дня. Об этом сообщает портал Nature Communications.

Особенно мозг уделяет внимание событиям, которые связаны с победой или получением награды. Такой секрет мозга разгадали ученые из Женевского университета в Швейцарии. Они сумели это узнать благодаря функциональной магнитно-резонансной томографии (МРТ) и электроэнцефалографии (ЭЭГ). К примеру, ученые утверждают, что сортировка информации, которая была получена в течение дня, происходит во время фазы глубокого сна.

Во время исследования ученые предложили группе людей сыграть в две игры: в одной нужно было выйти из лабиринта, во второй - угадывать людей. В это время активность мозга участников сканировали с помощью магнитно-резонансной томографии. Такие игры выбрали потому, что они активируют разные участки мозга и их легче различить на МРТ-снимках. Оказалось, что при глубокой фазе сна модели активации мозга похожи на те, которые записывали во время игр.

Читайте такжеУченые нашли внезапный способ защитить мозг от старения

Напомним, ранее сообщалось, что коллектив итальянских и японских ученых составил топ-3 суперпродуктов, которые значительным образом улучшали работу головного мозга.

До того ученые объяснили, чем полезен шоколад для здоровья сердца и мозга. Врач-диетолог Оксана Скиталинская рассказала, какие продукты улучшают память.