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Ученые нашли внезапный способ защитить мозг от старения

3 июля 2021, 00:51

Результаты исследования помогут разработать новые варианты антивозрастной терапии, замедляющей потерю памяти - именно об этом утверждают ученые.

Ученые нашли внезапный способ защитить мозг от старения/ flickr.com / GreenFlames09

Кишечные бактерии поддерживают образование новых нервных клеток мозга взрослого человека, что потенциально может предотвратить потерю памяти в старости и регенерировать нервные ткани после травмы. К такому выводу пришла международная группа ученых, сообщает портал MedicalXpress.

Кишечные бактерии, которые метаболизируют незаменимую аминокислоту триптофан, выделяют молекулы индола, которые стимулируют развитие новых клеток мозга у взрослых. Опосредованные индолом сигналы индуцируют ключевые регуляторные факторы, необходимые для образования новых взрослых нейронов в гиппокампе — области мозга, связанной с памятью и обучением.

По словам исследователей, сейчас они оценивают, могут ли индолы также стимулировать раннее образование нейронов во время развития мозга. Результаты исследования помогут разработать новые варианты антивозрастной терапии, замедляющей потерю памяти, которая является распространенной проблемой при старении и нейродегенеративных заболеваниях, включая болезнь Альцгеймера.

К ним относятся препараты, имитирующие действие индолов, для стимуляции производства новых нейронов в гиппокампе или для замены нейронов, которые повреждены в результате инсульта либо травмы позвоночника.

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Напомним, ранее сообщалось, что коллектив итальянских и японских ученых составил топ-3 суперпродуктов, которые значительным образом улучшали работу головного мозга.

До того Ученые объяснили, чем полезен шоколад для здоровья сердца и мозга. Врач-диетолог Оксана Скиталинская рассказала, какие продукты улучшают память.

здоровье мозг
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