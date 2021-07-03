Ученые нашли внезапный способ защитить мозг от старения/ flickr.com / GreenFlames09

Кишечные бактерии поддерживают образование новых нервных клеток мозга взрослого человека, что потенциально может предотвратить потерю памяти в старости и регенерировать нервные ткани после травмы. К такому выводу пришла международная группа ученых, сообщает портал MedicalXpress.

Кишечные бактерии, которые метаболизируют незаменимую аминокислоту триптофан, выделяют молекулы индола, которые стимулируют развитие новых клеток мозга у взрослых. Опосредованные индолом сигналы индуцируют ключевые регуляторные факторы, необходимые для образования новых взрослых нейронов в гиппокампе — области мозга, связанной с памятью и обучением.

По словам исследователей, сейчас они оценивают, могут ли индолы также стимулировать раннее образование нейронов во время развития мозга. Результаты исследования помогут разработать новые варианты антивозрастной терапии, замедляющей потерю памяти, которая является распространенной проблемой при старении и нейродегенеративных заболеваниях, включая болезнь Альцгеймера.

К ним относятся препараты, имитирующие действие индолов, для стимуляции производства новых нейронов в гиппокампе или для замены нейронов, которые повреждены в результате инсульта либо травмы позвоночника.

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